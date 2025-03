Qualificazioni Indian Wells: Bellucci e Fognini eliminati, avanzano Gigante e Zeppieri

Bilancio italiano

Il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells si chiude quindi con un bilancio di due vittorie e due sconfitte per i tennisti italiani. Nonostante le sorprendenti eliminazioni di Bellucci e Fognini, le convincenti prestazioni di Gigante e Zeppieri lasciano ben sperare per avere una ulteriore presenza italiana nel tabellone principale del torneo californiano.

Crollo inaspettato per la testa di serie numero 1

Mattia Bellucci, testa di serie numero 1 delle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Indian Wells, è stato clamorosamente eliminato al primo turno. Il 23enne di Busto Arsizio, numero 70 del ranking mondiale, è crollato contro il 26enne giapponese Yosuke Watanuki, attualmente posizionato al numero 349 della classifica ATP.

Il match si è rivelato a senso unico, con Bellucci sconfitto nettamente con il punteggio di 6-1, 6-2. Il tennista lombardo non è mai riuscito ad entrare in partita, perdendo il servizio in quattro occasioni e non riuscendo mai a breakkare l’avversario. Una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative per il favorito italiano, che manca così l’accesso al tabellone principale del prestigioso torneo californiano.

ATP Indian Wells Mattia Bellucci [1] Mattia Bellucci [1] 1 2 Yosuke Watanuki Yosuke Watanuki 6 6 Vincitore: Watanuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Y. Watanuki 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Bellucci 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Y. Watanuki 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Statistica Bellucci 🇮🇹 Watanuki 🇯🇵 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 193 284 Ace 2 7 Doppi falli 2 1 Prima di servizio 22/42 (52%) 39/68 (57%) Punti vinti sulla prima 16/22 (73%) 28/39 (72%) Punti vinti sulla seconda 5/20 (25%) 15/29 (52%) Palle break salvate 4/8 (50%) 3/3 (100%) Giochi di servizio giocati 7 8 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 76 209 Punti vinti sulla prima di servizio 11/39 (28%) 6/22 (27%) Punti vinti sulla seconda di servizio 14/29 (48%) 15/20 (75%) Palle break convertite 0/3 (0%) 4/8 (50%) Giochi di risposta giocati 8 7 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 3/4 (75%) 8/10 (80%) Vincenti 8 22 Errori non forzati 28 29 Punti vinti al servizio 21/42 (50%) 43/68 (63%) Punti vinti in risposta 25/68 (37%) 21/42 (50%) Totale punti vinti 46/110 (42%) 64/110 (58%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 216 km/h (134 mph) 218 km/h (135 mph) Velocità media prima 195 km/h (121 mph) 195 km/h (121 mph) Velocità media seconda 188 km/h (116 mph) 176 km/h (109 mph)

Gigante solido, vittoria in due set

Notizie decisamente migliori arrivano invece da Matteo Gigante. Il tennista romano, numero 217 del mondo, ha superato l’americano Mitchell Krueger (numero 140 ATP e 22esima testa di serie delle qualificazioni) con il risultato di 6-4, 6-2.

Nel primo set, Gigante ha impostato subito il ritmo della partita piazzando il break decisivo nel primo gioco e gestendo poi il vantaggio senza particolari patemi fino al 6-4 finale. Ancora più convincente nel secondo parziale, dove è volato rapidamente sul 4-0. Nonostante abbia mancato due palle per un triplo break e ceduto successivamente la battuta, sul 4-2 ha ritrovato il controllo conquistando due game consecutivi e chiudendo l’incontro.

Al turno finale delle qualificazioni, Gigante affronterà l’olandese Botic Van de Zandschulp (testa di serie numero 3).

ATP Indian Wells Matteo Gigante Matteo Gigante 6 6 Mitchell Krueger [22] Mitchell Krueger [22] 4 2 Vincitore: Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Gigante 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Gigante 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Krueger 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Gigante 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

Statistica Gigante 🇮🇹 Krueger 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 291 213 Ace 4 3 Doppi falli 1 3 Prima di servizio 32/48 (67%) 30/53 (57%) Punti vinti sulla prima 23/32 (72%) 21/30 (70%) Punti vinti sulla seconda 10/16 (63%) 7/23 (30%) Palle break salvate 0/1 (0%) 2/6 (33%) Giochi di servizio giocati 9 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 211 177 Punti vinti sulla prima di servizio 9/30 (30%) 9/32 (28%) Punti vinti sulla seconda di servizio 16/23 (70%) 6/16 (38%) Palle break convertite 4/6 (67%) 1/1 (100%) Giochi di risposta giocati 9 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/5 (80%) 4/7 (57%) Vincenti 16 11 Errori non forzati 18 30 Punti vinti al servizio 33/48 (69%) 28/53 (53%) Punti vinti in risposta 25/53 (47%) 15/48 (31%) Totale punti vinti 58/101 (57%) 43/101 (43%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 210 km/h (130 mph) 210 km/h (130 mph) Velocità media prima 192 km/h (119 mph) 196 km/h (121 mph) Velocità media seconda 185 km/h (114 mph) 191 km/h (118 mph)

