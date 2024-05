Holger Rune batte Luca Nardi e si candida al titolo agli Internazionali BNL d’Italia 2024

Holger Rune ha offerto una delle sue migliori prestazioni stagionali, eliminando Luca Nardi al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2024. Il danese, sceso in campo contro il coetaneo rivale di tante sfide da juniores, ha dimostrato il suo attuale valore, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-4 dopo 1 ora e 43 minuti di partita.

Nardi è riuscito a infiammare il pubblico del Campo Centrale in alcuni momenti, ma la continuità nel rendimento di Rune ha fatto la differenza. In assenza di Sinner e Alcaraz, il danese si candida come uno dei pretendenti al titolo.

La sfida tra i due ha messo in luce la crescita e il potenziale di entrambi i tennisti. Rune, in particolare, ha dimostrato di aver raggiunto una maturità tennistica notevole, esibendo questa sera una prestazione solida e continua per tutto l’arco dell’incontro.

Nardi ha cercato di partire aggressivo, ma si è subito reso conto della versione migliore di Rune. Il tennista danese ha trovato il break nel terzo game del primo set con una gran risposta sulla seconda dell’azzurro. Nonostante il sostegno del pubblico, Nardi è stato costretto a rincorrere per tutto il set, che si è concluso 6-4 in favore di Rune.

Nel secondo set, l’equilibrio è durato fino al quarto gioco, quando Nardi, avanti 2-1, ha avuto ben sei palle break per strappare il servizio al danese. Tuttavia, Rune è stato quasi perfetto nell’affrontarle tutte, tenendo poi il servizio. Il contraccolpo per Nardi è stato pesante: un doppio fallo sullo 0-15 e un paio di colpi da applausi di Rune hanno dato il break di vantaggio al danese nel quinto game.

Nonostante i tentativi di Nardi di restare in scia, Rune non ha tremato e ha chiuso al secondo match point utile per 6 a 4.

ATP Rome Luca Nardi Luca Nardi 4 4 Holger Rune [10] Holger Rune [10] 6 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Nardi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-2 → 2-3 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 3-5 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Nardi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

🇮🇹 Luca Nardi vs 🇩🇰 Holger Rune

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Nardi | 🇩🇰 Rune |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 253 | **298** |

| Aces | 1 | 1 |

| Double Faults | 3 | **1** |

| First Serve % | 47% (28/59) | **58% (39/67)** |

| 1st Serve Points Won % | 71% (20/28) | **79% (31/39)** |

| 2nd Serve Points Won % | 55% (17/31) | **61% (17/28)** |

| Break Points Saved % | 50% (2/4) | **100% (6/6)** |

| Service Games Played | 10 | 10 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Nardi | 🇩🇰 Rune |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 60 | **144** |

| 1st Serve Return Points Won %| 21% (8/39) | **29% (8/28)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 39% (11/28) | **45% (14/31)** |

| Break Points Converted % | 0% (0/6) | **50% (2/4)** |

| Return Games Played | 10 | 10 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Nardi | 🇩🇰 Rune |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 71% (10/14) | **75% (21/28)** |

| Winners | 10 | **24** |

| Unforced Errors | 24 | **18** |

| Service Points Won % | 63% (37/59) | **72% (48/67)** |

| Return Points Won % | 28% (19/67) | **37% (22/59)** |

| Total Points Won % | 44% (56/126) | **56% (70/126)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Nardi | 🇩🇰 Rune |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 206km/h (128mph)| **219km/h (136mph)** |

| 1st Serve Average Speed | 194km/h (120mph)| **202km/h (125mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | 173km/h (107mph)| **181km/h (112mph)** |

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Rune rispetto a Nardi. Il danese ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (58% vs 47%) e di punti vinti sia sulla prima (79% vs 71%) che sulla seconda di servizio (61% vs 55%), salvando anche tutte le palle break affrontate. In risposta, Rune è stato molto più efficace, vincendo il 37% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Nardi (45%), e convertendo il 50% delle palle break. Nardi, invece, non è riuscito a convertire nessuna delle 6 palle break avute a disposizione. Rune è stato anche più efficace a rete, vincendo il 75% dei punti contro il 71% di Nardi, e ha messo a segno più vincenti (24 vs 10), commettendo meno errori non forzati (18 vs 24). Nel complesso, Rune si è aggiudicato il 56% dei punti totali contro il 44% di Nardi.





Francesco Paolo Villarico