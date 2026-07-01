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Sìnner: “Abbiamo capito cosa è successo a Parigi, ma potrebbe ricapitare”

01/07/2026 19:25 48 commenti
Jannik Sinner
Jannik Sinner

Dopo il successo in tre set contro Nuno Borges, Jannik Sinner conquista il terzo turno di Wimbledon, ma in conferenza stampa l’attenzione si sposta anche su quanto accaduto durante il Roland Garros. Il numero uno del mondo rivela infatti che il suo team ha individuato le cause del problema fisico accusato a Parigi, pur spiegando che non esiste una soluzione definitiva. Intanto sull’erba dell’All England Club il suo tennis continua a crescere: non ancora quello dei giorni migliori, ma già più convincente rispetto all’esordio.

«È stata una partita dura», esordisce Sinner. «Credo fosse la prima volta che affrontavo Borges dopo tanto tempo. Entrambi abbiamo servito molto bene soprattutto nei primi due set. Sono contento di aver chiuso in tre set.»

Uno degli aspetti che più soddisfano l’azzurro è il passo avanti rispetto al debutto.

«Oggi è difficile giudicare il rendimento in risposta perché lui ha servito davvero molto bene ed è stato molto preciso nei primi due set. Quando ha servito per il secondo parziale ha avuto un po’ di tensione, ed è normale. Io ho cercato di essere più aggressivo: a volte ha funzionato, altre meno. Era soltanto la mia seconda partita sull’erba e non cercavo la perfezione. Cercavo di migliorare e credo di esserci riuscito.»

Anche davanti ai giornalisti italiani Sinner sottolinea le differenze rispetto al primo turno.

«Sono state due partite completamente diverse. Oggi ci sono stati pochissimi scambi e la concentrazione doveva essere sempre altissima, perché quando uno serve così bene recuperare un break diventa molto complicato. Sicuramente non è stata la mia miglior partita, lo so anch’io. Però andiamo passo dopo passo. Oggi era importante spendere meno energie possibile e ci siamo riusciti. Domani sarà un giorno importante per recuperare e cercare ancora più ritmo, perché il prossimo avversario sarà molto tosto.»

Nel corso del match non è mancato qualche momento di nervosismo.

«Non si possono giocare tutte le partite in maniera perfetta. Lui oggi ha servito molto bene e, quando non hai ritmo, è difficile anche trovare un buon tennis. Ho provato a essere più aggressivo, poi ho cercato di essere un po’ più solido. Alcune cose hanno funzionato, altre no. Adesso parleremo con il team per prepararci ancora meglio.»

Tra gli aspetti che Sinner vuole migliorare ci sono soprattutto il gioco in avanzamento e gli spostamenti.

«Vorrei andare un po’ di più a rete, essere più aggressivo e migliorare ancora nei movimenti sull’erba. Anche sulla risposta, soprattutto sulla seconda di servizio, credo di poter fare qualcosa in più. In generale sento che tutti i colpi possono crescere ancora. Però oggi la prestazione mi è piaciuta più di quella del primo turno.»

Il numero uno del mondo conferma anche che arrivare direttamente a Wimbledon senza disputare un torneo preparatorio sull’erba non rappresenta un problema.

«È la prima volta che lo faccio. Anche negli anni scorsi ad Halle le prime partite erano sempre state molto complicate. L’erba di Wimbledon è diversa rispetto alle altre, anche se assomiglia a quella del Queen’s. Valuteremo eventualmente questa scelta per il prossimo anno, ma ne parleremo dopo il torneo.»

Sul prossimo avversario, Jenson Brooksby, il giudizio è molto prudente.

«L’ho visto giocare oggi prima del mio incontro. Ha disputato una grande partita. Sarà una sfida completamente diversa rispetto a quella di oggi. Sono passati quasi cinque anni dall’ultima volta che ci siamo affrontati: lui è migliorato molto e anch’io sono un giocatore diverso. Sarà sicuramente una partita difficile.»

I due tie-break vinti confermano ancora una volta la capacità di Sinner di alzare il livello nei momenti decisivi.

«Sull’erba è ancora più difficile, perché quando uno serve bene magari non riesci nemmeno a entrare nello scambio. Però a me piace giocare i tie-break e mi piace arrivare sul cinque pari. In quei momenti forse riesco a mettere ancora più attenzione. Cerco di ricordarmi alcune situazioni vissute poco prima e di riproporle nel tie-break. Non sempre funziona, ma credo che aumenti un po’ la percentuale di successo.»

