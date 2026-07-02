Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Oggi in campo cinque azzurri in singolare (LIVE)

Wimbledon
Londra, Regno Unito · 2 Luglio 2026
|☁
|
18°C
Variabile, poi soleggiato · Picco 27°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi soleggiato nelle ore centrali e pomeridiane
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 2 Luglio
|
07:00
⛅
19°
|
08:00
☁
20°
|
09:00
⛅
22°
|
10:00
⛅
22°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
25°
|
14:00
☀
26°
|
16:00
☀
27°
|
21:00
☀
23°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il secondo turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 2 Luglio
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🎾
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Wimbledon · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
WIM R2
⛅ Variabile/soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
K. Pliskova vs I. Swiatek
Il match deve ancora iniziare
M. Berrettini vs A. Fils
Il match deve ancora iniziare
C. McNally vs E. Rybakina
Il match deve ancora iniziare
No.1 Court – Ore: 2:00pm
K. Swan vs M. Keys
Il match deve ancora iniziare
V. Royer vs A. Zverev
Il match deve ancora iniziare
J. Mensik vs G. Dimitrov
Il match deve ancora iniziare
No.2 Court – Ore: 12:00am
T. Fritz
vs P. Kypson
Il match deve ancora iniziare
R. Jodar vs P. Carreno Busta
Slam Wimbledon
R. Jodar [23]
0
3
6
1
2
P. Carreno Busta•
0
6
3
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 4
R. Jodar
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Carreno Busta
1-5 → 1-6
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
P. Carreno Busta
1-3 → 1-4
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
P. Carreno Busta
5-2 → 5-3
R. Jodar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
P. Carreno Busta
4-1 → 4-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
3-5 → 3-6
P. Carreno Busta
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Carreno Busta
2-2 → 2-3
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
P. Carreno Busta
2-0 → 2-1
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
P. Carreno Busta
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
A. Anisimova vs S. Kenin
Il match deve ancora iniziare
F. Tiafoe vs J. Choinski
Il match deve ancora iniziare
J. Paolini vs V. Golubic
Il match deve ancora iniziare
No.3 Court – Ore: 12:00am
A. de Minaur
vs A. Mannarino
Il match deve ancora iniziare
A. Eala vs M. Joint
Il match deve ancora iniziare
J. Duckworth vs F. Cobolli
Il match deve ancora iniziare
C. Osorio vs L. Noskova
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 12:00am
D. Shnaider
vs L. Samsonova
Il match deve ancora iniziare
B. Nakashima vs J. Struff
Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
0
6
6
6
7
0
J. Struff•
0
4
7
7
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 5
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
J. Struff
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
J. Struff
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Struff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Struff
0-30
0-40
15-0
30-15
40-15
15-15
15-30
0-15
30-30
40-30
40-40
A-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
None-None
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
3-3
3-4
3-5
3-6
5-6
6-6
6-7
J. Struff
None-None
1-0
2-0
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
4-4
5-4
6-4
6-5
6-6 → 6-7
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Struff
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
J. Struff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
B. Nakashima
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
4-4 → 5-4
J. Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. Struff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Struff
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Fearnley vs J. Munar
Il match deve ancora iniziare
S. Cirstea vs K. Birrell
Il match deve ancora iniziare
K. Jacquet vs A. Bublik
Il match deve ancora iniziare
Court 18 – Ore: 12:00am
A. Fery vs O. Virtanen
Il match deve ancora iniziare
A. Blinkova vs M. Kostyuk
Il match deve ancora iniziare
J. Lehecka vs A. Molcan
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 12:00am
A. Danilina
/ A. Krunic
vs L. Fernandez
/ Y. Putintseva
Il match deve ancora iniziare
Y. Starodubtseva / P. Stearns vs I. Haverlag / P. Udvardy
Il match deve ancora iniziare
S. Arends / D. Pel vs T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
Il match deve ancora iniziare
Y. Hanfmann / J. Struff vs V. Kopriva / F. Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 12:00am
R. Galloway / J. Peers vs M. Granollers / H. Zeballos
Il match deve ancora iniziare
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela vs B. Bonzi / A. Rinderknech
