Jannik Sinner: sarà Grande Slam? Previsioni e statistiche

Dopo il trionfo all’Australian Open 2025, il primo titolo dello Slam in stagione, iniziano le speculazioni sulla possibilità che Jannik Sinner possa realizzare il Grande Slam, ovvero vincere tutti e quattro i Major nello stesso anno solare.

Un’impresa che nel tennis maschile è riuscita solo a due giocatori nella storia: Don Budge nel 1938 e Rod Laver, che l’ha realizzata due volte, nel 1962 e nel 1969. Budge fu il primo a compiere questa straordinaria impresa, vincendo Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open nel 1938. Rod Laver è poi riuscito nell’impresa sia nel 1962 (come amateur) che nel 1969 (nell’era Open), rimanendo ad oggi l’unico tennista a realizzare il Grande Slam nell’era Open del tennis maschile.

Da allora, diversi campioni si sono avvicinati a questo traguardo. Jimmy Connors nel 1974 vinse tre Slam su quattro, mentre più recentemente Novak Djokovic nel 2021 ha sfiorato l’impresa, vincendo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, prima di perdere la finale degli US Open contro Daniil Medvedev. Nel tennis femminile, l’impresa è riuscita a Maureen Connolly (1953), Margaret Court (1970) e Steffi Graf (1988), con quest’ultima che realizzò addirittura il “Golden Slam” aggiungendo anche l’oro olimpico.

Il momento di Jannik Sinner è straordinario. L’altoatesino ha chiuso il 2024 vincendo la Coppa Davis e ha iniziato il 2025 conquistando l’Australian Open, mostrando una maturità tennistica e mentale che lo pone in una nuova dimensione. Il suo gioco si è evoluto fino a diventare completo su tutte le superfici, come dimostrano i risultati degli ultimi mesi. Sul cemento è ormai una certezza assoluta, come confermato dal trionfo a Melbourne. La vera sfida arriverà sulla terra rossa del Roland Garros, dove dovrà confrontarsi con specialisti come Carlos Alcaraz, che lo ha battuto nella Semifinale dello scorso anno. Wimbledon rappresenterà poi un altro test cruciale: sull’erba Sinner ha già dimostrato di poter eccellere, raggiungendo la semifinale nel 2023. Gli US Open, ultimo Slam della stagione, si giocano sulla sua superficie preferita, il cemento, ma arriveranno al termine di una lunga stagione dove la gestione delle energie fisiche e mentali sarà fondamentale.

Se lo stato di forma dovesse rimanere quello attuale, le quote dei bookmakers saranno sicuramente favorevoli all’azzurro, ed utilizzare il codice promozionale Starvegas potrebbe essere un modo per massimizzare la giocata.

Un elemento che potrebbe complicare significativamente la rincorsa al Grande Slam è l’udienza al Tribunale Arbitrale dello Sport prevista per il 16-17 aprile. La WADA ha fatto appello contro l’assoluzione di Sinner da parte dell’ITIA per il caso clostebol, chiedendo una sospensione tra uno e due anni. Una situazione che potrebbe non solo distrarre il campione italiano dalla preparazione per il Roland Garros, ma potenzialmente compromettere l’intera stagione in caso di verdetto sfavorevole.

Il calendario e la programmazione saranno fondamentali: dopo l’Australia, Sinner dovrà gestire non solo la preparazione per la stagione sulla terra culminante con il Roland Garros a maggio, ma anche la pressione di questa importante udienza che potrebbe cambiare il corso della sua stagione.

La strada è ancora lunga e ogni Slam presenta le sue sfide uniche. Ma se c’è un giocatore che in questo momento storico può ambire a ripetere l’impresa di Laver, quello è proprio Jannik Sinner.

La sua crescita costante, la solidità mentale e la capacità di adattarsi a ogni superficie lo rendono un candidato credibile per questa storica impresa. Il calendario e la programmazione saranno fondamentali: dopo l’Australia, avrà tempo per preparare al meglio la stagione sulla terra, culminante con il Roland Garros a maggio. La transizione sull’erba sarà poi cruciale per Wimbledon a luglio, prima del ritorno sul cemento per gli US Open a settembre. Un percorso lungo e complesso, ma non impossibile per un campione che sta riscrivendo la storia del tennis italiano e speriamo mondiale.