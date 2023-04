Il dato di precocità che unisce Rune alle grandi leggende del tennis

Holger Rune non ha iniziato la stagione al livello che ci si aspettava, ma ha già recuperato la fiducia e nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo si è riconfermato come uno dei grandi nomi del presente e del futuro.

Dopo la sua vittoria in semifinale contro Jannik Sinner, il danese ha raggiunto una nuova finale di un Masters 1000 e ha eguagliato Novak Djokovic in finali di questo tipo di eventi senza aver raggiunto i 20 anni. Una statistica che vede al primo posto Rafa Nadal con sette e dove compaiono anche nomi come Carlos Alcaraz, Andrei Medvedev e Andre Agassi.

Si sono qualificati nella finale di diversi Masters 1000 prima di festeggiare il loro 20esimo compleanno

Nadal – 7 finales

Medvedev – 3 finales

Alcaraz – 3 finales

Agassi* – 2 finales

Djokovic – 2 finales

Rune – 2 finales

✍️Agassi aveva giocato una finale a Roma prima del 1990