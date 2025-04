Furlan sulla separazione con Paolini: “Un viaggio straordinario, ci siamo lasciati da amici” (Video)

Renzo Furlan ha rotto il silenzio sulla recente separazione da Jasmine Paolini, avvenuta dopo ben dieci anni di collaborazione. L’ex coach della tennista italiana, intervistato durante il programma Sky Tennis Club, ha parlato con grande serenità e affetto del rapporto professionale e umano con la sua ex allieva.

“Con lei è stato un viaggio straordinario, abbiamo condiviso questa strada in maniera totale ed è stato bellissimo”, ha dichiarato Furlan, esprimendo soddisfazione per il percorso compiuto insieme. “So di averle trasmesso tutto quello che potevo. Non posso che ricordare con piacere questi anni.”

L’allenatore ha spiegato che la decisione della separazione è maturata durante il recente torneo di Miami, dove i due hanno avuto modo di confrontarsi apertamente sul futuro: “Ne abbiamo parlato a Miami e lei mi ha detto le sue motivazioni che ho condiviso anche io e ci siamo lasciati in maniera perfetta.”

Furlan ha dimostrato grande comprensione per la scelta di Paolini, evidenziando come nel tennis professionistico sia fondamentale fare le valutazioni necessarie per continuare a crescere: “È ovvio che bisogna fare le scelte che ti permettono di competere al meglio.”

Nonostante la fine della collaborazione professionale, il rapporto umano tra i due resta intatto, come confermato dallo stesso Furlan: “Ci siamo lasciati da amici, l’affetto resta, mi può chiamare in qualsiasi momento.”





Francesco Paolo Villarico