Nel finale arriva inevitabilmente la domanda su quanto accaduto durante il Roland Garros, quando Sinner aveva accusato un problema fisico che aveva fatto molto discutere.

«Sì, abbiamo capito che cosa è successo. Potrebbe anche ricapitare, perché non è una cosa per cui trovi semplicemente una soluzione. È una situazione un po’ più ampia. Stiamo facendo tutto il possibile e speriamo che non succeda di nuovo. Se dovesse ricapitare, però, abbiamo capito che probabilmente quella non è la strada giusta.»

Il numero uno del mondo chiarisce anche che il riferimento al risparmio di energie riguardava soprattutto le conseguenze della caduta rimediata nel primo turno.

«Oggi parlavo soprattutto del recupero fisico. Ieri mattina mi sono svegliato e non sentivo il corpo benissimo proprio a causa della caduta. Poi, una volta entrato in campo, mi sono sentito bene e quindi posso stare tranquillo.»

Prima di lasciare la sala stampa, Sinner racconta anche l’incontro con Rory McIlroy una leggenda del golf.

«Mi ha fatto molto piacere incontrarlo. È un fenomeno, ha fatto la storia del suo sport. Abbiamo parlato un po’ di tutto. Credo che golf e tennis abbiano in comune soprattutto l’aspetto mentale, anche se rimangono due discipline molto diverse. Però mi fermo qui, perché a golf gioco davvero troppo poco.»



Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani

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48 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

brunodalla 01-07-2026 21:49

Scritto da luca74
A sto punto, visto che ognuno spara la sua diagnosi ‘ad caxxxm’ io proporrei il toto-malanno di Sinner. Cos’ha Sinner?
1 eritema inguinale
2 ansia da prestazione
3 piedi piatti
4 stitichezza
Anzi, proporrei di obbligarlo a dirci esattamente cos’ha mostrandoci tutti i referti medici in modo che ognuno di noi possa dirgli che terapia seguire

hai dimenticato le cavallette!!

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Silvy__89 (Guest) 01-07-2026 21:39

Scritto da Just Is back
Ma per quale stracaxxo di motivo vi buttate in diagnosi, la cui base è l’anamnesi, senza avere nessun tipo di elemento? Tutti professori al Google college?

Sono assolutamente d’accordo. La salute è una cosa molto privata. Trovo di cattivissimo gusto parlarne qui senza sapere nulla

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Murakami 01-07-2026 21:37

Scritto da Just Is back
Ma per quale stracaxxo di motivo vi buttate in diagnosi, la cui base è l’anamnesi, senza avere nessun tipo di elemento? Tutti professori al Google college?

Lo sai che siamo un popolo di navigatori, santi ed eroi…e virologi ed esperti di geopolitica e c.t. della nazionale di calcio e strateghi militari e climatologi ecc..ecc…

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+1: Inox
Pippolivetennis 01-07-2026 21:34

Enigmatico per la questione RG.
È in ripresa in modalità: piedi per terra, un passo alla volta col solito piglio del lavoratore costante, certosino e determinato.
Io sono fiducioso.

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Tonino (Guest) 01-07-2026 21:17

Sinner ha tutto il diritto ed anche il dovere in qualche modo, di non dire quello che riguarda la natura dei suoi problemi, però allora sarebbe meglio per chi è suo tifoso che non ne parlasse affatto, perchè il continuare a dire e non dire con mezze frasi che creano solo preoccupazione è duro da capire ed accettare…

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luca74 01-07-2026 21:15

A sto punto, visto che ognuno spara la sua diagnosi ‘ad caxxxm’ io proporrei il toto-malanno di Sinner. Cos’ha Sinner?
1 eritema inguinale
2 ansia da prestazione
3 piedi piatti
4 stitichezza

Anzi, proporrei di obbligarlo a dirci esattamente cos’ha mostrandoci tutti i referti medici in modo che ognuno di noi possa dirgli che terapia seguire

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OspiteSgradito (Guest) 01-07-2026 21:14

Scritto da Lo Scriba
Sinner è di natura riservato e non vuole far sapere qual è il problema.
Quello che non capisco è la frase: “se dovesse ricapitare, però, abbiamo capito che quella non è la strada giusta”.
E quale sarebbe la strada sbagliata intrapresa a Parigi?

