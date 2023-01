Sinner insegue la semifinale ad Adelaide. United Cup, in semifinale è Italia-Grecia: per i bookie Musetti verso il successo con Pervolarakis, Trevisan per l’impresa con Sakkari (con il programma completo)

Ottenuto il ripescaggio dopo la sconfitta con la Polonia, l’Italia si prepara ad affrontare la Grecia nella semifinale di United Cup sul cemento australiano. La squadra capitanata da Vincenzo Santopadre affronterà gli ellenici tra venerdì 6 e sabato 7 gennaio cercando l’accesso all’atto finale del torneo. Nel giorno dell’Epifania per gli azzurri pronti a scendere in campo Lorenzo Musetti, che affronterà Michail Pervolarakis, e Martina Trevisan, impegnata con Maria Sakkari. Per il giovane carrarese il successo non sembra in dubbio: i bettinga analyst lo offrono infatti a 1,02, mentre il suo avversario è proposto a 9,20. Il set betting favorisce nettamente Musetti: lo 0-2 si gioca a 1,14, con un trionfo al terzo set visto invece a 5,40.

Situazione opposta quella di Trevisan, riporta Agipronews, per la quale la vittoria vale 6 volte la posta, contro Sakkari a 1,08. per quanto riguarda il set betting, il 2-0 della greca prevale a 1,30, mentre il 2-1 si gioca a 4,25.

Jannik Sinner continua il suo cammino nell’ATP di Adelaide. Dopo aver battuto il padrone di casa Kokkinakis agli ottavi, l’altoatesino si prepara ad affrontare il match dei quarti di finale, che lo vedrà di fronte a Sebastian Korda. Le quote vedono favorito il classe 2001 italiano, per cui il successo si gioca a 1,54, contro il suo avversario a 2,37. Sinner avanti anche per la conquista del primo set, riporta Agipronews, fissata a 1,61, mentre lo statunitense è proposto a 2,19. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 2-0 di Sinner a 2,25, con il 2-1 a 3,55.

Centre Court – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [DA SR] Marketa Vondrousova vs [2] Aryna Sabalenka

2. [6] Jannik Sinner vs Sebastian Korda (non prima ore: 03:30)

3. [3] Daniil Medvedev vs [8] Karen Khachanov (non prima ore: 05:30)

4. O. Jabeur or S. Cirstea vs [Q] Marta Kostyuk (non prima ore: 09:00)

5. [1] Novak Djokovic vs [7] Denis Shapovalov (non prima ore: 11:00)

Showcourt 1 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Yoshihito Nishioka vs [Q] Alexei Popyrin

2. Irina-Camelia Begu vs [4] Veronika Kudermetova (non prima ore: 03:30)

3. [Q] Linda Noskova vs Victoria Azarenka

4. [1] Storm Hunter / Katerina Siniakova vs [OSE] Lidziya Marozava / Aryna Sabalenka (non prima ore: After Suitable Rest)

5. [6] Asia Muhammad / Taylor Townsend vs [2] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko

Court 2 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [6] Robin Haase / Matwe Middelkoop

2. Mackenzie McDonald / Marcelo Melo vs [7] Hugo Nys / Jan Zielinski

3. [5] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar

4. Jannik Sinner / Lorenzo Sonego vs [4] Jamie Murray / Michael Venus





United Cup – Semifinali

Polonia vs Usa

Italia vs Grecia

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [2] Iga Swiatek vs [3] Jessica Pegula



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Daniel Michalski vs [3] Frances Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Maria Sakkari vs [5] Martina Trevisan (non prima ore: 09:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Michail Pervolarakis vs [5] Lorenzo Musetti



Il match deve ancora iniziare