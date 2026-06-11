Circuito Wta Copertina, WTA

WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

11/06/2026 07:22 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

🇬🇧
WTA 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  11 Giugno 2026

🌧
10°C
Nuvoloso con pioggia a tratti  ·  Picco 16°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Pioggia tra mattina, primo pomeriggio e sera
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 11 Giugno
09:00
13°
10:00
🌧
14°
11:00
🌧
14°
12:00
13°
13:00
🌧
12°
14:00
🌧
12°
15:00
🌧
12°
16:00
13°
18:00
🌧
14°
21:00
16°
⚠  Pioggia a più riprese: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 11 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WTA R2
🌧  Pioggia
☁  Nuvoloso
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 11:30
(7) Sorana Cirstea ROU vs Emma Raducanu GBR Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE vs Donna Vekic CRO Non prima 12:30

WTA Queens
Marie Bouzkova
0
5
Donna Vekic
0
6
Mostra dettagli

(1) Elena Rybakina KAZ vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Jaqueline Cristian ROU vs Katie Boulter GBR

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN / Laura Siegemund GER vs Victoria Mboko CAN / Serena Williams USA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:30
Harriet Dart GBR vs Kamilla Rakhimova UZB Inizio 11:30
Il match deve ancora iniziare

Iva Jovic USA / McCartney Kessler USA vs (2) Gabriela Dabrowski CAN / (2) Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Anna Danilina KAZ / (1) Aleksandra Krunic SRB vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  11 Giugno 2026

11°C
Mattina asciutta, rovesci in serata  ·  Picco 18°C
CIELO Sole al mattino, poi nuvoloso
PIOGGIA Rovesci tra sera e tarda serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 11 Giugno
08:00
12°
09:00
14°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
16°
18:00
🌧
14°
23:00
🌧
13°
⚠  Rovesci in serata: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 11 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WTA R2
⛅  Variabile
🌧  Rovesci serali
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 11:30
(7) Sorana Cirstea ROU vs Emma Raducanu GBR Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE vs Donna Vekic CRO Non prima 12:30

WTA Queens
Marie Bouzkova
0
5
Donna Vekic
0
6
Mostra dettagli

(1) Elena Rybakina KAZ vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Jaqueline Cristian ROU vs Katie Boulter GBR

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN / Laura Siegemund GER vs Victoria Mboko CAN / Serena Williams USA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:30
Harriet Dart GBR vs Kamilla Rakhimova UZB Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

Iva Jovic USA / McCartney Kessler USA vs (2) Gabriela Dabrowski CAN / (2) Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Anna Danilina KAZ / (1) Aleksandra Krunic SRB vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Modena
Modena, Italia  ·  11 Giugno 2026

17°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 27°C
CIELO Soleggiato, con qualche nube intermittente
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Giugno
08:00
19°
09:00
21°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
26°
17:00
26°
20:00
24°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 11 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
WTA R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
Leyre Romero Gormaz ESP vs (6) Mayar Sherif EGY Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Tamara Zidansek SLO vs Nuria Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

(1) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Varvara Lepchenko USA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti ITA vs (4) Julia Grabher AUT Non prima 19:30

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 15:00
Rutuja Bhosale IND / Estelle Cascino FRA vs Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Lara Salden BEL Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO / Naima Karamoko SUI vs Noemi Basiletti ITA / Giorgia Pedone ITA

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 125 Ilkley
Ilkley, Gran Bretagna  ·  11 Giugno 2026

🌧
8°C
Pioggia frequente  ·  Picco 16°C
CIELO Nuvoloso con pioggia a più riprese
PIOGGIA Rovesci e pioggia tra mattina e sera
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 11 Giugno
07:00
🌧
10°
09:00
🌧
11°
10:00
🌧
11°
11:00
🌧
11°
12:00
🌧
12°
14:00
🌧
12°
15:00
🌧
13°
17:00
🌧
14°
18:00
🌧
15°
21:00
🌧
16°
⚠  Pioggia frequente: programma su erba fortemente da monitorare
🎾  Programma del giorno — 11 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WTA R2
🌧  Pioggia
☁  Nuvoloso
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
(1) Viktorija Golubic SUI vs Katie Swan GBR

Il match deve ancora iniziare

Alicia Barnett GBR / Samantha Murray Sharan GBR vs Freya Christie GBR / Eden Silva GBR Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
(5) Lulu Sun NZL vs Mary Stoiana USA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Alicia Dudeney GBR vs (8) Ashlyn Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

Harmony Tan FRA vs (2) Lanlana Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare

Ivana Corley USA / Clervie Ngounoue USA vs (4) Madeleine Brooks GBR / (4) Amelia Rajecki GBR Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Katie Swan GBR / Darja Vidmanova CZE vs it / it

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 11:00
(4) Darja Vidmanova CZE vs Lucrezia Stefanini ITA Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare

Catherine Harrison USA / Alexandra Osborne AUS vs Hiroko Kuwata JPN / Mananchaya Sawangkaew THA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

it / it vs (2) Emily Appleton GBR / (2) Elena Pridankina RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 11:00
Tatiana Prozorova RUS vs (3) Sinja Kraus AUT Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare

Elizabeth Mandlik USA vs (6) Dalma Galfi HUN

Il match deve ancora iniziare

Celine Naef SUI vs Akasha Urhobo USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Emerson Jones AUS / Veronika Podrez UKR Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

it / it vs Linda Fruhvirtova CZE / Alina Korneeva RUS

Il match deve ancora iniziare

TAG: