Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS: Dalla Valle vola ai quarti, domani cinque azzurri in campo

Milano, 1° luglio 2026 – Le folate di vento sferzano il Campo Centrale dell’Aspria Harbour Club di Milano, quando Enrico Dalla Valle mette a segno l’ultimo punto del suo match di secondo turno contro il connazionale Francesco Passaro.

Per il diluvio bisognerà aspettare ancora qualche ora. Intanto, il gigante di Ravenna conquista i quarti di finale dell’Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS, confermandosi “uomo derby” in questa settimana milanese: nelle quattro partite sulla terra rossa meneghina, tra qualificazioni e tabellone principale, Dalla Valle ha sconfitto altrettanti giocatori italiani.

Anche oggi partita solida, ottimo servizio, dritto penetrante e lucidità mentale nei momenti chiave. Nulla ha potuto un Passaro ancora in ripresa dopo l’infortunio al polso. “Forse Francesco non era al meglio oggi”, ha ammesso lo stesso Dalla Valle a fine match. Ma questo non toglie l’ottimo momento del romagnolo, che conquista così i quarti di finale per la sesta volta nel 2026 a livello Challenger: “Nel 2024 erano stati più di dieci, spero di ripetermi o addirittura migliorarmi – ha confessato – Sto giocando bene e lavorando nel modo giusto”.

Ora lo attende la sfida “tra giganti” contro il brasiliano Heide, altro spilungone del circuito tutto servizio e dritto, bravo a disfarsi dell’argentino Barrena col punteggio di 6-0, 7-6. Per Heide una continuità impressionante in questo 2026, con il miglior ranking in carriera appena raggiunto e due titoli Challenger conquistati (più una finale persa) tra aprile e giugno.

Nelle altre partite dell’Atp Challenger di Milano, spezzettate dalla pioggia che si è abbattuta sull’Aspria Harbour Club dalle 15 alle 17.30, approdano ai quarti Rincon e Comesana. Il primo ha avuto la meglio 6-3, 7-6 sul francese Erhard, sconfitto nonostante il pubblico a favore.

Il secondo, testa di serie numero 1 del torneo, ha faticato più del previsto con il tedesco Dedura: 7-6, 6-7, 6-0 il punteggio dopo una soffertissima maratona di 3 ore e 10 minuti di gioco. Mai domo il diciottenne Dedura, che ha messo in difficoltò Comesana lottando come un forsennato su ogni punto fino al secondo set (dove ha anche annullato cinque match point), salvo poi crollare nel terzo parziale.

Risultati secondo turno mercoledì 1° luglio

Heide (BRA) b. Barrena (ARG): 6-0, 7-6

Dalla Valle (ITA) b. Passaro (ITA): 6-2, 6-4

Rincon (SPA) b. Herard (FRA): 6-4, 7-6

Comesana (ARG) b. Dedura (GER): 7-6, 6-7, 6-0

Domani si chiude il secondo turno

Giovedì 2 luglio sarà festival azzurro all’Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS: ben cinque italiani in campo per concludere il secondo turno, con il derby Cecchinato-Brancaccio ciliegina sulla torta di un programma che vede impegnati anche Rapagnetta contro Diaz Acosta, Martin Manzano opposto a Jorda Sanchis, Basile contro Moller. Si inizia alle ore 10.

L’ingresso al circolo è solo a pagamento. Gli appassionati possono già prenotare un posto sulle tribune dell’Aspria Harbour Club di Via Cascina Bellaria: i tagliandi, anche per la nuova Area Hospitality, sono in vendita sul circuito Ticketone. In alternativa, è aperta anche una biglietteria presso il circolo.