Credo che intendesse dire, nel suo italiano zoppicante, che hanno capito di cosa si tratta e che stanno ponendo rimedio (probabilmente farmaci) qualora dovesse accadere nuovamente vorrebbe dire che la strada intrapresa non è quella giusta.

Almeno io così interpreto.
Detto questo, pur non essendo un suo simpatizzante, credo che andrebbe rispettato e non debbano continuare a fare domande sulla sua malattia.

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+1: Krik Kroc
Passatore Cortese 01-07-2026 21:13

Dichiarazioni preoccupanti qualsiasi sia il problema di salute che lo ha colpito perché ha detto che al momento non esiste una cura e che potrebbe risuccedere quello che è accaduto contro Cerundolo.
Ci credo che ha giocato contratto contro il serbo e contro Borges ad ogni piccolo segnale lui teme che sia il problema che sta ritornando.

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lele83 01-07-2026 21:11

È Lupus!

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-1: Passatore Cortese
Mirco (Guest) 01-07-2026 21:06

Scritto da Giambitto
Ovviamente nessuno di noi può azzardare diagnosi ma io prendo per oro colato le parole di Sinner e quindi sappiamo che:
Ha un problema di salute che si è manifestato contro Cerundolo.
Che potrebbe ricapitare in qualsiasi momento.
Che è un problema che al momento non è risolvibile.
Io ritengo queste affermazioni di estrema gravità.

Vuoi dire per gli sponsor?
Perche’ lui giochera’ lo stesso…..

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Lorenzo (Guest) 01-07-2026 21:03

Tra plurale maiestatis e “molto tosto” sempre la solita pappardella a cantilena.

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-1: Inox
Giambitto 01-07-2026 21:02

Ovviamente nessuno di noi può azzardare diagnosi ma io prendo per oro colato le parole di Sinner e quindi sappiamo che:
Ha un problema di salute che si è manifestato contro Cerundolo.
Che potrebbe ricapitare in qualsiasi momento.
Che è un problema che al momento non è risolvibile.
Io ritengo queste affermazioni di estrema gravità.

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+1: Passatore Cortese
-1: lele83
MI.RCO 01-07-2026 20:59

Qualcuno del suo staff, non aveva detto che soffriva di psoriasi?
Le malattie autoimmuni, qualche problemino a livello metabolico, lo possono dare

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MI.RCO 01-07-2026 20:59

Qualcuno del suo staff, non aveva detto che soffriva di psoriasi?
Le malattie autoimmuni, qualche problemino a livello metabolico, lo possono dare

 35
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Mirco (Guest) 01-07-2026 20:56

Beh, se non e’ risolvibile, basta farlo giocare in estate con almeno 35 gradi.
Forse era meglio non dirlo….

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Just Is back (Guest) 01-07-2026 20:36

Ma per quale stracaxxo di motivo vi buttate in diagnosi, la cui base è l’anamnesi, senza avere nessun tipo di elemento? Tutti professori al Google college?

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+1: Detuqueridapresencia, lele83, Murakami, Inox
MarcoP 01-07-2026 20:36

Scritto da Lo Scriba
Sinner è di natura riservato e non vuole far sapere qual è il problema.
Quello che non capisco è la frase: “se dovesse ricapitare, però, abbiamo capito che quella non è la strada giusta”.
E quale sarebbe la strada sbagliata intrapresa a Parigi?

Immagino che non lo vogliano specificare, perché farebbe capire qual è il problema.

Sinner è sempre stato cauto nel rivelare i suoi problemi per non fare sapere agli avversari i suoi punti deboli.

Immagino che ci siano clausole di riservatezza particolarmente rigide nei contratti con le persone del suo team.

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+1: il capitano
marcauro 01-07-2026 20:35

Scritto da Francesco Cancellotti

Scritto da marcauro
Crisi ipoglicemiche

Per avere crisi ipoglicemiche bisogna avere il pancreas scassato. È quasi impossibile per una persona sana. E basterebbe prendere un po’ di zucchero per prevenire cosa che probabilmente ha fatto anche al RG

Mi spiace contraddirti, io ne soffro, il mio pancreas per fortuna sta bene e non basta lo zucchero quando mi vengono

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+1: il capitano
Shaman (Guest) 01-07-2026 20:29

Potrebbe essere Porfiria.

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Hank816 (Guest) 01-07-2026 20:21

Ma perché secondo voi Sinner dovrebbe dire a noi (e al mondo) cosa ha capito?
Non vi basta sapere che ha capito?