Zeppieri domina Tseng

Ottima prova anche per Giulio Zeppieri, numero 394 del ranking, che ha letteralmente dominato il taiwanese Chun-Hsin Tseng, numero 100 del mondo. Il tennista italiano si è imposto con un netto 6-2, 6-1, non lasciando praticamente spazio al suo avversario.

Dopo un inizio equilibrato fino al 2-2 del primo set, Zeppieri ha cambiato marcia infliggendo a Tseng un devastante parziale di 10 giochi a 1. Una dimostrazione di forza impressionante che proietta il tennista italiano al turno finale delle qualificazioni, dove affronterà Mikhail Kukushkin [23].

ATP Indian Wells Chun-Hsin Tseng [10] Chun-Hsin Tseng [10] 2 1 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 6 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 G. Zeppieri 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 0-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Tseng 🇹🇼 Zeppieri 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 189 287 Ace 1 6 Doppi falli 2 3 Prima di servizio 21/40 (53%) 34/54 (63%) Punti vinti sulla prima 11/21 (52%) 28/34 (82%) Punti vinti sulla seconda 8/19 (42%) 8/20 (40%) Palle break salvate 2/6 (33%) 1/1 (100%) Giochi di servizio giocati 7 8 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 78 229 Punti vinti sulla prima di servizio 6/34 (18%) 10/21 (48%) Punti vinti sulla seconda di servizio 12/20 (60%) 11/19 (58%) Palle break convertite 0/1 (0%) 4/6 (67%) Giochi di risposta giocati 8 7 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 2/5 (40%) 1/1 (100%) Vincenti 8 18 Errori non forzati 18 22 Punti vinti al servizio 19/40 (48%) 36/54 (67%) Punti vinti in risposta 18/54 (33%) 21/40 (53%) Totale punti vinti 37/94 (39%) 57/94 (61%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 189 km/h (117 mph) 216 km/h (134 mph) Velocità media prima 176 km/h (109 mph) 202 km/h (125 mph) Velocità media seconda 159 km/h (98 mph) 185 km/h (114 mph)

Fognini cede a Smith

Eliminato anche Fabio Fognini, numero 95 del ranking mondiale, sconfitto con il punteggio di 6-3, 6-4 dal 21enne statunitense Colton Smith, numero 261 ATP, che frequenta la University of Arizona. I due tennisti non si erano mai affrontati prima in un match ufficiale. Una battuta d’arresto inattesa, con il ligure che non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis contro un avversario sulla carta sfavorito.

ATP Indian Wells Fabio Fognini [7] Fabio Fognini [7] 3 4 Colton Smith Colton Smith 6 6 Vincitore: Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-5 → 4-5 C. Smith 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 C. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Smith 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 C. Smith 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 C. Smith 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 1-3 → 2-3 F. Fognini 0-15 df 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 C. Smith 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Smith 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0

Statistica Fognini 🇮🇹 Smith 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 200 285 Ace 0 4 Doppi falli 10 2 Prima di servizio 27/62 (44%) 41/56 (73%) Punti vinti sulla prima 17/27 (63%) 29/41 (71%) Punti vinti sulla seconda 15/35 (43%) 9/15 (60%) Palle break salvate 4/8 (50%) 2/4 (50%) Giochi di servizio giocati 9 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 139 189 Punti vinti sulla prima di servizio 12/41 (29%) 10/27 (37%) Punti vinti sulla seconda di servizio 6/15 (40%) 20/35 (57%) Palle break convertite 2/4 (50%) 4/8 (50%) Giochi di risposta giocati 10 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 3/5 (60%) 10/16 (63%) Vincenti 11 11 Errori non forzati 36 28 Punti vinti al servizio 32/62 (52%) 38/56 (68%) Punti vinti in risposta 18/56 (32%) 30/62 (48%) Totale punti vinti 50/118 (42%) 68/118 (58%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 200 km/h (124 mph) 216 km/h (134 mph) Velocità media prima 179 km/h (111 mph) 186 km/h (115 mph) Velocità media seconda 181 km/h (112 mph) 179 km/h (111 mph)





Francesco Paolo Villarico