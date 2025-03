Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. favola Watanuki: batte Tiafoe e vola agli ottavi

A Indian Wells continua la straordinaria avventura di Yosuke Watanuki. Il qualificato giapponese, numero 349 del ranking ATP, ha eliminato a sorpresa l’idolo locale Frances Tiafoe, 16ª testa di serie del torneo, con il punteggio di 6-4, 7-6(6).

Nonostante affrontasse un giocatore amato dal pubblico americano, Watanuki ha conquistato il sostegno della folla grazie a un gioco coraggioso e spettacolare. Il giapponese ha chiuso il match con ben 47 vincenti, di cui 16 ace, mostrando aggressività e lucidità nei momenti cruciali. Watanuki ha annullato quattro delle sei palle break affrontate e nel secondo set ha impedito per due volte a Tiafoe di servire per portare il match al terzo set. Nel tie-break decisivo, il giapponese ha salvato un set point sul 5-6 prima di conquistare tre punti consecutivi che gli hanno regalato la vittoria.

“Non ho parole, sono felicissimo di essere qui. L’anno scorso sono stato fermo a lungo per infortunio, quindi per me è già fantastico essere in campo”, ha dichiarato Watanuki, che nella passata stagione era stato bloccato da un problema al ginocchio. “A volte sono nervoso e faccio fatica mentalmente. Ora sto cercando di divertirmi di più, anche quando sbaglio. Certo, fare un vincente è meglio, ma ho imparato ad apprezzare anche gli errori. Questa è stata la mia forza oggi.”

Watanuki, allenato ora da Wayne Ferreira – ex coach proprio di Tiafoe – ha già sconfitto in questo torneo Alexander Bublik e la testa di serie numero 19, Tomas Machac. È il giocatore con il ranking più basso a raggiungere il quarto turno di Indian Wells dal 2004, quando ci riuscì l’attuale direttore del torneo Tommy Haas.

Nel prossimo turno, Watanuki affronterà Tallon Griekspoor, puntando a proseguire il sogno verso i quarti di finale.

🇺🇸 Masters 1000 & WTA 1000 Indian Wells USA

Cemento 3° TURNO 👨

ATP Masters 1000 👩

WTA 1000 ☀️ Sereno

26°C/9°C

Stadium 1 – ore 19:00

Dayana Yastremska vs Iga Swiatek



WTA Indian Wells Dayana Yastremska Dayana Yastremska 0 0 2 0 Iga Swiatek [2] • Iga Swiatek [2] 0 6 6 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Iga Swiatek 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Matteo Berrettini vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 21:00)



ATP Indian Wells Matteo Berrettini [28] Matteo Berrettini [28] 3 3 Stefanos Tsitsipas [8] Stefanos Tsitsipas [8] 6 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-3 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Alex Michelsen vs Daniil Medvedev



ATP Indian Wells Alex Michelsen [31] • Alex Michelsen [31] 0 0 Daniil Medvedev [5] Daniil Medvedev [5] 15 2 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Michelsen 0-15 df 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Clara Tauson vs Mirra Andreeva (Non prima 02:00)



WTA Indian Wells Clara Tauson [22] • Clara Tauson [22] 0 3 0 0 Mirra Andreeva [9] Mirra Andreeva [9] 0 6 6 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Clara Tauson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Yosuke Watanuki vs Frances Tiafoe (Non prima 04:00)



ATP Indian Wells Yosuke Watanuki Yosuke Watanuki 6 7 Frances Tiafoe [16] Frances Tiafoe [16] 4 6 Vincitore: Watanuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 7-6* ace 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 Y. Watanuki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Watanuki 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 Y. Watanuki 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Y. Watanuki 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Watanuki 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Watanuki 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

Stadium 2 – ore 19:00

Tommy Paul vs Cameron Norrie



ATP Indian Wells Tommy Paul [10] Tommy Paul [10] 6 7 Cameron Norrie Cameron Norrie 3 5 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Norrie 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 5-5 → 6-5 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Paul 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-3 → 6-3 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 T. Paul 0-15 df 0-30 15-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Norrie 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 T. Paul 40-15 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Elena Rybakina vs Katie Boulter (Non prima 21:00)



