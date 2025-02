Challenger Tenerife 1, Lille, Rosario, Chennai e Brisbane 2: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

🇪🇸 Challenger Tenerife Spagna

Cemento 2° TURNO ⛅ Nuvoloso con schiarite

20°C/16°C

Center Court – ore 12:00

Nicolas Alvarez Varona vs Vilius Gaubas



Il match deve ancora iniziare

Dominik Koepfer vs Johannus Monday



Il match deve ancora iniziare

Alejandro Moro Canas vs Pablo Llamas Ruiz



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 12:00

Pol Martin Tiffon vs Javier Barranco Cosano



Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas vs Henrique Rocha



Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes / Daniel Rincon vs Pol Martin Tiffon / Giorgio Ricca



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 12:00

Alexander Merino / Christoph Negritu vs Scott Duncan / Alexandru Jecan



Il match deve ancora iniziare

Marco Bortolotti / Luis David Martinez vs Andres Andrade / Abdullah Shelbayh



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Alvarez Varona / Inaki Montes-De La Torre vs Benjamin Hassan / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

🇫🇷 Challenger Lille Francia

Cemento (indoor) 🏟️ 2° TURNO Torneo indoor – Meteo non influente sullo svolgimento

Central – ore 10:30

Alexander Blockx vs Alibek Kachmazov



Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak vs Calvin Hemery



Il match deve ancora iniziare

Victor Cornea / Sergio Martos Gornes vs Romain Arneodo / Manuel Guinard



Il match deve ancora iniziare

Arthur Gea vs Oleg Prihodko



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi vs Arthur Bouquier (Non prima 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Tom Paris vs Lucas Poullain



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 10:30

Daniel Masur / Szymon Walkow vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski



Il match deve ancora iniziare

Max Hans Rehberg vs Jerome Kym (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Patrik Trhac / Marcus Willis vs Jakub Paul / David Pel



Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji / Francisco Cabral vs Jiri Barnat / Filip Duda



