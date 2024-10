Masters 1000 Shanghai: il programma completo di Sabato 12 Ottobre

STADIUM COURT – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Adam Pavlasek / Jean-Julien Rojer vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni

2. [1] Jannik Sinner vs [30] Tomas Machac (non prima ore: 10:30)

3. Jakub Mensik OR [4] Novak Djokovic vs [7] Taylor Fritz (non prima ore: 13:00)