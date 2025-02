Challenger Lille: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Luca Nardi prende lo SE ed è nel Md nel torneo francese. Presenza anche di Gigante. Un azzurro nelle quali

Challenger 125 Lille – Tabellone Principale – indoor hard

(WC) (1) Benjamin Bonzi vs Pierre-Hugues Herbert

Matteo Martineau vs Qualifier

(WC) Benoit Paire vs Qualifier

Matteo Gigante vs (5) Raphael Collignon

(4) Kamil Majchrzak vs Luca Van Assche

Marc-Andrea Huesler vs Calvin Hemery

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (6) Jerome Kym

(8) Alexander Blockx vs (Alt) Aziz Dougaz

Filip Cristian Jianu vs Alibek Kachmazov

Hugo Grenier vs Terence Atmane

Clement Chidekh vs (3) Lucas Pouille

(7) Gregoire Barrere vs Henri Squire

Maks Kasnikowski vs Valentin Royer

(WC) Arthur Gea vs Maximilian Marterer

Qualifier vs (SE) (2) Luca Nardi

(1) Robin Bertrandvs Tom Gentzsch(WC) Tom Parisvs (9) Eliakim Coulibaly

(2) Max Hans Rehberg vs David Jorda Sanchis

Alessandro Pecci vs (10) Oleg Prihodko

(3) Daniel Masur vs (WC) Lucas Marionneau

Lucas Poullain vs (8) Alexey Vatutin

(4) Rudolf Molleker vs (Alt) Florent Bax

Arthur Bouquier vs (7) Ivan Gakhov

(5) Manuel Guinard vs (Alt) Jakub Paul

(WC) Mae Malige vs (11) Kaichi Uchida

(6) Viktor Durasovic vs (WC) Mikael Ymer

(Alt) Patrick Zahraj vs (12) Mats Rosenkranz

Tom Parisvs Eliakim CoulibalyRobin Bertrandvs Tom GentzschRudolf Mollekervs Florent BaxMae Maligevs Kaichi UchidaDaniel Masurvs Lucas Marionneau(Non prima 15:30)Viktor Durasovicvs Mikael Ymer(Non prima 17:30)

Court 1 – ore 10:00

Alessandro Pecci vs Oleg Prihodko

Max Hans Rehberg vs David Jorda Sanchis

Arthur Bouquier vs Ivan Gakhov

Manuel Guinard vs Jakub Paul (Non prima 14:30)

Lucas Poullain vs Alexey Vatutin

Patrick Zahraj vs Mats Rosenkranz