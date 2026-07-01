Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 01 Luglio 2026

01/07/2026 07:01 5 commenti
Enrico Dalla Valle nella foto
Enrico Dalla Valle nella foto

GBR Wimbledon – erba
R64 Sinner ITA – Borges POR Inizio 14:30

Il match deve ancora iniziare

R128 Navone ARG – Cobolli ITA 2° inc. ore 12:00

Slam Wimbledon
M. Navone
0
6
6
3
0
F. Cobolli [9]
0
1
7
6
0
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R64 Bolelli ITA/Vavassori ITA – Jones GBR/Paris GBR Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Milano – terra
R16 Passaro ITA – Dalla Valle ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Damas ESP/Roca Batalla ESP – Colasanto ITA/Seghetti ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Brancaccio ITA/Passaro ITA – Kravchenko UKR/Sanchez Quilez ESP 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Johansson SWE/Uzhylovskyi UKR – Basile ITA/Martin Manzano ITA Inizio 10:00

ATP Milan
Oliver Johansson / Volodoymyr Uzhylovskyi
0
4
Pierluigi Basile / Juan Cruz Martin Manzano
0
1
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R16 Forti ITA/Romano ITA – Martos Gornes ESP/Walkow POL 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Ricca ITA/Zormann BRA – Pujol Navarro ESP/Vega Hernandez ESP Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 50 Troyes – terra
R16 Giustino ITA – Topo GER Inizio 10:00

ATP Troyes
Lorenzo Giustino [1]
0
4
Marko Topo
0
0
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5 commenti

Borg (Guest) 01-07-2026 10:24

Scritto da MATCHBALL
@ MAURO (#4645095)
Lui è l’altro intelligentone. 2 che si credono spiritosi anche. Poracci.

Molto più simpatici loro rispetto agli altri 2 espertoni da 20000 messaggi al giorno .

 5
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tomasol 01-07-2026 09:32

Scritto da MAURO

Scritto da Groucho
Amici, siete proprio nati con la camicia: avete viato Cobolli ieri e lo vedrete anxhe oggi e domani!

E questa e’ una dura verità.

lui quota se stesso, che poveraccio 🙄

 4
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MATCHBALL 01-07-2026 08:57

@ MAURO (#4645095)

Lui è l’altro intelligentone. 2 che si credono spiritosi anche. Poracci.

 3
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MAURO (Guest) 01-07-2026 08:00

Scritto da Groucho
Amici, siete proprio nati con la camicia: avete viato Cobolli ieri e lo vedrete anxhe oggi e domani!

E questa e’ una dura verità.

 2
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-1: tomasol
Groucho (Guest) 01-07-2026 07:10

Amici, siete proprio nati con la camicia: avete visto Cobolli ieri e lo vedrete anche oggi e domani!

 1
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-1: tomasol