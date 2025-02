Berrettini dopo la sconfitta a Doha: “Settimana positiva nonostante la sconfitta”. Coria cambia guida tecnica: si separa da “Gringo” Schneiter

Matteo Berrettini guarda il bicchiere mezzo pieno dopo l’eliminazione nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha contro Jack Draper. Il tennista romano, che ha disputato uno dei suoi migliori tornei degli ultimi mesi, analizza con lucidità il suo percorso nella competizione qatariota.

“C’è amarezza perché avrei potuto giocare un’altra grande partita, ma fortunatamente la stagione è lunga”, ha dichiarato Berrettini. “Mi sono sentito superiore per gran parte dell’incontro, avevo tutto sotto controllo, il che è un buon segno. Non ricordo di aver giocato così tanti match sul cemento a questo livello.”

L’italiano ha espresso un po’ di rammarico per i momenti chiave del match: “Peccato per un paio di errori sul 4-4 del terzo set, anche se Jack ha risposto molto bene.” Tuttavia, il bilancio della settimana rimane positivo: “Ho battuto due giocatori molto forti [Djokovic e Griekspoor], quindi è stata una grande settimana.”

Un torneo che segna la rinascita di Berrettini, capace di sconfiggere Novak Djokovic al primo turno in quello che sembrava un sorteggio proibitivo, per poi confermarsi contro Griekspoor. Segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione del tennista romano.

Federico Coria annuncia un importante cambio nel suo team: il tennista argentino si separa da “Gringo” Schneiter, suo storico allenatore diventato famoso tra i fan grazie ai video sul canale YouTube del giocatore, in particolare per le partite a carte che hanno caratterizzato il loro rapporto ben oltre quello professionale.

Nonostante il forte legame di amicizia che continuerà a unirli, le loro strade si dividono dal punto di vista professionale. Coria ha annunciato che inizierà un nuovo percorso con Walter Grinovero e Kevin Konfederak come nuovi allenatori.

La coppia Coria-Schneiter era diventata molto popolare sui social media, dove il loro rapporto andava ben oltre quello classico allenatore-giocatore, come dimostrato dai numerosi contenuti condivisi sul canale YouTube del tennista argentino.

Una separazione che segna la fine di un’era per Coria, pronto ora ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con una rinnovata guida tecnica.





Francesco Paolo Villarico