Sinner si è allenato stamattina con Draper (video)

Jannik Sinner si è allenato stamattina con l’amico e rivale Jack Draper. Scaduto il termine per la sospensione degli allenamenti ufficiali, il n.1 del mondo è finalmente tornato in campo insieme ad un Pro di alto livello, intensificando i suoi sforzi per presentarsi in buona condizione per il rientro in attività, previsto per gli Internazionali d’Italia a Roma di inizio maggio.

Nella breve clip video che riportiamo, ecco Sinner in campo in Costa Azzurra.

Monaco Mornimg training with @jackdraper0 for Jannik Forza Itf_junior_beauliesurmare via IG pic.twitter.com/CL3nd0RiC7 — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) April 17, 2025

Il video è stato girato e condiviso sul profilo Instagram di Itf_junior_beauliesurmare dove Jannik si trovava, e quindi da un account che segue con grande attenzione Jannik.

Poco dopo è arrivata una seconda clip, breve ma con migliore angolo visuale.

Sinner si trova a casa sua a Monte Carlo insieme al proprio staff. Ieri si era recato al Country Club ma condizioni meteo avverse hanno impedito un allenamento in campo. Vedremo se nelle prossime ore i canali dell’altoatesino diffonderanno altre informazioni sul ritorno in campo del nostro campione.

Marco Mazzoni