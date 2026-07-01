Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Krejcikova sorprende Andreeva in rimonta. Fonseca vola al terzo turno: “Sull’erba bisogna essere coraggiosi”

Wimbledon 2026 continua a regalare sorprese. Nel tabellone femminile arriva l’eliminazione di Mirra Andreeva, fresca campionessa del Roland Garros e indicata tra le possibili candidate al titolo. La russa è stata battuta in rimonta da Barbora Krejcikova, che si è imposta con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 dopo 2 ore e 44 minuti di battaglia.

Una sconfitta pesante per Andreeva, che ha iniziato bene ma è progressivamente calata alla distanza. La giocatrice allenata da Conchita Martínez ha probabilmente pagato anche il grande dispendio fisico e mentale del successo parigino. Già a Bad Homburg, nel primo torneo sull’erba, era arrivato un segnale negativo con l’eliminazione all’esordio, poi superato dal buon debutto a Wimbledon contro Magda Linette.

Contro Krejcikova, però, la partita era molto più complicata. La ceca conosce bene le particolarità dell’erba e sa come valorizzare il proprio tennis su una superficie che premia varietà, anticipo e gestione dei momenti chiave.

Andreeva ha portato a casa il primo set, ma nel secondo Krejcikova ha cambiato ritmo. Dopo un avvio non brillantissimo, la ceca è cresciuta rapidamente fino a portarsi avanti 5-2. La russa ha reagito con orgoglio, recuperando fino al 5-5, ma la rimonta si è fermata proprio sul più bello. Krejcikova ha trovato lo strappo decisivo e ha portato la sfida al terzo set.

Nel parziale decisivo Andreeva si è progressivamente complicata la vita. La russa ha perso lucidità, è entrata in una fase di confusione e Krejcikova ne ha approfittato per prendere il comando. La ceca è arrivata a servire per il match sul 5-3 e 40-0, ma lì Andreeva ha avuto un ultimo sussulto, salvando addirittura sette match point e strappando il servizio.

Sembrava l’inizio di un’altra rimonta, ma Krejcikova non si è fatta travolgere dall’emozione. La ceca è rimasta dentro la partita, ha gestito la pressione e ha chiuso poco dopo, conquistando una vittoria di grande prestigio e l’accesso al terzo turno. La sua prossima avversaria sarà Nikola Bartunkova.

Nel tabellone maschile continua invece la crescita di Joao Fonseca. Il brasiliano ha raggiunto il terzo turno superando con autorità Jesper de Jong con il punteggio di 6-1 7-5 6-4, confermandosi una delle grandi rivelazioni di questo Wimbledon.

Dopo la partita, Fonseca ha spiegato perché sente di adattarsi sempre meglio all’erba. “È stato uno dei migliori match che ho giocato su questa superficie. Mi sono sentito molto bene nei movimenti, al servizio, in risposta e nelle discese a rete. Anche la mentalità è stata molto buona fin dall’inizio”, ha raccontato.

Per il brasiliano la chiave sull’erba è soprattutto una: il coraggio. “Su questa superficie devi essere coraggioso. Non puoi avere paura di scivolare o di muoverti. Se esiti, la palla ti supera. Bisogna giocare con coraggio costantemente”.

Fonseca ha sottolineato anche quanto siano importanti attenzione e continuità su una superficie così rapida: “Ci sono pochissime opportunità per strappare il servizio, quindi devi mantenere la concentrazione per tutta la partita”.

Il giovane brasiliano ha poi parlato della gestione della pressione mediatica. A Wimbledon l’attenzione attorno a lui cresce giorno dopo giorno, ma Fonseca sembra vivere tutto con grande equilibrio, anche grazie all’ambiente che lo circonda.

“La cosa che mi aiuta di più sono le persone che ho intorno. Sto condividendo una casa con la mia famiglia e con tutto il mio team, e questo mi rende felice dentro e fuori dal campo”, ha spiegato.

La serenità fuori dal campo, secondo Fonseca, ha un impatto diretto anche sul rendimento in partita: “Cerco solo di seguire la mia routine. Ci alleniamo tante volte perché, quando arriva il match, tutto esca in modo automatico. Se sei felice fuori dal campo, poi è molto più facile rendere bene dentro”.

