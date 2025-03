Annunciate le wild card per Indian Wells: Fonseca e Kvitova guidano l’elenco

Sono state annunciate tutte le wild card per il tabellone principale di Indian Wells di quest’anno. A guidare il contingente maschile c’è Joao Fonseca, che si è guadagnato con merito questa opportunità. Insieme al brasiliano, riceveranno inviti anche Learner Tien, Reilly Opelka, Nishesh Basavareddy e Tristan Boyer.

Per quanto riguarda il settore femminile, spicca il nome di Petra Kvitova, che farà il suo ritorno al torneo dopo il recente rientro nel circuito. La ceca sarà in buona compagnia, con wild card assegnate anche a Belinda Bencic, Sloane Stephens, Robin Montgomery, Alycia Parks, Bernarda Pera e Iva Jovic.

Gli organizzatori hanno inoltre annunciato che è ancora da confermare un ultimo nome femminile che completerà l’elenco delle giocatrici invitate al prestigioso evento californiano.

Il BNP Paribas Open di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione maschile e WTA 1000 per le donne, è uno dei tornei più attesi del calendario tennistico e vedrà la partecipazione dei migliori giocatori al mondo.

ATP

🇧🇷 João Fonseca

🇺🇸 Learner Tien

🇺🇸 Reilly Opelka

🇺🇸 Nishesh Basavareddy

🇺🇸 Tristan Boyer

WTA

🇨🇿 Petra Kvitová

🇨🇭 Belinda Bencic

🇺🇸 Sloane Stephens

🇺🇸 Robin Montgomery

🇺🇸 Alycia Parks

🇺🇸 Bernarda Pera

🇺🇸 Iva Jovic

1 wildcard to be announced

Francesco Paolo Villarico