Wimbledon 2026 - Day 4 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Oggi in campo cinque azzurri in singolare (LIVE)

02/07/2026 09:48 6 commenti
Flavio Cobolli
Flavio Cobolli

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  2 Luglio 2026

18°C
Variabile, poi soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi soleggiato nelle ore centrali e pomeridiane
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 2 Luglio
07:00
19°
08:00
20°
09:00
22°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
16:00
27°
21:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il secondo turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 2 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WIM R2
⛅  Variabile/soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
K. Pliskova CZE vs I. Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

M. Berrettini ITA vs A. Fils FRA

Il match deve ancora iniziare

C. McNally USA vs E. Rybakina KAZ

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
K. Swan GBR vs M. Keys USA

Il match deve ancora iniziare

V. Royer FRA vs A. Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

J. Mensik CZE vs G. Dimitrov BUL

Il match deve ancora iniziare




No.2 Court – Ore: 12:00am
T. Fritz USA vs P. Kypson USA
Il match deve ancora iniziare

R. Jodar ESP vs P. Carreno Busta ESP

Slam Wimbledon
R. Jodar [23]
0
3
6
1
2
P. Carreno Busta
0
6
3
6
1
Mostra dettagli

A. Anisimova USA vs S. Kenin USA

Il match deve ancora iniziare

F. Tiafoe USA vs J. Choinski GBR

Il match deve ancora iniziare

J. Paolini ITA vs V. Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare




No.3 Court – Ore: 12:00am
A. de Minaur AUS vs A. Mannarino FRA
Il match deve ancora iniziare

A. Eala PHI vs M. Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

J. Duckworth AUS vs F. Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare

C. Osorio COL vs L. Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 12:00am
D. Shnaider IOA vs L. Samsonova IOA
Il match deve ancora iniziare

B. Nakashima USA vs J. Struff GER

Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
0
6
6
6
7
0
J. Struff
0
4
7
7
6
0
Mostra dettagli

J. Fearnley GBR vs J. Munar ESP

Il match deve ancora iniziare

S. Cirstea ROU vs K. Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare

K. Jacquet FRA vs A. Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – Ore: 12:00am
A. Fery GBR vs O. Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare

A. Blinkova IOA vs M. Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare

J. Lehecka CZE vs A. Molcan SVK

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 12:00am
A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB vs L. Fernandez CAN / Y. Putintseva KAZ
Il match deve ancora iniziare

Y. Starodubtseva UKR / P. Stearns USA vs I. Haverlag NED / P. Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare

S. Arends NED / D. Pel NED vs T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

Y. Hanfmann GER / J. Struff GER vs V. Kopriva CZE / F. Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 12:00am
R. Galloway USA / J. Peers AUS vs M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG

Il match deve ancora iniziare

I. Liutarevich IOA / M. Reyes-Varela MEX vs B. Bonzi FRA / A. Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA vs V. Kirkov USA / B. Stevens NED

Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs H. Chan TPE / C. Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 12:00am
A. Goransson SWE / E. King USA vs P. Nouza CZE / N. Oberleitner AUT
Il match deve ancora iniziare

S. Aoyama JPN / E. Liang TPE vs J. Bouzas Maneiro ESP / Z. Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

R. Burruchaga ARG / T. Tirante ARG vs R. Collignon BEL / D. Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

N. Bartunkova CZE / A. Eala PHI vs S. Kenin USA / J. Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 12:00am
T. Arribage FRA / A. Olivetti FRA vs O. Luz BRA / R. Matos BRA
Il match deve ancora iniziare

E. Chong HKG / A. Tikhonova IOA vs E. Cocciaretto ITA / A. Li USA

Il match deve ancora iniziare

R. Cash USA / J. Tracy USA vs N. Barrientos COL / N. Borges POR

Il match deve ancora iniziare

I. Neel EST / G. Olmos MEX vs E. Hozumi JPN / F. Wu TPE

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 12:00am
N. Balaji IND / M. Demoliner BRA vs S. Gille BEL / S. Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare

H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs J. Burrage GBR / M. Stojsavljevic GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Dudeney GBR / M. Xu GBR vs S. Hsieh TPE / X. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

J. Maleckova CZE / M. Skoch CZE vs T. Mihalikova SVK / O. Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 12:00am
C. Frantzen GER / R. Haase NED vs R. Ho TPE / H. Jebens GER