Fonseca affronterà al terzo turno Roman Safiullin, con la consapevolezza di aver già compiuto un passo importante nel torneo. Tra la caduta di Andreeva e l’ascesa del brasiliano, Wimbledon continua a confermarsi il torneo delle svolte improvvise, dove esperienza, coraggio e adattamento possono cambiare il destino di un’intera partita.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 1 Luglio 2026 ☁ 16°C Nuvoloso/variabile e asciutto · Picco 28°C CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, più nuvoloso nelle ore centrali PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 1 Luglio 08:00 ⛅ 19° 09:00 ⛅ 20° 10:00 ⛅ 22° 11:00 ⛅ 23° 12:00 ☁ 24° 13:00 ☁ 25° 14:00 ☁ 26° 15:00 ☁ 27° 17:00 ⛅ 28° 21:00 ☀ 24° ✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il secondo turno sull’erba 🎾 Programma del giorno — 1 Luglio 🎾 Wimbledon · Tabellone Principale 2° Turno · Erba WIM R2 ☁ Nuvoloso/variabile

✅ Asciutto

🎾 2° Turno

🌿 Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

J. Sinner vs N. Borges



Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 7 7 6 N. Borges N. Borges 6 6 4 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Borges 30-0 40-15 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 N. Borges 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 5-5 → 6-5 N. Borges 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 N. Borges 15-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Borges 15-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 N. Borges 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Borges 15-0 15-15 30-15 5-5 → 5-6 J. Sinner 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Borges 15-0 30-0 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Borges 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Borges None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

B. Krejcikova vs M. Andreeva



Slam Wimbledon B. Krejcikova B. Krejcikova 4 7 6 M. Andreeva [5] M. Andreeva [5] 6 5 4 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 B. Krejcikova 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Andreeva 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 B. Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 5-4 → 5-5 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 B. Krejcikova 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Andreeva 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. Krejcikova 0-15 0-30 3-3 → 3-4 M. Andreeva 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Andreeva 15-0 40-0 3-0 → 3-1 B. Krejcikova 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Krejcikova None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Tsitsipas vs N. Djokovic



Slam Wimbledon S. Tsitsipas S. Tsitsipas 3 4 2 N. Djokovic [7] N. Djokovic [7] 6 6 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-40 30-40 A-40 2-5 → 2-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 N. Djokovic 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 N. Djokovic 30-0 40-0 2-4 → 2-5

No.1 Court – Ore: 2:00pm

A. Sabalenka vs M. Kessler



Slam Wimbledon A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 6 7 M. Kessler M. Kessler 1 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7-8* 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Kessler 15-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Kessler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Sabalenka 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Kessler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Kessler 15-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Kessler 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Kessler 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Sabalenka 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 M. Kessler 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Kessler 15-0 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Sabalenka None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Sierra vs C. Gauff



Slam Wimbledon S. Sierra S. Sierra 3 6 6 C. Gauff [7] C. Gauff [7] 6 3 7 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 7-4* 7-5* 7*-6 7*-7 7-8* 7-9* 6-6 → 6-7 S. Sierra 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-30 5-3 → 5-4 S. Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Sierra 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Sierra 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Sierra 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 C. Gauff 15-0 30-0 5-2 → 5-3 S. Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Sierra 15-0 30-0 30-15 3-1 → 4-1 C. Gauff 15-0 30-0 3-0 → 3-1 S. Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 C. Gauff 0-15 0-40 1-0 → 2-0 S. Sierra 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 S. Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Gauff 15-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Sierra 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 30-40 0-2 → 1-2 S. Sierra 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 C. Gauff None-None 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

F. Auger-Aliassime vs D. Prizmic



Slam Wimbledon F. Auger-Aliassime [3] F. Auger-Aliassime [3] 7 6 7 D. Prizmic D. Prizmic 6 3 5 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Prizmic 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Prizmic None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

No.2 Court – Ore: 12:00am

A. Gasanova vs N. Osaka



Slam Wimbledon A. Gasanova A. Gasanova 3 2 N. Osaka [14] N. Osaka [14] 6 6 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Gasanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Gasanova 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 2-1 → 2-2 A. Gasanova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Gasanova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Osaka 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Gasanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Osaka 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Gasanova 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 N. Osaka 15-0 15-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Gasanova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 N. Osaka 15-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Gasanova 15-0 15-30 15-40 0-1 → 0-2 N. Osaka None-None 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Navone vs F. Cobolli



Slam Wimbledon M. Navone M. Navone 6 6 3 6 F. Cobolli [9] F. Cobolli [9] 1 7 6 7 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Cobolli 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 F. Cobolli 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Navone 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Navone 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Navone 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-40 0-2 → 1-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Cobolli 0-15 15-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-15 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Navone None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 1-0

