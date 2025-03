Andreeva elimina Swiatek e vola in finale a Indian Wells: a 17 anni scrive la storia nel deserto. Sabalenka domina Keys e conquista la finale: “Avevo bisogno di questa rivincita” (Video)

Qualcosa doveva cedere nella prima semifinale del BNP Paribas Open venerdì a Indian Wells: la testa di serie numero 9 e recente campionessa di Dubai Mirra Andreeva si presentava alla semifinale contro la numero 2 del seeding Iga Swiatek con una striscia di 10 vittorie consecutive, mentre Swiatek, due volte campionessa a Indian Wells, aveva vinto le sue ultime 10 partite nel torneo.

Dopo 2 ore e 17 minuti di battaglia, è stata la diciassettenne a prevalere. La numero 11 del mondo è avanzata alla sua seconda finale consecutiva di un WTA 1000 con una vittoria per 7-6(1), 1-6, 6-3 su Swiatek, il suo secondo successo sulla numero 2 del mondo in altrettanti tornei.

Con questa undicesima vittoria consecutiva, Andreeva diventa la più giovane giocatrice ad accedere alla finale del BNP Paribas Open dai tempi di Kim Clijsters nel 2001, e punta a diventare la prima teenager a vincere il titolo di singolare femminile all’Indian Wells Tennis Garden dopo Bianca Andreescu nel 2019. In finale affronterà la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka.

La striscia di Andreeva la pone in cima al circuito: prima del torneo di Dubai di circa un mese fa, Andreeva aveva ottenuto sette vittorie nel 2025. Ora ne ha 18, e con il successo in semifinale raggiunge la vetta della classifica per vittorie di quest’anno insieme a Keys e Swiatek.

La libertà che deriva dal vincere, e dal farlo spesso, è stata evidente soprattutto nel primo set di 56 minuti, dove entrambe le giocatrici hanno messo a segno più vincenti che errori non forzati. Nessuna delle due ha perso il servizio nei primi otto game – Andreeva non ha nemmeno affrontato una palla break – fino a quando non ha strappato il servizio a Swiatek sul 4-4 da 30-15.

Sebbene Andreeva non sia riuscita a chiudere il set nel game successivo e si sia trovata sotto 0-30 nel suo turno di servizio seguente sul 5-6, ha dichiarato di non essersi mai sentita in pericolo di perdere il parziale.

“Non so perché, ma sentivo così tanta fiducia, e pensavo che avrei giocato il tie-break come se fosse l’ultimo della mia vita,” ha dichiarato Andreeva dopo la partita. “Ho quindi osato con tutti i miei colpi. Il mio servizio era eccellente e mi sentivo super a mio agio e super fiduciosa durante il tie-break. Ho semplicemente giocato in scioltezza.”

Dopo un secondo set che Andreeva ha definito “un po’ strano” e in cui ha riconosciuto la superiorità di Swiatek, la teenager è partita più rapidamente nel terzo set. Ha brekkato due volte nei primi cinque game una Swiatek sempre più frustrata, mantenendo la calma quando la polacca ha ritrovato un miglior livello di gioco per avvicinarsi sul 4-3, 30-30.

Alla fine, Andreeva ha chiuso con 32 colpi vincenti contro 21 errori non forzati, oltre a 5 ace – tutte statistiche migliori di quelle di Swiatek.

La diciassettenne entra in un elenco illustre: Andreeva è la quinta giocatrice a raggiungere la finale a Indian Wells prima di compiere 18 anni dalla nascita del torneo nel 1989. Le altre? Tutte ex numero 1 del mondo e campionesse Slam.

Oltre a Clijsters nel 2001, le altre tre giocatrici ad aver compiuto l’impresa sono Monica Seles (1991), Martina Hingis (1998) e Serena Williams (1999).

Per Swiatek, invece, continua la maledizione delle semifinali nel 2025: la polacca ha ora perso cinque semifinali consecutive da quando ha vinto il Roland Garros lo scorso giugno, un dato che evidenzia le difficoltà della numero 2 del mondo nel superare le fasi finali dei tornei in questa stagione.

La numero 1 del mondo Aryna Sabalenka ha posto fine alla striscia di 16 vittorie consecutive di Madison Keys con una dominante vittoria per 6-0, 6-1 nella semifinale del BNP Paribas Open. In una rivincita della finale degli Australian Open di gennaio, Sabalenka ha travolto l’americana in appena 51 minuti, infliggendole la prima sconfitta dal torneo di Auckland.

“Quella partita degli Australian Open è stata davvero straziante per me,” ha dichiarato Sabalenka, “e ho avuto bisogno di tempo per riprendermi. Se avessi perso di nuovo oggi, la cosa mi sarebbe entrata in testa e non volevo che accadesse. Ero molto concentrata, ero davvero affamata di ottenere questa vittoria contro Madison.”

Il successo porta Sabalenka alla sua seconda finale a Indian Wells dopo essere stata finalista contro Elena Rybakina nel 2023. Domenica affronterà la diciassettenne Mirra Andreeva, testa di serie numero 9, che ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva di un WTA 1000 battendo la campionessa in carica Iga Swiatek in tre set.

Indian Wells rappresenta la terza finale stagionale per Sabalenka nel circuito WTA Tour, dopo aver vinto il suo 18° titolo in carriera a Brisbane e essere stata finalista a Melbourne. È anche la sua decima finale dall’inizio del 2024, il maggior numero di qualsiasi giocatrice in questo periodo.

Nel suo primo incontro contro una giocatrice della Top 10 in questa stagione, Sabalenka ha dominato una Keys imprecisa, giocando una partita quasi perfetta nonostante il vento. Nelle condizioni fresche e ventose, la bielorussa ha mantenuto un tennis disciplinato da fondo campo e ha esercitato costante pressione negli scambi, forzando 21 errori dall’americana. Sabalenka ha vinto i primi 11 game prima che Keys riuscisse finalmente a tenere il servizio per evitare il cappotto.

“Avevo davvero bisogno di questa rivincita,” ha detto Sabalenka, “quindi ero molto concentrata, e tatticamente credo di aver giocato un tennis davvero eccellente. Direi che oggi è stato un po’ l’opposto rispetto all’Australian Open. Io ho giocato bene fin dall’inizio, e lei ha perso il suo ritmo e non è riuscita a esprimere il suo miglior tennis. Penso che sia per questo che la partita è stata così veloce. Agli Australian Open, io ho giocato molto male e lei ha giocato benissimo. È il tennis.”

Sabalenka ha messo a segno 14 colpi vincenti contro i 10 di Keys, commettendo solo 10 errori non forzati. Keys ha chiuso con 18 errori non forzati. Questa vittoria ha migliorato il record di Sabalenka contro Keys a 5-2.

Domenica, Sabalenka cercherà di conquistare il suo 19° titolo WTA e il secondo della stagione. Non ha perso un set durante tutto il torneo, con vittorie su McCartney Kessler, Lucia Bronzetti, Sonay Kartal, Liudmila Samsonova e Keys. Ha un record di 4-1 contro Andreeva, avendo recentemente eliminato la teenager al quarto turno degli Australian Open.