ATP 500 Rotterdam: Il Tabellone Principale. Sorteggio impegnativo per gli italiani, Alcaraz debutta contro van de Zandschulp

Sorteggio completato per l’ATP 500 di Rotterdam, con tre italiani al via e un esordio non semplice per il numero 1 del seeding Carlos Alcaraz, che affronterà il beniamino di casa Botic van de Zandschulp, entrato nel tabellone grazie a una wild card.

Gli azzurri hanno pescato avversari di alto livello. Lorenzo Sonego dovrà vedersela subito con la testa di serie numero 5 Holger Rune, in uno dei match più interessanti del primo turno. Flavio Cobolli se la vedrà con Hubert Hurkacz, ottava testa di serie del torneo. Per Matteo Berrettini, che continua il suo percorso di rientro, c’è l’olandese Tallon Griekspoor, altro match che promette spettacolo sul veloce indoor di Rotterdam. Al secondo turno ci potrebbe essere Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz, al rientro dopo l’Australian Open, dovrà prestare particolare attenzione a van de Zandschulp, tennista che sul veloce indoor può essere particolarmente insidioso, soprattutto davanti al pubblico di casa.

Tra gli altri match di rilievo spiccano Wawrinka-Medvedev e il derby spagnolo tra Martinez e Bautista Agut. Il tabellone si completerà con l’inserimento dei qualificati che determineranno gli ultimi accoppiamenti del primo turno.

(1) Carlos Alcarazvs (WC) Botic van de ZandschulpQualifier vs Felix Auger-AliassimePedro Martinezvs Roberto Bautista Agutvs (5) Holger Rune

(4) Andrey Rublev vs Zhizhen Zhang

Jan-Lennard Struff vs Fabian Marozsan

Jiri Lehecka vs Alexei Popyrin

Flavio Cobolli vs (8) Hubert Hurkacz

(7) Arthur Fils vs Qualifier

(SE) Aleksandar Kovacevic vs Giovanni Mpetshi Perricard

Alexander Bublik vs Jakub Mensik

David Goffin vs (3) Alex de Minaur

(WC) (6) Stefanos Tsitsipas vs Qualifier

Matteo Berrettini vs Tallon Griekspoor

Qualifier vs (WC) Mees Rottgering

(WC) Stan Wawrinka vs (2) Daniil Medvedev