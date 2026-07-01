Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 01 Luglio 2026

Enrico Dalla Valle nella foto
Wimbledon – erba
R64 Sinner – Borges Inizio 14:30
Il match deve ancora iniziare
R128 Navone – Cobolli 2° inc. ore 12:00
Slam Wimbledon
M. Navone
0
6
6
3
0
F. Cobolli [9]•
0
1
7
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 4
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
F. Cobolli
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Navone
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
0-0 → 1-0
R64 Bolelli /Vavassori – Jones /Paris Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Milano – terra
R16 Passaro – Dalla Valle 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Damas /Roca Batalla – Colasanto /Seghetti Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Brancaccio /Passaro – Kravchenko /Sanchez Quilez 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Johansson /Uzhylovskyi – Basile /Martin Manzano Inizio 10:00
ATP Milan
Oliver Johansson / Volodoymyr Uzhylovskyi
0
4
Pierluigi Basile / Juan Cruz Martin Manzano•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Basile / Cruz Martin Manzano
O. Johansson / Uzhylovskyi
3-1 → 4-1
P. Basile / Cruz Martin Manzano
3-0 → 3-1
O. Johansson / Uzhylovskyi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
P. Basile / Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
1-0 → 2-0
O. Johansson / Uzhylovskyi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
R16 Forti /Romano – Martos Gornes /Walkow 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Ricca /Zormann – Pujol Navarro /Vega Hernandez Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Troyes – terra
R16 Giustino – Topo Inizio 10:00
ATP Troyes
Lorenzo Giustino [1]•
0
4
Marko Topo
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Topo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
L. Giustino
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Topo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
L. Giustino
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
5 commenti
Molto più simpatici loro rispetto agli altri 2 espertoni da 20000 messaggi al giorno .
lui quota se stesso, che poveraccio 🙄
@ MAURO (#4645095)
Lui è l’altro intelligentone. 2 che si credono spiritosi anche. Poracci.
E questa e’ una dura verità.
Amici, siete proprio nati con la camicia: avete visto Cobolli ieri e lo vedrete anche oggi e domani!