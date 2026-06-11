Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Day 4 (Live)

11/06/2026 06:53 Nessun commento
Ben Shelton nella foto - Foto Getty images
Ben Shelton nella foto - Foto Getty images

🇩🇪
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  11 Giugno 2026

12°C
Sole e nubi, asciutto  ·  Picco 20°C
CIELO Sole al mattino, più nuvoloso dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 11 Giugno
08:00
12°
09:00
14°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
20°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba
🎾  Programma del giorno — 11 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
ATP R2
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Center Court – ore 11:00
Rinky Hijikata AUS vs Frances Tiafoe USA

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Nick Kyrgios AUS

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Taylor Fritz USA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Ben Shelton USA vs Marcos Giron USA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Colosseum – ore 11:30
Jiri Lehecka CZE vs James Duckworth AUS

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral POR / Nikola Mektic CRO vs Daniel Altmaier GER / Hendrik Jebens GER

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ / Nick Kyrgios AUS vs Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare



Match Court 2 – ore 12:00
Vasil Kirkov USA / Lucas Miedler AUT vs Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka CZE / Corentin Moutet FRA vs Yannick Hanfmann GER / Jan-Lennard Struff GER

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  11 Giugno 2026

11°C
Mattina asciutta, rovesci in serata  ·  Picco 18°C
CIELO Sole al mattino, poi nuvoloso
PIOGGIA Rovesci tra sera e tarda serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 11 Giugno
08:00
12°
09:00
14°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
16°
18:00
🌧
14°
23:00
🌧
13°
⚠  Rovesci in serata: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 11 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
ATP R2
⛅  Variabile
🌧  Rovesci serali
🎾  2° Turno
🌿  Erba

11:00 Humbert U. FRA vs Bonzi B. FRA

Il match deve ancora iniziare

12:30 Griekspoor T. NED vs Zhang Z. CHN

Il match deve ancora iniziare

12:30 Majchrzak K. POL vs McCabe J. AUS

Il match deve ancora iniziare

12:30 Mannarino A. FRA vs Rinderknech A. FRA

Il match deve ancora iniziare

14:00 Auger-Aliassime F. CAN vs Fucsovics M. HUN

Il match deve ancora iniziare

14:00 Borges N. POR vs Cilic M. CRO

Il match deve ancora iniziare

15:30 Medvedev D. --- vs Boogaard T. NED

Il match deve ancora iniziare

TAG: