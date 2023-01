Da Melbourne: Allenarsi prima di andare a scuola e pagare le multe al padre. Ecco il regime di allenamento di Ben Shelton. L’Australian Open, anche con le critiche, rinnova per altri 5 anni la partnership con Dunlop

Ben Shelton sta brillando agli Australian Open 2023, con il suo posto nei quarti di finale già assicurato al secondo Grande Slam disputato. Il prossimo passo è il duello con Tommy Paul nella lotta per le semifinali, e questo successo è stato a lungo cercato.

Ora suo padre, uno degli allenatori, Bryan Shelton, ha rivelato come ha funzionato l’allenamento all’inizio del percorso tennistico di suo figlio. Bryan faceva allenare Ben dalle 6 alle 8 del mattino prima di andare a lezione e doveva pagare una multa se saltava gli allenamenti: la multa era tra i cinque e i dieci dollari, ma Bryan Shelton racconta che c’erano solo due o tre assenze da segnalare.

Le palline degli Australian Open 2023 sono state uno degli argomenti più discussi fin dal primo secondo. Le critiche dei tennisti sono state molto diffuse, in quanto si dice che si usurino troppo velocemente. Ora, di fronte a tutte queste lamentele, Tennis Australia ha deciso di rinnovare il contratto di Dunlop per altre cinque stagioni.

Secondo The Guardian, Craig Tiley non ci ha pensato due volte e ha rinnovato la partnership, assicurando che il produttore delle palline degli Australian Open rimarrà lo stesso, anche se c’è ovviamente spazio per cambiamenti per quanto riguarda la palla specifica per le prossime edizioni.

Novak Djokovic è stato uno di quelli che ha spiegato l’impatto di queste palline, dichiarando che le partite più lunghe erano dovute anche a questo, in quanto rallentavano la velocità dei colpi.