Challenger 75 Zagabria: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger 75 Zagabria – Tabellone Principale – terra

(1) Adrian Mannarino vs (Alt) Gonzalo Bueno

Gauthier Onclin vs Qualifier

(Alt) Mili Poljicak vs Qualifier

(WC) Matej Dodig vs (6) Dmitry Popko

(3) Dalibor Svrcina vs Luca Van Assche

Qualifier vs Viktor Durasovic

Qualifier vs (PR) Kimmer Coppejans

(Alt) Max Houkes vs (8) Filip Misolic

(7) Duje Ajdukovic vs Facundo Mena

Marco Trungelliti vs Qualifier

Zachary Svajda vs Alvaro Guillen Meza

Jurij Rodionov vs (4) Harold Mayot

(5) Kyrian Jacquet vs Ugo Blanchet

(WC) Dino Prizmic vs Qualifier

(WC) Luka Mikrut vs Emil Ruusuvuori

Beibit Zhukayev vs (2) Jerome Kym

Challenger 75 Zagabria – Tabellone Qualificazione – terra

(Alt) (1) Luka Pavlovic vs Bye

(Alt) Nikita Mashtakov vs (7) Neil Oberleitner

(2) Dimitar Kuzmanov vs (WC) Roko Horvat

(WC) Matei Todoran vs (11) Martin Krumich

(3) Daniel Michalski vs (Alt) Mirza Basic

(PR) Kalin Ivanovski vs (8) Ergi Kirkin

(4) Norbert Gombos vs (WC) Vito Tonejc

Stefan Popovic vs (10) Bor Artnak

(5) Nerman Fatic vs (WC) Emanuel Ivanisevic

(Alt) Pawel Juszczak vs (Alt) (12) Andrew Paulson

(6) Rudolf Molleker vs (Alt) Filip Pieczonka

(JR) Tomasz Berkieta vs (9) Milos Karol

Center Court – ore 10:00

Kalin Ivanovski 🇲🇰 vs Ergi Kirkin 🇹🇷

Nerman Fatic 🇧🇦 vs Emanuel Ivanisevic 🇭🇷

Tomasz Berkieta 🇵🇱 vs Milos Karol 🇸🇰

Dimitar Kuzmanov 🇧🇬 vs Roko Horvat 🇭🇷

Court 6 – ore 10:00

Nikita Mashtakov 🇺🇦 vs Neil Oberleitner 🇦🇹

Daniel Michalski 🇵🇱 vs Mirza Basic 🇧🇦

Matei Todoran 🇷🇴 vs Martin Krumich 🇨🇿

Rudolf Molleker 🇩🇪 vs Filip Pieczonka 🇵🇱

Court 8 – ore 10:00

Pawel Juszczak 🇵🇱 vs Andrew Paulson 🇨🇿

Stefan Popovic 🇷🇸 vs Bor Artnak 🇸🇮

Norbert Gombos 🇸🇰 vs Vito Tonejc 🇭🇷