 29
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+1: Scaino, MarcoP, Murakami
Zoff 01-07-2026 20:16

Scritto da marcauro
Crisi ipoglicemiche

E’ arrivato l’esimio Primario!

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Silvy__89 (Guest) 01-07-2026 20:13

Eccoli qua tutti i dottor House pronti a fare diagnosi! 🙂

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+1: Inox
Angy005 (Guest) 01-07-2026 20:12

@ Lo Scriba (#4645533)

Continuare a giocare

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Non tennista (Guest) 01-07-2026 20:11

crisi ipoglicemiche oppure il cosidetto ‘piccolo male’

 25
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Pikario Furioso 01-07-2026 20:10

Scritto da Giampi

Scritto da Francesco Cancellotti

Scritto da marcauro
Crisi ipoglicemiche

Per avere crisi ipoglicemiche bisogna avere il pancreas scassato. È quasi impossibile per una persona sana. E basterebbe prendere un po’ di zucchero per prevenire cosa che probabilmente ha fatto anche al RG

Farneticazioni in libertà…

Esatto, pero’ c’e’ da dire che sono dichiarazioni preoccupanti. In sostanza non si puo’ mai stare tranqulli fino alla stretta di mano!

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+1: MarcoP, Giambitto, Inox
Tennisforever2 (Guest) 01-07-2026 20:09

@ Francesco Cancellotti (#4645541)

No, si possono avere senza diabete. Si chiama ipoglicemia di tipo reattivo.

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+1: il capitano, marcauro
Tim Mayotte 01-07-2026 20:07

Scritto da Francesco Cancellotti

Scritto da marcauro
Crisi ipoglicemiche

Per avere crisi ipoglicemiche bisogna avere il pancreas scassato. È quasi impossibile per una persona sana. E basterebbe prendere un po’ di zucchero per prevenire cosa che probabilmente ha fatto anche al RG

Osi mettere in discussione la diagnosi dell’illustrissimo Prof. Dott. Marcauro, Primario in sottuttologia medica televisiva? Non c’è più religione!

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+1: Pikario Furioso, Zoff
Angy005 (Guest) 01-07-2026 20:07

@ gg (#4645517)

IL CALDO,ha problemi con quel tipo di temperature,proprio per questo dice che potrebbe ricapitare,è una cosa che appunto non può controllare,sopra 30/31 gradi il suo corpo non può andare oltre le 2 ore,è un limite genetico che avrà sempre

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Angy005 (Guest) 01-07-2026 20:04

@ Marco Tullio Cicerone (#4645542)

È IL CALDO

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walden 01-07-2026 20:04

Scritto da Lo Scriba
Sinner è di natura riservato e non vuole far sapere qual è il problema.
Quello che non capisco è la frase: “se dovesse ricapitare, però, abbiamo capito che quella non è la strada giusta”.
E quale sarebbe la strada sbagliata intrapresa a Parigi?

Quando si ritirerà, fra una decina di anni, scriverà, o meglio, farà scrivere un libro dove ci racconterà tutto…..pazientiamo….

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Angy005 (Guest) 01-07-2026 20:04

Certo che ricapita..appena la temperatura va sopra i 30 gradi

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Marco Tullio Cicerone 01-07-2026 20:03

Lui ha detto che hanno capito ma non qual era il problema, e non ha il dovere di dirlo perciò credo che sia meglio non tirare a indovinare. Speriamo che non si ripeta più perché al Roland Garros poteva fare il career slam, sarà per il prossimo anno.

Forza Jannik, intanto prendiamoci questo Wimbledon.

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Francesco Cancellotti (Guest) 01-07-2026 20:03

Scritto da Tennisforever2
@ marcauro (#4645523)
Penso di si, ne soffro anche io da molti anni e i sintomi sono quelli e purtroppo non si guarisce, devi solo imparare a gestirti. Comunque Sverev ci e’ riuscito. Si puo’ fare. Ma non c’e guarigione.

