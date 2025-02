Nardi conquista il main draw a Doha: Zhang al primo turno (con il tabellone completo dei qualificati)

Luca Nardi completa con successo il percorso di qualificazione all’ATP 500 di Doha, superando il kazako Mikhail Kukushkin con il punteggio di 6-4 6-4. Il tennista pesarese, testa di serie numero 3 del tabellone cadetto, ha gestito con autorità il match contro l’esperto avversario, numero 110 del mondo.

Nel loro primo confronto diretto, Nardi ha mostrato solidità nei momenti chiave dell’incontro, gestendo al meglio le condizioni meteorologiche non ideali, con temperatura intorno ai 20 gradi e pioggia intermittente che ha caratterizzato la giornata qatariota.

L’azzurro, attualmente numero 83 del ranking ATP, affronterà al primo turno del tabellone principale il cinese Zhizhen Zhang, in quello che si preannuncia come un interessante test per misurare le sue ambizioni nel prestigioso torneo del Qatar.

Per Nardi si tratta di un importante traguardo, avendo conquistato l’accesso al suo primo ATP 500 del 2025.

Primo set (6-4)

Nardi è partito forte, portandosi in vantaggio 2-0 grazie a un break iniziale e a un ottimo rendimento al servizio. Kukushkin ha reagito, riuscendo a impattare sul 2-2, ma l’azzurro ha trovato un nuovo allungo sul 5-4, piazzando il break a 30 e conquistando la frazione per 6 a 4

Secondo set (6-4)

La seconda partita ha ricalcato in gran parte l’andamento del primo set: Nardi si è subito portato sul 2-0, salvo subire un’immediata rimonta di Kukushkin che ha ristabilito la parità sul 2-2. L’azzurro dopo la pausa per pioggia sul 3 pari, proprio al ritorno ha ceduto il turno di battuta ma da quel momento l’italiano si è dimostrato solido nei momenti più tesi, piazzando un parziale di tre game consecutivi e due break conquistando la partita per 6 a 4.

ATP Doha Luca Nardi [3] Luca Nardi [3] 6 6 Mikhail Kukushkin [8] Mikhail Kukushkin [8] 4 4 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 4-4 → 5-4 M. Kukushkin 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Nardi 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Nardi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Statistica Nardi 🇮🇹 Kukushkin 🇰🇿 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 246 215 Ace 4 2 Doppi falli 2 1 Prima di servizio 44/69 (64%) 44/71 (62%) Punti vinti sulla prima 26/44 (59%) 24/44 (55%) Punti vinti sulla seconda 13/25 (52%) 13/27 (48%) Palle break salvate 5/8 (63%) 6/11 (55%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 193 156 Punti vinti sulla prima di servizio 20/44 (45%) 18/44 (41%) Punti vinti sulla seconda di servizio 14/27 (52%) 12/25 (48%) Palle break convertite 5/11 (45%) 3/8 (38%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 39/69 (57%) 37/71 (52%) Punti vinti in risposta 34/71 (48%) 30/69 (43%) Totale punti vinti 73/140 (52%) 67/140 (48%)

Marco Rossi