D. Merida vs D. Medvedev



Slam Wimbledon D. Merida D. Merida 6 3 5 2 D. Medvedev [8] D. Medvedev [8] 3 6 7 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 D. Medvedev 0-30 15-30 40-30 2-5 → 2-6 D. Merida 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Merida 15-0 15-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Merida 0-15 15-15 30-15 40-30 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Merida 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Medvedev 15-0 30-15 5-6 → 5-7 D. Merida 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Merida 15-0 30-0 30-15 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 D. Merida 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Merida 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Merida 15-0 15-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 15-15 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Merida 15-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Merida 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Medvedev 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Merida 15-0 30-15 30-30 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-15 15-30 30-30 1-1 → 1-2 D. Merida 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Merida 0-15 30-15 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Merida 0-15 15-15 15-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Medvedev 15-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Medvedev 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Merida 15-0 30-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Merida None-None 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

J. Pegula vs S. Sorribes Tormo



Slam Wimbledon J. Pegula [4] J. Pegula [4] 7 6 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 6 1 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Pegula 30-0 40-0 5-1 → 6-1 S. Sorribes Tormo 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Pegula 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 5-4 → 5-5 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Pegula 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Sorribes Tormo None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

R. Jodar vs P. Carreno Busta



Slam Wimbledon R. Jodar [23] R. Jodar [23] 0 3 6 1 2 P. Carreno Busta • P. Carreno Busta 0 6 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 P. Carreno Busta 2-1 R. Jodar 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta 15-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Jodar 15-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 30-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

No.3 Court – Ore: 12:00am

S. Kwon vs T. Paul



Slam Wimbledon S. Kwon S. Kwon 3 6 2 T. Paul [21] T. Paul [21] 6 7 6 Vincitore: T. Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Kwon 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Paul 15-0 30-0 2-2 → 2-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-30 1-2 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Paul 0-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Kwon 15-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 T. Paul 15-0 30-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Paul 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Kwon 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Paul 15-0 30-0 3-5 → 3-6 S. Kwon 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Paul 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Kwon 15-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Paul None-None 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1

K. Muchova vs S. Zhang



Slam Wimbledon K. Muchova [10] K. Muchova [10] 6 6 S. Zhang S. Zhang 3 2 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Muchova 30-0 5-2 → 6-2 S. Zhang 0-30 0-40 4-2 → 5-2 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 K. Muchova 15-0 15-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 K. Muchova 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Muchova None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. de Jong vs J. Fonseca



Slam Wimbledon J. de Jong J. de Jong 1 5 4 J. Fonseca [24] J. Fonseca [24] 6 7 6 Vincitore: J. Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. de Jong 15-0 30-0 3-5 → 4-5 J. Fonseca 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 3-2 → 3-3 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Fonseca 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Fonseca 15-0 40-0 3-4 → 3-5 J. de Jong 15-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 1-2 → 1-3 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. de Jong 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Fonseca None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

B. Bencic vs X. Wang



Slam Wimbledon B. Bencic [11] B. Bencic [11] 7 6 X. Wang X. Wang 5 0 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 X. Wang 15-0 15-30 15-40 3-0 → 4-0 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 X. Wang 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 X. Wang 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 5-4 → 5-5 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 X. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 B. Bencic 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 X. Wang 0-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 X. Wang 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Bencic None-None 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 12:00am

M. Fucsovics vs L. Tien



Slam Wimbledon M. Fucsovics M. Fucsovics 6 6 7 6 L. Tien [16] L. Tien [16] 7 4 6 3 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Tien 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Tien 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 2-2 → 3-2 L. Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 L. Tien 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 30-0 30-30 40-40 A-40 15-30 15-40 30-40 0-15 0-30 0-40 40-40 A-40 None-None 7-6 M. Fucsovics None-None 1-0 2-0 2-1 2-2 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 15-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 L. Tien 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Tien 30-0 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Tien 0-15 15-15 15-40 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-3 → 1-3 L. Tien 15-0 15-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Tien 15-0 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Tien 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Tien 0-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Tien 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Tien 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 L. Tien 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 4-4 → 5-4 L. Tien 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Tien 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Tien 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Fucsovics None-None 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

F. Tiafoe vs T. Atmane



Slam Wimbledon F. Tiafoe [17] F. Tiafoe [17] 7 6 4 6 T. Atmane T. Atmane 6 1 6 4 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Atmane 15-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Atmane 15-0 15-15 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Atmane 0-15 30-15 40-15 40-40 40-A 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Tiafoe 15-0 40-0 5-1 → 6-1 T. Atmane 15-0 40-0 5-0 → 5-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 4-0 → 5-0 T. Atmane 0-15 0-40 3-0 → 4-0 F. Tiafoe 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 T. Atmane 15-0 30-0 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 4-5 → 5-5 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Atmane None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