Il match deve ancora iniziare
S. Doumbia / F. Reboul vs V. Kirkov / B. Stevens
Il match deve ancora iniziare
K. Siniakova / T. Townsend vs H. Chan / C. Tauson
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 12:00am
A. Goransson
/ E. King
vs P. Nouza
/ N. Oberleitner
Il match deve ancora iniziare
S. Aoyama / E. Liang vs J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
Il match deve ancora iniziare
R. Burruchaga / T. Tirante vs R. Collignon / D. Prizmic
Il match deve ancora iniziare
N. Bartunkova / A. Eala vs S. Kenin / J. Ostapenko
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 12:00am
T. Arribage
/ A. Olivetti
vs O. Luz
/ R. Matos
Il match deve ancora iniziare
E. Chong / A. Tikhonova vs E. Cocciaretto / A. Li
Il match deve ancora iniziare
R. Cash / J. Tracy vs N. Barrientos / N. Borges
Il match deve ancora iniziare
I. Neel / G. Olmos vs E. Hozumi / F. Wu
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 12:00am
N. Balaji / M. Demoliner vs S. Gille / S. Verbeek
Il match deve ancora iniziare
H. Guo / K. Mladenovic vs J. Burrage / M. Stojsavljevic
Il match deve ancora iniziare
A. Dudeney / M. Xu vs S. Hsieh / X. Wang
Il match deve ancora iniziare
J. Maleckova / M. Skoch vs T. Mihalikova / O. Nicholls
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 12:00am
C. Frantzen / R. Haase vs R. Ho / H. Jebens
Il match deve ancora iniziare
L. Kichenok / D. Krawczyk vs O. Oliynykova / R. Zarazua
Il match deve ancora iniziare
J. Rojer / T. Winegar vs Y. Bhambri / M. Venus
Il match deve ancora iniziare
A. Potapova / L. Tagger vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 12:00am
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic vs U. Eikeri / Q. Gleason
Il match deve ancora iniziare
I. Buse / M. Trungelliti vs M. Fucsovics / F. Marozsan
Il match deve ancora iniziare
M. Kempen / A. Panova vs I. Jovic / M. Linette
Il match deve ancora iniziare
P. Carreno Busta / J. Munar vs G. Andreozzi / M. Guinard
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 12:00am
G. Diallo vs L. Sonego
Il match deve ancora iniziare
K. Khachanov vs Y. Hanfmann
Il match deve ancora iniziare
E. Mertens vs M. Timofeeva
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ore: 12:00am
D. Snigur vs L. Jeanjean
Il match deve ancora iniziare
Z. Bergs vs J. Faria
Il match deve ancora iniziare
K. Rakhimova vs M. Sakkari
Il match deve ancora iniziare
E. Alexandrova / M. Joint vs V. Erjavec / P. Marcinko
Il match deve ancora iniziare
Court 16 – Ore: 12:00am
T. Grant vs M. Bouzkova
Il match deve ancora iniziare
M. Bolkvadze vs A. Krueger
Il match deve ancora iniziare
Q. Halys vs M. Giron
Il match deve ancora iniziare
M. Brooks / A. Rajecki vs L. Siegemund / V. Zvonareva
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – Ore: 12:00am
E. Navarro vs O. Selekhmeteva
Il match deve ancora iniziare
Z. Svajda vs K. Majchrzak
Il match deve ancora iniziare
H. Dart / M. Lumsden vs A. Sutjiadi / J. Tjen
Il match deve ancora iniziare
K. Piter / A. Siskova vs K. Boulter / H. Watson
Il match deve ancora iniziare
6 commenti
Oggi tranne Matteo che ha una partita molto complicata, gli altri mi sembra abbiano avversari ampiamente alla loro portata. Per me anche la Grant avrà le sue possibilità
Ritorno sulle dichiarazioni di Sinner testuale: ABBIAMO CAPITO COSA È SUCCESSO A PARIGI MA POTREBBE RICAPITARE. Quindi potrebbe ricapitare di dover ritirarsi sul 2/0 5/1 terzo set. Mi chiedo con che animo è sceso e scenderà in campo avendo questa spada di Damocle nel cervello. Sono molto preoccupato.
La mattina si lavora. Breve spuntino e si comincia con Wimbledon e alla sera campionato del mondo di calcio. Chiedimi se sono felice?
Berrettini ha un match complesso.
Se Fils gioca come può e sa (e come ha fatto contro Collignon) non vedo come Matteo possa farcela.
Ma è appunto un “se” e col Francese spesso mezzo rotto il “mai dire mai” è d’ obbligo.
Sonego secondo me batte Diallo. Il canadese era sotto un treno contro Bonzi, poi ritiratosi. Lo vidi contro Draper a Eastbourne e mi è parso più arruffone del solito.
Flavio lo vedo teso. Il tornado Parigino lo ha destabilizzato e ci sta. Oggi trova un avversario che sa servire, ma nulla di più o quasi. Su questa superficie Cobolli ha comunque battuto gente come Cilic e Mensik che servono ancora meglio dell’ Australiano. Dipende da lui e dalla sua condizione, soprattutto mentale.
Paolini ha l’ intelligenza tattica per non farsi irretire dalla Golubic che spesso va invece a nozze con ste ragazzette sparapalle. La vedo favorita.
Resta Grant. Probabilmente perde, ma sono (quasi) certo che se la giocherà. Son sempre donnine e fino all’ ultimo punto la partita non è chiusa.
Vai Caterina, missione quasi impossibile ma lei ci deve credere sempre!!!
Redazione: Buse-Trungelliti nel campo 11 e’ chiaramente un refuso da cancellare, entrambi gia’ eliminati!