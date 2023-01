Davis: l’ITF sta preparando una causa contro Kosmos

La traumatica rottura tra ITF e Kosmos per l’organizzazione della Coppa Davis rischia di trascinarsi per molto tempo nelle aule dei tribunali. Infatti secondo il media catalano Sport, l’ITF sta preparando una richiesta di risarcimento danni milionaria contro la società Kosmos, di proprietà di Gerard Piqué, per aver rotto unilateralmente un contratto pluriennale che aveva firmato solo nel 2019.

Secondo fonti spagnole, è stata Kosmos a rinunciare unilateralmente all’accordo raggiunto a suo tempo, che sarebbe durato per i successivi 25 anni, per gravi problemi finanziari. Il giorno della firma della partnership avvenuta a New York, la stella del Barcellona Piqué disse “È un progetto a lungo termine, l’accordo ha una durata di 25 anni”.

Dopo solo 4 anni (e con l’edizione 2020 cancellata per colpa della pandemia, anche se i ben informati dicono per risparmiare un anno di costi ingentissimi) il contratto di collaborazione è stato interrotto bruscamente poiché la società di Piqué non poteva far fronte ai pagamenti sottoscritti nell’accordo: né i 40 milioni annui spettanti all’ITF, né i 10 milioni ai partecipanti.

Per questi motivi, l’International Tennis Federation ha ripreso il controllo della Coppa Davis e dal 2024 verrà lanciato un nuovo formato della storica competizione. In queste settimane sta studiando misure legali contro Gerard Piqué e la sua società Kosmos per i crediti non riscossi, i debiti accumulati che ora dovrà ripianare di tasca propria e quindi per i danni subiti sia per la cattiva immagine della faccenda che per la rottura di un contratto pluriennale liberamente sottoscritto.

L’ITF è decisa a portare Piqué in tribunale per far valere le proprie ragioni e chiedere un congruo risarcimento per i danni causati dalla decisione di porre fine all’organizzazione della competizione. Gli avvocati della Federazione Internazionale sono convinti di aver tutte le carte in regola per vincere il processo.