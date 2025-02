ATP 500 Rotterdam: Cinque Italiani nel Main Draw, Bellucci e Vavassori Superano le Qualificazioni (con il tabellone aggiornato)

L’ABN AMRO Open di Rotterdam (ATP 500 – montepremi 2.563.150 euro) vedrà una massiccia presenza italiana nel tabellone principale. Mattia Bellucci e Andrea Vavassori hanno brillantemente superato le qualificazioni, unendosi così a Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego nel main draw del prestigioso torneo indoor olandese.

Il Dominio di Bellucci

Il 23enne di Busto Arsizio ha offerto una prestazione impeccabile nel turno decisivo delle qualificazioni, dominando Gijs Brouwer (numero 194 ATP) con un netto 6-1 6-1. Una vittoria ancora più significativa considerando che l’olandese aveva raggiunto i quarti di finale nell’edizione 2023 del torneo. Per Bellucci si tratta della seconda vittoria in carriera contro Brouwer, dopo il successo ottenuto nel 2021 al primo turno dell’ITF di Tolosa.

Il Ritorno di Vavassori

Grande soddisfazione anche per Andrea Vavassori, attualmente numero 316 del ranking in singolare, che ha superato il francese Geoffrey Blancaneaux (numero 289 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4. Il torinese, fresco finalista di doppio agli Australian Open, torna così nel tabellone principale di un torneo ATP per la prima volta dopo gli Internazionali BNL d’Italia 2024. L’ultima volta che aveva superato le qualificazioni risaliva all’ATP 500 di Barcellona dello scorso aprile.

Md

(1) Carlos Alcaraz vs (WC) Botic van de Zandschulp

(Q) Andrea Vavassori vs Felix Auger-Aliassime

Pedro Martinez vs Roberto Bautista Agut

Lorenzo Sonego vs (5) Holger Rune

(4) Andrey Rublev vs Zhizhen Zhang

Jan-Lennard Struff vs Fabian Marozsan

Jiri Lehecka vs Alexei Popyrin

Flavio Cobolli vs (8) Hubert Hurkacz

(7) Arthur Fils vs (Q) Constant Lestienne

(SE) Aleksandar Kovacevic vs Giovanni Mpetshi Perricard

Alexander Bublik vs Jakub Mensik

David Goffin vs (3) Alex de Minaur

(WC) (6) Stefanos Tsitsipas vs (Q) Harold Mayot

Matteo Berrettini vs Tallon Griekspoor

(Q) Mattia Bellucci vs (WC) Mees Rottgering

(WC) Stan Wawrinka vs (2) Daniil Medvedev