Il match deve ancora iniziare

L. Kichenok UKR / D. Krawczyk USA vs O. Oliynykova UKR / R. Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare

J. Rojer NED / T. Winegar USA vs Y. Bhambri IND / M. Venus NZL

Il match deve ancora iniziare

A. Potapova AUT / L. Tagger AUT vs M. Bouzkova CZE / S. Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 12:00am
D. Jurak Schreiber CRO / A. Ruzic CRO vs U. Eikeri NOR / Q. Gleason USA

Il match deve ancora iniziare

I. Buse PER / M. Trungelliti ARG vs M. Fucsovics HUN / F. Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare

M. Kempen BEL / A. Panova IOA vs I. Jovic USA / M. Linette POL

Il match deve ancora iniziare

P. Carreno Busta ESP / J. Munar ESP vs G. Andreozzi ARG / M. Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 12:00am
G. Diallo CAN vs L. Sonego ITA

Il match deve ancora iniziare

K. Khachanov IOA vs Y. Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

E. Mertens BEL vs M. Timofeeva UZB

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 12:00am
D. Snigur UKR vs L. Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare

Z. Bergs BEL vs J. Faria POR

Il match deve ancora iniziare

K. Rakhimova UZB vs M. Sakkari GRE

Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova IOA / M. Joint AUS vs V. Erjavec SLO / P. Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ore: 12:00am
T. Grant ITA vs M. Bouzkova CZE

Il match deve ancora iniziare

M. Bolkvadze GEO vs A. Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

Q. Halys FRA vs M. Giron USA

Il match deve ancora iniziare

M. Brooks GBR / A. Rajecki GBR vs L. Siegemund GER / V. Zvonareva IOA

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ore: 12:00am
E. Navarro USA vs O. Selekhmeteva ESP

Il match deve ancora iniziare

Z. Svajda USA vs K. Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare

H. Dart GBR / M. Lumsden GBR vs A. Sutjiadi INA / J. Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

K. Piter POL / A. Siskova CZE vs K. Boulter GBR / H. Watson GBR

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

6 commenti

Silvy__89 02-07-2026 10:14

Oggi tranne Matteo che ha una partita molto complicata, gli altri mi sembra abbiano avversari ampiamente alla loro portata. Per me anche la Grant avrà le sue possibilità

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambitto 02-07-2026 10:02

Ritorno sulle dichiarazioni di Sinner testuale: ABBIAMO CAPITO COSA È SUCCESSO A PARIGI MA POTREBBE RICAPITARE. Quindi potrebbe ricapitare di dover ritirarsi sul 2/0 5/1 terzo set. Mi chiedo con che animo è sceso e scenderà in campo avendo questa spada di Damocle nel cervello. Sono molto preoccupato.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Passatore Cortese
-1: Silvy__89
Leprotto (Guest) 02-07-2026 09:26

La mattina si lavora. Breve spuntino e si comincia con Wimbledon e alla sera campionato del mondo di calcio. Chiedimi se sono felice?

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 02-07-2026 09:13

Berrettini ha un match complesso.
Se Fils gioca come può e sa (e come ha fatto contro Collignon) non vedo come Matteo possa farcela.
Ma è appunto un “se” e col Francese spesso mezzo rotto il “mai dire mai” è d’ obbligo.
Sonego secondo me batte Diallo. Il canadese era sotto un treno contro Bonzi, poi ritiratosi. Lo vidi contro Draper a Eastbourne e mi è parso più arruffone del solito.
Flavio lo vedo teso. Il tornado Parigino lo ha destabilizzato e ci sta. Oggi trova un avversario che sa servire, ma nulla di più o quasi. Su questa superficie Cobolli ha comunque battuto gente come Cilic e Mensik che servono ancora meglio dell’ Australiano. Dipende da lui e dalla sua condizione, soprattutto mentale.
Paolini ha l’ intelligenza tattica per non farsi irretire dalla Golubic che spesso va invece a nozze con ste ragazzette sparapalle. La vedo favorita.
Resta Grant. Probabilmente perde, ma sono (quasi) certo che se la giocherà. Son sempre donnine e fino all’ ultimo punto la partita non è chiusa.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Edoardo (Guest) 02-07-2026 09:09

Vai Caterina, missione quasi impossibile ma lei ci deve credere sempre!!!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 02-07-2026 07:35

Redazione: Buse-Trungelliti nel campo 11 e’ chiaramente un refuso da cancellare, entrambi gia’ eliminati!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!