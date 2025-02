Bronzetti domina a Cluj-Napoca: Halep travolta in un’ora (Video)

Una Lucia Bronzetti in ottima forma domina Simona Halep nel primo turno del WTA 250 di Cluj-Napoca, imponendosi con un nettissimo 6-1 6-1 in soli 59 minuti di gioco. La tennista romagnola ha offerto una prestazione praticamente perfetta contro l’ex numero uno del mondo, vincitrice di Roland Garros 2018 e Wimbledon 2019.

Fin dai primi scambi, Bronzetti ha imposto il suo ritmo, conquistando immediatamente un break nel game d’apertura. Nonostante un tentativo di reazione di Halep sul 40-40, l’italiana ha confermato il vantaggio grazie a un ace e a un diritto vincente dopo una grande difesa.

La padrona di casa, in campo grazie a una wild card, non è mai riuscita a entrare veramente in partita, soffrendo costantemente le accelerazioni dell’azzurra. Dal 2-1 del primo set, Bronzetti ha inanellato una serie impressionante di 16 punti su 18, chiudendo la prima frazione in soli 28 minuti sul 6-1.

Il secondo set ha seguito lo stesso copione, con la numero 72 del mondo che ha continuato a dominare gli scambi. Dopo aver conquistato un rapido 3-0, Bronzetti non ha mai allentato la presa, concedendo un solo game all’avversaria e chiudendo la pratica sul 6-1.

Una prestazione maiuscola quella della riminese, che ha mostrato una solidità impressionante sia dal punto di vista tecnico che mentale anche se la Halep era una lontana parente dei tempi che furono. Agli ottavi di finale affronterà la vincente del match tra la francese Varvara Gracheva e l’americana Peyton Stearns.