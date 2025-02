Il sorteggio del WTA Doha 2025 finisce nella bufera

Polemiche e confusione hanno caratterizzato il sorteggio del tabellone principale del WTA Doha 2025. L’evento è stato segnato da problemi tecnici durante l’annuncio degli accoppiamenti, costringendo gli organizzatori a ripetere parzialmente il sorteggio.

La situazione ha generato un acceso dibattito sui social media, dove sono emerse numerose fotografie del tabellone originale che non corrispondevano al risultato finale. La decisione di rifare il sorteggio è stata presa in pubblico, davanti alla stessa platea presente all’evento, in un tentativo di garantire la massima trasparenza.

Nonostante la ripetizione sia avvenuta pubblicamente, l’episodio ha sollevato diverse perplessità nella comunità tennistica, evidenziando la necessità di procedure più affidabili per evitare simili inconvenienti in futuro.

Un incidente che non fa bene all’immagine del prestigioso torneo qatariota, che si trova ora al centro dell’attenzione mediatica per ragioni extra-sportive proprio alla vigilia del suo inizio.





Francesco Paolo Villarico