WTA Indian Wells Elena Rybakina [7] Elena Rybakina [7] 0 6 7 0 Katie Boulter [25] Katie Boulter [25] 0 0 5 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Xinyu Wang vs Jessica Pegula



WTA Indian Wells Xinyu Wang Xinyu Wang 0 2 1 0 Jessica Pegula [4] • Jessica Pegula [4] 0 6 6 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jessica Pegula 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Arthur Fils vs Lorenzo Musetti (Non prima 02:00)



ATP Indian Wells Arthur Fils [20] Arthur Fils [20] 3 7 6 Lorenzo Musetti [15] Lorenzo Musetti [15] 6 6 3 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 A. Fils 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Fils 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-30 0-3 → 0-4 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 A. Fils 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Qinwen Zheng vs Lulu Sun (Non prima 04:00)



WTA Indian Wells Qinwen Zheng [8] • Qinwen Zheng [8] 0 6 7 0 Lulu Sun Lulu Sun 0 4 5 0 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Qinwen Zheng 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Lulu Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Stadium 3 – ore 19:00

Marta Kostyuk vs Caroline Dolehide



WTA Indian Wells Marta Kostyuk [18] Marta Kostyuk [18] 0 6 6 0 Caroline Dolehide • Caroline Dolehide 0 3 3 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Caroline Dolehide 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Karolina Muchova vs Katerina Siniakova



WTA Indian Wells Karolina Muchova [15] Karolina Muchova [15] 0 7 6 0 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 5 1 0 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Danielle Collins vs Elina Svitolina



WTA Indian Wells Danielle Collins [14] Danielle Collins [14] 0 2 4 0 Elina Svitolina [23] Elina Svitolina [23] 0 6 6 0 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Danielle Collins 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Danielle Collins 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Danielle Collins 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Anna Kalinskaya / Caty McNally vs Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe



WTA Indian Wells Anna Kalinskaya / Caty McNally • Anna Kalinskaya / Caty McNally 0 7 7 0 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] 0 6 5 0 Vincitore: Kalinskaya / McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Kalinskaya / Caty McNally 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Anna Kalinskaya / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Anna Kalinskaya / Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Anna Kalinskaya / Caty McNally 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Anna Kalinskaya / Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Anna Kalinskaya / Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Anna Kalinskaya / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Anna Kalinskaya / Caty McNally 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Anna Kalinskaya / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Anna Kalinskaya / Caty McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Anna Kalinskaya / Caty McNally 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anna Kalinskaya / Caty McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya / Caty McNally 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Sebastian Korda / Jordan Thompson vs Alex Michelsen / Ben Shelton



Il match deve ancora iniziare

Stadium 4 – ore 19:00

Tallon Griekspoor vs Giovanni Mpetshi Perricard



ATP Indian Wells Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 7 6 Giovanni Mpetshi Perricard [29] Giovanni Mpetshi Perricard [29] 6 3 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 2-1 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 3*-2 df 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 df 6-6 → 7-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-6 → 6-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 0-40 15-0 30-0 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Marcos Giron vs Alexei Popyrin



ATP Indian Wells Marcos Giron Marcos Giron 5 6 6 Alexei Popyrin [26] Alexei Popyrin [26] 7 3 3 Vincitore: Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Popyrin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Giron 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Popyrin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Giron 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Popyrin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Giron 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Popyrin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Giron 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Holger Rune vs Ugo Humbert



ATP Indian Wells Holger Rune [12] Holger Rune [12] 5 6 7 Ugo Humbert [18] Ugo Humbert [18] 7 4 5 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 U. Humbert 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 H. Rune 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Rune 0-15 15-15 15-30 df 40-30 4-5 → 5-5 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 H. Rune 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Luciano Darderi / Grigor Dimitrov



ATP Indian Wells Julian Cash / Lloyd Glasspool [6] Julian Cash / Lloyd Glasspool [6] 6 6 Luciano Darderi / Grigor Dimitrov Luciano Darderi / Grigor Dimitrov 3 4 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 6-4 L. Darderi / Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Darderi / Dimitrov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Darderi / Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Darderi / Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 15-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Darderi / Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Darderi / Dimitrov 30-40 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-2 → 5-2 L. Darderi / Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Darderi / Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 L. Darderi / Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Stadium 5 – ore 19:00

Jiri Lehecka / Alejandro Tabilo vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Indian Wells Jiri Lehecka / Alejandro Tabilo Jiri Lehecka / Alejandro Tabilo 6 6 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [4] 2 3 Vincitore: Lehecka / Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Lehecka / Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Lehecka / Tabilo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Lehecka / Tabilo 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Lehecka / Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 1-0 → 1-1 J. Lehecka / Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 J. Lehecka / Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Lehecka / Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 J. Lehecka / Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 J. Lehecka / Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Sebastian Baez / Tomas Martin Etcheverry



ATP Indian Wells Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] 6 6 Sebastian Baez / Tomas Martin Etcheverry Sebastian Baez / Tomas Martin Etcheverry 3 4 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Baez / Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Baez / Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Baez / Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Baez / Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Baez / Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 S. Baez / Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 5-2 → 5-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Baez / Martin Etcheverry 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Baez / Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-15 3-0 → 3-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 S. Baez / Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Pedro Martinez / Giovanni Mpetshi Perricard



ATP Indian Wells Joe Salisbury / Neal Skupski [8] Joe Salisbury / Neal Skupski [8] 7 4 10 Pedro Martinez / Giovanni Mpetshi Perricard Pedro Martinez / Giovanni Mpetshi Perricard 6 6 7 Vincitore: Salisbury / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 J. Salisbury / Skupski 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 ace 9-5 9-6 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Salisbury / Skupski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 P. Martinez / Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 P. Martinez / Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-3 → 2-4 J. Salisbury / Skupski 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 P. Martinez / Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-40 40-40 0-1 → 0-2 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* df 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-6 → 6-6 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 J. Salisbury / Skupski 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 P. Martinez / Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Martinez / Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Su-Wei Hsieh / Shuai Zhang vs Makenna Jones / McCartney Kessler



Il match deve ancora iniziare

Stadium 6 – ore 19:00

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Matthew Ebden / John Peers



ATP Indian Wells Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] 4 4 Matthew Ebden / John Peers Matthew Ebden / John Peers 6 6 Vincitore: Ebden / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Ebden / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 3-4 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 M. Ebden / Peers 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Ebden / Peers 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 M. Ebden / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Jack Draper / Tomas Machac vs Rohan Bopanna / Ivan Dodig



ATP Indian Wells Jack Draper / Tomas Machac Jack Draper / Tomas Machac 6 6 Rohan Bopanna / Ivan Dodig Rohan Bopanna / Ivan Dodig 3 4 Vincitore: Draper / Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Draper / Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Bopanna / Dodig 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Draper / Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Bopanna / Dodig 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Draper / Machac 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Dodig 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 2-2 → 3-2 J. Draper / Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Dodig 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Draper / Machac 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Dodig 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Draper / Machac 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Bopanna / Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 J. Draper / Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 R. Bopanna / Dodig 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Draper / Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Dodig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Draper / Machac 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Dodig 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Draper / Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok



Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron / Learner Tien vs Karen Khachanov / Andrey Rublev



Il match deve ancora iniziare

Stadium 9 – ore 19:00

Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi



WTA Indian Wells Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 6 4 10 Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi 1 6 2 Vincitore: Mihalikova / Nicholls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 1-5 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Fanny Stollar / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez vs Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova



WTA Indian Wells Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez 7 3 10 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova [6] Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova [6] 5 6 8 Vincitore: Babos / Melichar-Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 6-8 7-8 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Asia Muhammad / Demi Schuurs vs Ekaterina Alexandrova / Liudmila Samsonova