ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Day 4 (Live)
|⛅
|
12°C
Sole e nubi, asciutto · Picco 20°C
|
|
08:00
☀
12°
|
09:00
☀
14°
|
10:00
⛅
15°
|
11:00
⛅
16°
|
12:00
⛅
17°
|
13:00
⛅
18°
|
14:00
⛅
18°
|
15:00
☁
19°
|
16:00
☁
19°
|
17:00
☁
20°
|
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Center Court – ore 11:00
Rinky Hijikata vs Frances Tiafoe
Sho Shimabukuro vs Nick Kyrgios
Martin Landaluce vs Taylor Fritz (Non prima 15:00)
Ben Shelton vs Marcos Giron (Non prima 17:00)
Colosseum – ore 11:30
Jiri Lehecka vs James Duckworth
Francisco Cabral / Nikola Mektic vs Daniel Altmaier / Hendrik Jebens
Alexander Bublik / Nick Kyrgios vs Jakub Paul / Ryan Seggerman
Match Court 2 – ore 12:00
Vasil Kirkov / Lucas Miedler vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith
Jiri Lehecka / Corentin Moutet vs Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff
|⛅
|
11°C
Mattina asciutta, rovesci in serata · Picco 18°C
|
|
08:00
☀
12°
|
09:00
⛅
14°
|
10:00
⛅
15°
|
11:00
☁
16°
|
12:00
☁
16°
|
13:00
☁
17°
|
14:00
☁
18°
|
15:00
☁
16°
|
18:00
🌧
14°
|
23:00
🌧
13°
|
🌧 Rovesci serali
🎾 2° Turno
🌿 Erba
11:00 Humbert U. vs Bonzi B.
12:30 Griekspoor T. vs Zhang Z.
12:30 Majchrzak K. vs McCabe J.
12:30 Mannarino A. vs Rinderknech A.
14:00 Auger-Aliassime F. vs Fucsovics M.
14:00 Borges N. vs Cilic M.
15:30 Medvedev D. vs Boogaard T.
TAG: Circuito ATP
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit