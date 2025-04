Tennis in lotta contro il match-fixing: cinque tennisti francesi sanzionati dall’ITIA

La piaga delle scommesse sportive e del match-fixing colpisce anche il mondo del tennis, rappresentando, insieme al doping, una delle principali preoccupazioni per i vertici di questo sport. A conferma della tolleranza zero verso questi comportamenti, l’ITIA (International Tennis Integrity Agency) ha recentemente sanzionato cinque tennisti francesi accusati di aver manipolato partite.

Yannick Thivant, Thomas Brechemier, Gabriel Petit, Thomas Setodji e Hugo Daubias sono stati colpiti da pene esemplari che vanno dall’inibizione per 10 anni fino alla radiazione a vita, impedendo loro di giocare nuovamente a tennis a livello professionale.

Queste sanzioni, particolarmente severe, dimostrano la ferma volontà dell’ITIA di contrastare un fenomeno purtroppo ancora presente nel circuito tennistico, soprattutto nei tornei minori dove i controlli sono talvolta meno rigorosi e i giocatori, spesso in difficoltà economiche, possono essere più vulnerabili alle proposte illecite.

Il match-fixing rappresenta una minaccia significativa per l’integrità dello sport, in quanto compromette l’essenza stessa della competizione sportiva basata sulla lealtà e sull’imprevedibilità del risultato. Quando un incontro viene manipolato, non solo vengono traditi i tifosi e gli appassionati, ma viene minato anche il sistema delle scommesse legali e l’intera credibilità dello sport.

La decisione dell’ITIA di comminare sanzioni così drastiche a questi cinque tennisti francesi, nonostante nessuno di loro fosse un nome di primo piano nel panorama tennistico mondiale, dimostra la determinazione dell’agenzia nel combattere questo fenomeno a tutti i livelli soprattutto nei tornei minori dove girano pochi soldi e tante possibili tentazioni.





