ATP 500 Doha: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. C’è Luca Nardi e anche Stan Wawrinka

ATP 500 Doha – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Quentin Halys vs (WC) Mubarak Shannan Zayid

Stan Wawrinka vs (6) Arthur Cazaux

(2) Christopher O’Connell vs (PR) Yosuke Watanuki

Jozef Kovalik vs (7) Pavel Kotov

(3) Luca Nardi vs Yasutaka Uchiyama

(WC) Daniel Merida vs (8) Mikhail Kukushkin

(4) Botic van de Zandschulp vs (WC) Ergi Kirkin

Terence Atmane vs (5) Otto Virtanen

Court 1 – ore 09:00

Stan Wawrinka vs Arthur Cazaux

Luca Nardi vs Yasutaka Uchiyama

Court 2 – ore 09:00

Quentin Halys vs Mubarak Shannan Zayid

Daniel Merida vs Mikhail Kukushkin

Court 3 – ore 09:00

Christopher O’Connell vs Yosuke Watanuki

Botic van de Zandschulp vs Ergi Kirkin

Court 4 – ore 09:00

Jozef Kovalik vs Pavel Kotov

Terence Atmane vs Otto Virtanen (Non prima 11:30)