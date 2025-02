Venus Williams smentisce: “Niente wild card per Indian Wells. Non lo giocherò. Mi dispiace, lo guarderò in televisione perché sarò dall’altra parte dell’oceano”

Venus Williams mette fine alle voci sulla sua presunta partecipazione al WTA 1000 di Indian Wells 2025. La sette volte campionessa Slam ha smentito di aver ricevuto una wild card per il torneo californiano durante un evento in Danimarca.

“Davvero? Non ho ricevuto nessuna wild card!”, ha dichiarato ridendo la 44enne americana. “Non lo giocherò. Mi dispiace, lo guarderò in televisione perché sarò dall’altra parte dell’oceano.”

Full audio from Venus Williams regarding the wild card. pic.twitter.com/B9mHOip3VV — Tennis Weekly Podcast (@tennisweeklypod) February 23, 2025

La Williams non gioca un match ufficiale dai Masters 1000 di Indian Wells e Miami del 2024, dove fu eliminata al primo turno rispettivamente da Nao Hibino e Diana Shnaider. La notizia della sua presunta partecipazione aveva fatto il giro del mondo, ma è stata la stessa Venus a spegnere l’entusiasmo dei fan.

La veterana americana, che ha scritto pagine indimenticabili della storia del tennis, continua quindi il suo lungo periodo lontano dai campi, lasciando ancora il dubbio sul suo possibile ritorno alle competizioni.





Marco Rossi