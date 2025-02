ATP 500 Doha: Carlos Alcaraz supera Luca Nardi dopo una battaglia di due ore “Sul 4-1, 40/40 nel secondo set, ha giocato alcuni punti eccezionali e poi ha iniziato a giocare come se fosse il numero 1 del mondo” (Video)

Carlos Alcaraz accede ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, ma quanta fatica contro Luca Nardi. Il numero uno del seeding ha dovuto battagliare per quasi due ore prima di avere la meglio sull’italiano con il punteggio di 6-1 4-6 6-3.

Il match ha vissuto tre fasi distinte. Nel primo set, Alcaraz ha dominato fin dall’inizio, strappando subito il servizio a Nardi e volando sul 5-1 grazie a un tennis aggressivo e preciso. L’italiano, visibilmente teso, ha faticato a entrare in partita commettendo diversi errori.

Dichiara Carlos alla fine della partita: “Sul 4-1, 40/40 nel secondo set, ha giocato alcuni punti eccezionali e poi ha iniziato a giocare come se fosse il numero 1 del mondo”, ha dichiarato Alcaraz dopo il suo primo confronto con Nardi. “Non potevo fare nulla, ho solo cercato di restare lì, di rimanere forte mentalmente. I miei livelli di energia sono probabilmente calati un po’, ma il merito è suo. Sono davvero felice di essere riuscito a dimenticare tutto e ripartire nel terzo set.

È stata una buona partita a livello mentalmente, sono stato davvero forte. Ho solo cercato di fargli capire che ero ancora lì, urlando ‘Vamos’, per darmi la carica e ritrovare la giusta energia. Ho giocato un ottimo tennis nel terzo set, ma sono particolarmente orgoglioso di come stavo fisicamente in quel parziale.”

La svolta è arrivata nel secondo parziale quando, sul 4-1 per Alcaraz, Nardi ha trovato il suo miglior tennis. Il pesarese ha iniziato a giocare in modo più sciolto, trovando colpi spettacolari come una smorzata in stile Federer e una serie di passanti impossibili. La rimonta si è completata con Nardi che ha infilato cinque game consecutivi, strappando il set 6-4 tra gli applausi del pubblico.

Nel set decisivo, Alcaraz ha ritrovato concentrazione e solidità. Dopo un iniziale equilibrio, lo spagnolo ha piazzato il break decisivo nel quarto game, gestendo poi il vantaggio fino al 6-3 finale, non senza dover fronteggiare alcuni lampi di classe del pesarese che ha continuato a lottare fino all’ultimo punto.

Alcaraz, che ha più volte applaudito i colpi del suo avversario durante il match, in particolare dopo alcuni punti spettacolari nel secondo set. Una vittoria preziosa per lo spagnolo, che ha dovuto sudare più del previsto per superare un Nardi capace di confermare, anche contro il numero tre del mondo, le sue grandi potenzialità.

Per Nardi, nonostante la sconfitta, una prestazione che conferma la sua crescita e la capacità di poter competere con i migliori al mondo, come già dimostrato con la vittoria su Djokovic a Indian Wells lo scorso anno.

ATP Doha Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 4 6 Luca Nardi Luca Nardi 1 6 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Nardi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Nardi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

Statistica Alcaraz 🇪🇸 Nardi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 294 233 Ace 3 2 Doppi falli 0 5 Prima di servizio 51/73 (70%) 54/85 (64%) Punti vinti sulla prima 36/51 (71%) 36/54 (67%) Punti vinti sulla seconda 15/22 (68%) 13/31 (42%) Palle break salvate 3/5 (60%) 6/11 (55%) Giochi di servizio giocati 13 13 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 175 117 Punti vinti sulla prima di servizio 18/54 (33%) 15/51 (29%) Punti vinti sulla seconda di servizio 18/31 (58%) 7/22 (32%) Palle break convertite 5/11 (45%) 2/5 (40%) Giochi di risposta giocati 13 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 51/73 (70%) 49/85 (58%) Punti vinti in risposta 36/85 (42%) 22/73 (30%) Totale punti vinti 87/158 (55%) 71/158 (45%)





Francesco Paolo Villarico