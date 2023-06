ATP 250 s-Hertogenbosch: Il Main Draw. Jannik Sinner riparte direttamente al secondo turno

ATP 250 s-Hertogenbosch – Tabellone Principale – erba

(1) Medvedev, Daniil vs Bye

Mannarino, Adrian vs Qualifier/Lucky Loser

Thompson, Jordan vs Qualifier/Lucky Loser

(PR) Raonic, Milos vs (5) Kecmanovic, Miomir

(3) Coric, Borna vs Bye

McDonald, Mackenzie vs Ivashka, Ilya

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Brouwer, Gijs

Huesler, Marc-Andrea vs (8) Cressy, Maxime

(6) Griekspoor, Tallon vs Ymer, Mikael

(WC) Rinderknech, Arthur vs Popyrin, Alexei

Djere, Laslo vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (4) de Minaur, Alex

(7) Humbert, Ugo vs Kubler, Jason

Ruusuvuori, Emil vs Nakashima, Brandon

Bublik, Alexander vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (2/WC) Sinner, Jannik