Il match deve ancora iniziare

🇦🇷 Challenger Rosario Argentina

Terra battuta 2° TURNO ⛅ Nuvoloso con schiarite

31°C/19°C

CANCHA CENTRAL

Starts At 17:00 PM

– R16: F. Comesana 🇦🇷 (3) vs (Q) A. Pellegrino 🇮🇹

– Followed By

– R16: F. Coria 🇦🇷 (7) vs J. Cerundolo 🇦🇷

– Not Before 4:00 PM

– R16: S. Baez 🇦🇷 (1) vs G. Heide 🇧🇷

– Followed By

– R16: C. Ugo Carabelli 🇦🇷 (6) vs (Q) G. Justo 🇦🇷

– Followed By

– R16: Alternate / Alternate vs A. Collarini 🇦🇷 / C. Ugo Carabelli 🇦🇷





CANCHA 1

Starts At 17:00 PM

– R16: H. Dellien 🇧🇴 vs (8) S. Nagal 🇮🇳

– Followed By

– R16: V. Aboian 🇦🇷 / L. Ambrogi 🇺🇾 (WC) vs (3) M. Demoliner 🇧🇷 / F. Romboli 🇧🇷

– Followed By

– R16: J. Ficovich 🇦🇷 vs (4) D. Dzumhur 🇧🇦

– Followed By

– R16: G. Andreozzi 🇦🇷 / T. Arribage 🇦🇷 (1) vs F. Coria 🇦🇷 / H. Dellien 🇧🇴

– Followed By

– R16: Alternate / Alternate vs (2) D. Hidalgo 🇪🇨 / O. Luz 🇧🇷





CANCHA 2

Starts At 17:00 PM

– R16: M. Dellien 🇧🇴 vs F. Meligeni Alves 🇧🇷

– Followed By

– R16: A. Collarini 🇦🇷 (Alt) vs (5) F. Passaro 🇮🇹

– Followed By

– R16: B. Arias 🇧🇴 / F. Zeballos 🇧🇴 (4) vs L. Britto 🇺🇾 / M. Zormann 🇧🇷

– Followed By

– R16: G. Duran 🇦🇷 / R. Olivo 🇦🇷 (WC) vs M. Alves 🇧🇷 / F. Meligeni Alves 🇧🇷

– Followed By

– R16: M. Kestelboim 🇦🇷 / A. Vallejo 🇵🇾 vs Alternate / Alternate

– Followed By

– R16: R. Burruchaga 🇦🇷 / A. Pellegrino 🇮🇹 vs D. Dzumhur 🇧🇦 / E. Nava 🇺🇸

🇦🇺 Challenger Brisbane 2 Australia

Cemento 2° TURNO 🌧️ Pioggia

29°C/21°C

ATP Brisbane Adam Walton [1] Adam Walton [1] 6 6 Hiroki Moriya Hiroki Moriya 3 4 Vincitore: Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Walton 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Walton 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. Walton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Brisbane Shinji Hazawa / Shintaro Imai Shinji Hazawa / Shintaro Imai 6 3 6 Joshua Charlton / Patrick Harper [2] Joshua Charlton / Patrick Harper [2] 4 6 10 Vincitore: Charlton / Harper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 S. Hazawa / Imai 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 2-5 ace 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Charlton / Harper 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Hazawa / Imai 15-0 15-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Charlton / Harper 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 S. Hazawa / Imai 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 J. Charlton / Harper 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 S. Hazawa / Imai 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 J. Charlton / Harper 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Hazawa / Imai 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Charlton / Harper 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Hazawa / Imai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Charlton / Harper 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Hazawa / Imai 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 J. Charlton / Harper 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 4-2 → 4-3 S. Hazawa / Imai 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 3-2 → 4-2 J. Charlton / Harper 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 S. Hazawa / Imai 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Charlton / Harper 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Hazawa / Imai 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 J. Charlton / Harper 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP Brisbane Li Tu [4] Li Tu [4] 6 6 6 Jake Delaney Jake Delaney 0 7 4 Vincitore: Tu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Delaney 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Tu 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 J. Delaney 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Tu 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Delaney 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 L. Tu 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Delaney 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 L. Tu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Delaney 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 L. Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 L. Tu 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Delaney 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 5-6 L. Tu 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 5-5 J. Delaney 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Tu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Delaney 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Delaney 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Tu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Delaney 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Tu 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Delaney 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Tu 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 J. Delaney 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-0 → 5-0 L. Tu 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 4-0 J. Delaney 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Tu 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 J. Delaney 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 0-0 → 1-0

ATP Brisbane Marek Gengel Marek Gengel 6 6 3 Omar Jasika [6] Omar Jasika [6] 7 3 6 Vincitore: Jasika Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Gengel 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 M. Gengel 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 O. Jasika 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Gengel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Gengel 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 M. Gengel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 M. Gengel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Gengel 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 M. Gengel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Gengel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Gengel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Gengel 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Gengel 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Brisbane Jake Delaney / Colin Sinclair Jake Delaney / Colin Sinclair 4 4 Blake Ellis / Yu Hsiou Hsu [3] Blake Ellis / Yu Hsiou Hsu [3] 6 6 Vincitore: Ellis / Hsu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Ellis / Hsiou Hsu 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Delaney / Sinclair 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 B. Ellis / Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 J. Delaney / Sinclair 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. Ellis / Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Delaney / Sinclair 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 B. Ellis / Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 J. Delaney / Sinclair 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 B. Ellis / Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Delaney / Sinclair 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Ellis / Hsiou Hsu 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 4-6 J. Delaney / Sinclair 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 B. Ellis / Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Delaney / Sinclair 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 B. Ellis / Hsiou Hsu 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 J. Delaney / Sinclair 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Ellis / Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Delaney / Sinclair 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 B. Ellis / Hsiou Hsu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Delaney / Sinclair 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Brisbane Jesse Delaney / Mark Whitehouse Jesse Delaney / Mark Whitehouse 0 6 Matt Hulme / James Watt Matt Hulme / James Watt 0* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 6-6 J. Delaney / Whitehouse 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Hulme / Watt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 J. Delaney / Whitehouse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 M. Hulme / Watt 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Delaney / Whitehouse 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Hulme / Watt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 4-2 → 4-3 J. Delaney / Whitehouse 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Hulme / Watt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 J. Delaney / Whitehouse 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Hulme / Watt 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Delaney / Whitehouse 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 2-0 M. Hulme / Watt 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

ATP Brisbane Blake Bayldon / Mats Hermans [4] Blake Bayldon / Mats Hermans [4] 6 7 Tsung-Hao Huang / Hikaru Shiraishi Tsung-Hao Huang / Hikaru Shiraishi 4 6 Vincitore: Bayldon / Hermans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 T. Huang / Shiraishi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 B. Bayldon / Hermans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 T. Huang / Shiraishi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Huang / Shiraishi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. Bayldon / Hermans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 T. Huang / Shiraishi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Bayldon / Hermans 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 T. Huang / Shiraishi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Bayldon / Hermans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Huang / Shiraishi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Huang / Shiraishi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 B. Bayldon / Hermans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Huang / Shiraishi 0-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Bayldon / Hermans 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Huang / Shiraishi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 2-3 → 3-3 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Huang / Shiraishi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 B. Bayldon / Hermans 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Huang / Shiraishi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Bayldon / Hermans 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

ATP Brisbane Andre Ilagan Andre Ilagan 2 7 6 Masamichi Imamura Masamichi Imamura 6 6 0 Vincitore: Ilagan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 M. Imamura 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 A. Ilagan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 M. Imamura 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Ilagan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 M. Imamura 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Ilagan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Ilagan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 M. Imamura 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 A. Ilagan 15-0 ace 30-0 ace 4-5 → 5-5 M. Imamura 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Ilagan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Imamura 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Ilagan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Imamura 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Ilagan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Imamura 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Ilagan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 M. Imamura 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Ilagan 0-15 0-30 df 0-40 2-5 → 2-6 M. Imamura 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Ilagan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Imamura 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Ilagan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Imamura 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Ilagan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Imamura 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

🇮🇳 Challenger Chennai India

Cemento 2° TURNO 🌤️ Parzialmente nuvoloso

31°C/23°C

Centre Court – ore 05:30

Timofey Skatov vs Aslan Karatsev



ATP Chennai Aslan Karatsev Aslan Karatsev 4 5 Timofey Skatov [7] Timofey Skatov [7] 6 7 Vincitore: Skatov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 5-4 → 5-5 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 1-2 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Karatsev 15-0 30-0 ace 3-5 → 4-5 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Karatsev 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Oleksandr Ovcharenko vs Alexey Zakharov



ATP Chennai Oleksandr Ovcharenko • Oleksandr Ovcharenko 0 0 7 2 Alexey Zakharov Alexey Zakharov 0 6 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 O. Ovcharenko 2-3 A. Zakharov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 O. Ovcharenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Zakharov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 O. Ovcharenko 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 6-5 → 6-6 O. Ovcharenko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Zakharov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 O. Ovcharenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Zakharov 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 O. Ovcharenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Zakharov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 O. Ovcharenko 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-1 → 3-2 A. Zakharov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 O. Ovcharenko 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Zakharov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 O. Ovcharenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Zakharov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-5 → 0-6 O. Ovcharenko 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 O. Ovcharenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Zakharov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 0-2 O. Ovcharenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Courtney John Lock / Rio Noguchi vs Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth



Il match deve ancora iniziare

Saketh Myneni / Ramkumar Ramanathan vs Egor Agafonov / Evgenii Tiurnev



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 05:30

Billy Harris vs Ergi Kirkin



ATP Chennai Billy Harris [1] Billy Harris [1] 6 6 Ergi Kirkin Ergi Kirkin 3 3 Vincitore: Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Harris 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 E. Kirkin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 B. Harris 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 E. Kirkin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 B. Harris 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Kirkin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 2-2 B. Harris 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 E. Kirkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Kirkin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 B. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 5-3 E. Kirkin 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Kirkin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Kirkin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Harris 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 E. Kirkin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Dalibor Svrcina vs Lloyd Harris



ATP Chennai Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina 6 6 Lloyd Harris [2] Lloyd Harris [2] 1 1 Vincitore: Svrcina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 L. Harris 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Harris 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Svrcina 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 1-1 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Shintaro Mochizuki / Kaito Uesugi vs Francis Casey Alcantara / Pruchya Isaro (Non prima 10:00)



ATP Chennai Shintaro Mochizuki / Kaito Uesugi Shintaro Mochizuki / Kaito Uesugi 0 7 3 Francis Casey Alcantara / Pruchya Isaro [4] • Francis Casey Alcantara / Pruchya Isaro [4] 0 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Casey Alcantara / Isaro 3-2 S. Mochizuki / Uesugi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 F. Casey Alcantara / Isaro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Mochizuki / Uesugi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Casey Alcantara / Isaro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Mochizuki / Uesugi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Casey Alcantara / Isaro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 S. Mochizuki / Uesugi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Casey Alcantara / Isaro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Mochizuki / Uesugi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 F. Casey Alcantara / Isaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Mochizuki / Uesugi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Casey Alcantara / Isaro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 S. Mochizuki / Uesugi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Casey Alcantara / Isaro 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 2-1 → 3-1 S. Mochizuki / Uesugi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Casey Alcantara / Isaro 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 S. Mochizuki / Uesugi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 0-1

Ray Ho / Matthew Christopher Romios vs Siddhant Banthia / Parikshit Somani



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 06:30

Shintaro Mochizuki vs Michael Geerts



ATP Chennai Shintaro Mochizuki [5] Shintaro Mochizuki [5] 6 6 Michael Geerts Michael Geerts 4 4 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Geerts 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-1 → 4-2 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 M. Geerts 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Geerts 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Geerts 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Kyrian Jacquet vs Alexis Galarneau