Andrea Vavassori rimonta Kukushkin a Manama: è nei quarti

Andrea Vavassori continua il suo cammino al Challenger 125 di Manama, superando in rimonta il kazako Mikhail Kukushkin, numero 110 ATP, con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 e qualificandosi per i quarti di finale.

Dopo un primo set difficile in cui ha subito il gioco dell’esperto avversario, l’azzurro ha cambiato marcia nel secondo parziale, conquistando il break decisivo nel quarto game che gli ha permesso di pareggiare i conti.

Il momento decisivo è arrivato nel set finale, dove Vavassori ha preso il controllo del match con due break nel terzo e nel quinto gioco, volando sul 5-1. L’italiano ha dovuto annullare una palla break nel game conclusivo, ma è riuscito a chiudere la pratica per 6-2, mostrando grande solidità nei momenti chiave.

Ai quarti di finale Vavassori affronterà il canadese Alexis Galarneau, numero 178 del ranking ATP, in un match che lo vedrà alla pari per continuare il suo percorso nel torneo del Bahrain.

ATP Manama Andrea Vavassori Andrea Vavassori 2 6 6 Mikhail Kukushkin [4] Mikhail Kukushkin [4] 6 3 2 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 4-1 → 5-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 1-5 → 2-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi