Cazaux k.o. al gomito, incerti i tempi di recupero

“Gioco ormai da 4 mesi con un dolore al gomito che mi impedisce di servire normalmente. Dopo esami approfonditi è stata rilevata una piccola rottura del legamento”. Così il francese Arthur Cazaux inizia un post social con il quale annuncia uno stop doloroso e con tempi di recupero non definiti.

“La priorità adesso è curarmi e seguire un protocollo adeguato, perché non posso più continuare a giocare con questo dolore. Sarò quindi fermo per qualche settimana, la durata esatta della mia assenza resta da definire. Quindi devo rinunciare al torneo di Miami”.

Update 🎾 Cela fait maintenant 4 mois que je joue avec des douleurs aux coudes qui m’empêchent de servir normalement. Après des examens approfondis, une petite fissure au niveau du ligament a été détectée. La priorité est désormais de me soigner et de suivre un protocole pic.twitter.com/Y7qXVKWy6P — Arthur Cazaux (@ArthurCazauxOff) March 8, 2025

Il talentoso francese stenta a trovare continuità di risultati, sia per frequenti problemi fisici che per un tennis brillante ma spesso inconsistente, alti e bassi che paga con sconfitte.

Il 22enne di Montpellier ha toccato il proprio best ranking lo scorso dicembre al n.63 ATP, per poi scendere di ben 50 posizioni per non aver difeso i punti dell’Australian Open 2024, torneo nel quale sbarcò di fatto nel grande tennis. Nel 2025 solo due vittorie sul tour maggiore e i quarti di finale al Challenger di San Diego, ultimo torneo disputato prima di prendere la decisione di fermarsi e curare il gomito malandato.

Mario Cecchi