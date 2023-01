Il super punto di Benoit Paire contro Brancaccio (Video)

Al Challenger di Noumea il nostro Raul Brancaccio si è tolto la grande soddisfazione di rimontare e sconfiggere Benoit Paire, ex top20 al mondo da tempo afflitto da problemi personali che l’hanno fatto scivolare nelle retrovie. Attualmente il transalpino è al n.179 ATP, e nonostante abbia sventolato buoni propositi, risalire la china a 33 anni non sarà facile.

Nel corso del match il talentoso francese ha vinto un punto fantastico in difesa, trovando un difficilissimo passante in corsa di rovescio. Era anche un momento topico, una palla break per Raul a metà del terzo set. Ecco il video dall’account dell’ATP Challenger Tour