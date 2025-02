Ostapenko inarrestabile: quinta vittoria su Swiatek e finale a Doha (Video)

Jelena Ostapenko ha scritto una nuova pagina di storia battendo Iga Swiatek per la quinta volta su cinque incontri. La lettone ha dominato la semifinale del WTA 1000 di Doha con un netto 6-3 6-1 in soli 70 minuti, interrompendo la striscia di 15 vittorie consecutive della polacca nel torneo.

Una prestazione straordinaria quella di Ostapenko, che ha dimostrato ancora una volta di avere la chiave per battere la numero 2 del mondo. “Quando sono entrata in campo sapevo di poterle fare male”, ha dichiarato la lettone. “So perfettamente come devo giocare contro di lei, quindi mi sono concentrata sul mio tennis e sul fare le cose giuste.”

I numeri raccontano la superiorità di Ostapenko: 24 vincenti contro 7, e persino meno errori non forzati (15 contro 17 di Swiatek). La lettone ha dominato in ogni aspetto del gioco, convertendo 5 palle break su 10 e non lasciando mai respiro alla sua avversaria.

Per Ostapenko si tratta della terza finale in un WTA 1000, dopo Doha 2016 (persa contro Carla Suarez) e Miami 2018 (sconfitta da Sloane Stephens). “Doha è un posto speciale per me”, ha commentato la lettone. “Quando inizia la stagione, una parte di me non vede l’ora che arrivi questa settimana.”

In finale affronterà Amanda Anisimova, che ha superato Ekaterina Alexandrova per 6-3 6-3. L’americana, alla ricerca del suo primo titolo WTA 1000, dovrà fare i conti con una Ostapenko in stato di grazia, capace di battere persino la tre volte campionessa in carica del torneo.

La sconfitta lascia invece dubbi su Swiatek, che non vince un titolo dal Roland Garros dello scorso anno e che continua a non trovare soluzioni contro il tennis esplosivo di Ostapenko.





Marco Rossi