Volete dire che Sinner potrebbe avere il diabete come Zverev? Rimango sorpreso che se fosse stata una crisi ipoglicemica, non sia riuscito a recuperare con zuccheri durante la partita con Cerundolo

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Giampi 01-07-2026 20:00

Scritto da Francesco Cancellotti

Scritto da marcauro
Crisi ipoglicemiche

Per avere crisi ipoglicemiche bisogna avere il pancreas scassato. È quasi impossibile per una persona sana. E basterebbe prendere un po’ di zucchero per prevenire cosa che probabilmente ha fatto anche al RG

Farneticazioni in libertà…

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Spinoza (Guest) 01-07-2026 19:56

Secondo me è una “cosa” psicofisica. Non altro

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NonSoloSinner (Guest) 01-07-2026 19:56

Scritto da Francesco Cancellotti

Scritto da marcauro
Crisi ipoglicemiche

Per avere crisi ipoglicemiche bisogna avere il pancreas scassato. È quasi impossibile per una persona sana. E basterebbe prendere un po’ di zucchero per prevenire cosa che probabilmente ha fatto anche al RG

non fate gli esperti se ne sapete poco o nulla… una crisi ipoglicemica non si risolve certo in un attimo con un integratore… poi io sono convinto che il problema di Jannik non sia quello, ma non so onestamente quale sia… gli scienziati da terza media siete voi

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Lo Scriba 01-07-2026 19:55

Sinner è di natura riservato e non vuole far sapere qual è il problema.
Quello che non capisco è la frase: “se dovesse ricapitare, però, abbiamo capito che quella non è la strada giusta”.
E quale sarebbe la strada sbagliata intrapresa a Parigi?

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+1: MarcoP, Detuqueridapresencia, Pippolivetennis
Tennisforever2 (Guest) 01-07-2026 19:53

@ marcauro (#4645523)

Penso di si, ne soffro anche io da molti anni e i sintomi sono quelli e purtroppo non si guarisce, devi solo imparare a gestirti. Comunque Sverev ci e’ riuscito. Si puo’ fare. Ma non c’e guarigione.

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+1: marcauro
andrewthefirst 01-07-2026 19:51

ERP…sono i pappataci che lo seguono ovunque e lo indeboliscono…non basta l’autan….

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Francesco Cancellotti (Guest) 01-07-2026 19:50

Scritto da marcauro
Crisi ipoglicemiche

Per avere crisi ipoglicemiche bisogna avere il pancreas scassato. È quasi impossibile per una persona sana. E basterebbe prendere un po’ di zucchero per prevenire cosa che probabilmente ha fatto anche al RG

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enzolab (Guest) 01-07-2026 19:50

Per esperienzadi vita, sono anziano,vi posso dire che certe patologie organiche difficilmente trovano una soluzione. Esempio, sale la pressione, prendi le pillore e le regolarizzi, ma resta lì, sarai costretto a prendere sempre le pillole. Diabete, si cura ma non sparisce, Irc,insifficienza renale, si cura ma non guarisce, e così via. E’probabile che Sinner abbia accusato una crisi glicemica. Adesso deve risalire all’origine del male enzo

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Francesco Cancellotti (Guest) 01-07-2026 19:47

Scritto da gg
non una bella dichiarazione… che tipo di problema sarebbe allora? Tutto molto strano

Non riesco veramente ad immaginare quale sia il problema che ha avuto al RG. Agassi ed altri hanno parlato di idratazione e nutrizione. Idee?

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Aquila. 01-07-2026 19:47

Dalle sue dichiarazioni è evidente che soffre il caldo e potrebbe arrivare ancora un leggero colpo di calore (ho detto leggero perchè se arriva più forte esce in barella)

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marcauro 01-07-2026 19:43

Crisi ipoglicemiche

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+1: il capitano
-1: Zoff
NonSoloSinner (Guest) 01-07-2026 19:40

Io sono obiettivo, né pro né contro a prescindere dalla ragione, e mi sembra evidente che Jannik abbia qualche problemino, di fisico, che ci sta dopo 5 mille vinti di fila, ma soprattutto di testa… poi sicuramente sbaglio e sempre forza Jannik, epperò, mi raccomando, non prendere più la lozione ai cetrioli che ti rifila Gargamella

 4
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gg (Guest) 01-07-2026 19:32

non una bella dichiarazione… che tipo di problema sarebbe allora? Tutto molto strano

 3
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+1: Giambitto
-1: Murakami
gg (Guest) 01-07-2026 19:32

non una bella dichiarazione… che tipo di problema sarebbe allora? Tutto molto strano

 2
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+1: Passatore Cortese
-1: Murakami
Pinco (Guest) 01-07-2026 19:30

Dichiarazioni che non fanno essere fiduciosi.

 1
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+1: MarcoP, Passatore Cortese
-1: Murakami