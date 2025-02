Tensione a Dallas: Opelka riceve un punto di penalità per un battibecco con uno spettatore molesto e a fine partita si scaglia contro il giudice di sedia (Video)

Momenti di tensione al Dallas Open nella parte conclusiva dell’incontro tra Reilly Opelka e Cameron Norrie. In un momento cruciale del match, 5-4 nel terzo set e 30 pari, con Opelka al servizio a due punti dalla vittoria, il gigante statunitense è disturbato da uno spettatore molesto mentre stava iniziando il movimento del servizio. Opelka individua il soggetto nel pubblico e lo rimprovera dicendo “L’hai fatto di proposito o cosa?”, intimandogli di andarsene. Il giudice di sedia Gregory Allensworth non gradisce la rudezza di Reilly verso il pubblico e gli infligge un punto di penalità. Opelka quindi esplode e va a lamentarsi sotto il seggiolone.

Alla fine Opelka riesce a superare quel momento difficile e vincere il match, ma la sua ira non si placa nel dopo partita, quando a caldo ai microfoni della stampa presente apostrofa pesantemente Allensworth e chiedendo all’ATP una sospensione per lui. Reilly racconta che quella persona l’aveva già infastidito, portandolo alla fine alla reazione.

“Greg Allensworth è il peggior arbitro sul tour, ne parliamo nello spogliatoio con tutti gli altri giocatori, letteralmente due giorni fa. Sicuramente, lo riteniamo il peggiore. Ha quasi cambiato l’esito della partita solo perché non sapeva davvero cosa stava facendo”, afferma Opelka. “Ha perso il controllo quando stavamo discutendo, è diventato molto rude e frenetico. Non sapeva darmi una risposta. ‘Non hai detto a quel tizio di stare zitto. Lo stava facendo da tre punti’, gli ho detto. Non ha fatto il suo lavoro, quindi ho dovuto dirgli di andarsene da qui. Il tizio è stato maleducato, sono pronto più o meno per qualsiasi cosa possa accadere, ma se vuoi venire qui per essere uno stronzo allora io rispondo. E poi se l’arbitro non fa il suo lavoro e mi penalizza, non è una bella figura”.

Cosa pensi per il continuo del torneo, chiedono a Reilly. Lui risponde: “Non avere sul mio campo Greg Allensworth!”.

Mario Cecchi