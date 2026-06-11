WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)
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Nuvoloso con pioggia a tratti · Picco 16°C
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☁ Nuvoloso
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 11:30
(7) Sorana Cirstea vs Emma Raducanu Inizio 11:30
Marie Bouzkova vs Donna Vekic Non prima 12:30
(1) Elena Rybakina vs Tatjana Maria
Jaqueline Cristian vs Katie Boulter
Leylah Fernandez / Laura Siegemund vs Victoria Mboko / Serena Williams Non prima 17:30
Court 1 – ore 11:30
Harriet Dart vs Kamilla Rakhimova Inizio 11:30
Iva Jovic / McCartney Kessler vs (2) Gabriela Dabrowski / (2) Luisa Stefani
(1) Anna Danilina / (1) Aleksandra Krunic vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
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Mattina asciutta, rovesci in serata · Picco 18°C
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🌧 Rovesci serali
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 11:30
(7) Sorana Cirstea vs Emma Raducanu Inizio 11:30
Marie Bouzkova vs Donna Vekic Non prima 12:30
(1) Elena Rybakina vs Tatjana Maria
Jaqueline Cristian vs Katie Boulter
Leylah Fernandez / Laura Siegemund vs Victoria Mboko / Serena Williams Non prima 17:30
Court 1 – ore 11:30
Harriet Dart vs Kamilla Rakhimova Inizio 11:30
Iva Jovic / McCartney Kessler vs (2) Gabriela Dabrowski / (2) Luisa Stefani
(1) Anna Danilina / (1) Aleksandra Krunic vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
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17°C
Soleggiato e asciutto · Picco 27°C
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
Leyre Romero Gormaz vs (6) Mayar Sherif Inizio 12:00
(7) Tamara Zidansek vs Nuria Brancaccio
(1) Victoria Jimenez Kasintseva vs Varvara Lepchenko Non prima 17:00
Lucia Bronzetti vs (4) Julia Grabher Non prima 19:30
Court 4 – ore 15:00
Rutuja Bhosale / Estelle Cascino vs Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden Inizio 15:00
Ekaterine Gorgodze / Naima Karamoko vs Noemi Basiletti / Giorgia Pedone
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8°C
Pioggia frequente · Picco 16°C
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☁ Nuvoloso
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
(1) Viktorija Golubic vs Katie Swan
Alicia Barnett / Samantha Murray Sharan vs Freya Christie / Eden Silva Non prima 16:00
Court 2 – ore 11:00
(5) Lulu Sun vs Mary Stoiana Inizio 11:00
Alicia Dudeney vs (8) Ashlyn Krueger
Harmony Tan vs (2) Lanlana Tararudee
Ivana Corley / Clervie Ngounoue vs (4) Madeleine Brooks / (4) Amelia Rajecki Non prima 14:00
Katie Swan / Darja Vidmanova vs /
Court 5 – ore 11:00
(4) Darja Vidmanova vs Lucrezia Stefanini Inizio 11:00
Catherine Harrison / Alexandra Osborne vs Hiroko Kuwata / Mananchaya Sawangkaew Non prima 14:00
/ vs (2) Emily Appleton / (2) Elena Pridankina
Court 4 – ore 11:00
Tatiana Prozorova vs (3) Sinja Kraus Inizio 11:00
Elizabeth Mandlik vs (6) Dalma Galfi
Celine Naef vs Akasha Urhobo
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Emerson Jones / Veronika Podrez Non prima 14:00
/ vs Linda Fruhvirtova / Alina Korneeva
TAG: Circuito WTA
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