ATP 250 Bucharest: Il Tabellone Principale. Cobolli già al secondo turno. Ostacolo magiaro per Luca Nardi

ATP 250 Bucharest – Tabellone Principale – terra

(1) Sebastian Baez vs Bye

Gabriel Diallo vs Chun-Hsin Tseng

Qualifier vs Francisco Comesana

Yunchaokete Bu vs (5) Roberto Bautista Agut

(4) Nicolas Jarry vs Bye

Dusan Lajovic vs Christopher O’Connell

Luca Nardi vs Marton Fucsovics

Laslo Djere vs (7) Mariano Navone

(8) Camilo Ugo Carabelli vs Qualifier

Alexander Shevchenko vs Qualifier

Botic van de Zandschulp vs (WC) Richard Gasquet

Bye vs (3) Flavio Cobolli

(6) Fabian Marozsan vs Damir Dzumhur

Nishesh Basavareddy vs (WC) Filip Cristian Jianu

(WC) Stan Wawrinka vs Qualifier

Bye vs (2) Pedro Martinez