K. Siniakova vs N. Bartunkova



Slam Wimbledon K. Siniakova [32] K. Siniakova [32] 2 4 N. Bartunkova N. Bartunkova 6 6 Vincitore: N. Bartunkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Bartunkova 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 N. Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 N. Bartunkova 15-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 2-2 → 3-2 N. Bartunkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 K. Siniakova 0-15 0-30 30-30 1-1 → 1-2 N. Bartunkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Siniakova 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Bartunkova 15-0 30-15 40-30 2-5 → 2-6 K. Siniakova 0-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 N. Bartunkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 K. Siniakova 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 N. Bartunkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Bartunkova 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 K. Siniakova None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

B. Nakashima vs J. Struff



Slam Wimbledon B. Nakashima [28] B. Nakashima [28] 0 6 6 6 7 0 J. Struff • J. Struff 0 4 7 7 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 J. Struff 0-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 J. Struff 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Nakashima 15-0 15-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Struff 30-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 15-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 J. Struff 0-30 0-40 15-0 30-15 40-15 15-15 15-30 0-15 30-30 40-30 40-40 A-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 None-None 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 5-6 6-6 6-7 6-7 J. Struff None-None 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 6-6 → 6-7 B. Nakashima 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Struff 15-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 J. Struff 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Nakashima 15-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Struff 30-0 3-3 → 3-4 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Struff 15-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 B. Nakashima 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Nakashima 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Struff 30-0 40-15 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Struff 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Struff 40-0 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima None-None 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Maria vs I. Jovic



Slam Wimbledon T. Maria T. Maria 1 2 I. Jovic [16] I. Jovic [16] 6 6 Vincitore: I. Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 T. Maria 0-15 15-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Maria 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 1-3 → 2-3 I. Jovic 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 T. Maria 15-0 30-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 I. Jovic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 T. Maria 0-15 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 T. Maria 0-15 0-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Maria 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 I. Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Maria 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Jovic None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 18 – Ore: 12:00am

J. Brooksby vs I. Buse



Slam Wimbledon J. Brooksby J. Brooksby 6 6 6 I. Buse [31] I. Buse [31] 2 2 3 Vincitore: J. Brooksby Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 I. Buse 15-0 15-15 15-30 5-3 → 6-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 I. Buse 15-0 30-0 4-2 → 4-3 J. Brooksby 15-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 I. Buse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 I. Buse 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Buse 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 I. Buse 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 I. Buse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 I. Buse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 I. Buse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 30-30 5-2 → 6-2 I. Buse 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 I. Buse 0-15 15-15 30-15 3-1 → 3-2 J. Brooksby 15-0 40-0 2-1 → 3-1 I. Buse 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Buse None-None 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1

A. Davidovich Fokina vs F. Marozsan



Slam Wimbledon A. Davidovich Fokina [22] A. Davidovich Fokina [22] 6 6 6 F. Marozsan F. Marozsan 3 0 3 Vincitore: A. Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Davidovich Fokina 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Marozsan 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Davidovich Fokina 15-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 A. Davidovich Fokina 30-0 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Marozsan 30-0 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Marozsan 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 F. Marozsan 15-0 15-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 4-0 → 5-0 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Davidovich Fokina 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Marozsan 0-15 0-40 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Marozsan 15-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Marozsan 30-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 2-1 → 3-1 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Marozsan None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1

D. Parry vs A. Kalinskaya



Slam Wimbledon D. Parry D. Parry 4 6 6 A. Kalinskaya [19] A. Kalinskaya [19] 6 3 7 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 7-4* 8-4* 8*-5 8*-6 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 D. Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Kalinskaya 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Parry 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Kalinskaya 0-15 0-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Parry 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 A. Kalinskaya 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Parry 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 D. Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-0 → 3-0 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Parry 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Parry 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 4-1 → 4-2 D. Parry 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Kalinskaya 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Parry None-None 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Alexandrova vs L. Tararudee



Slam Wimbledon E. Alexandrova [18] E. Alexandrova [18] 7 7 L. Tararudee L. Tararudee 5 5 Vincitore: E. Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Tararudee 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 E. Alexandrova 15-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 L. Tararudee 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Tararudee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Alexandrova 0-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 L. Tararudee 30-0 40-0 4-1 → 4-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 3-1 → 4-1 L. Tararudee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 2-0 → 3-0 L. Tararudee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Tararudee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Tararudee 15-0 15-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Tararudee 0-30 15-30 3-4 → 4-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 L. Tararudee 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Tararudee 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Tararudee 15-0 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Alexandrova None-None 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ore: 12:00am

S. Bolelli / A. Vavassori vs B. Jones / J. Paris



Slam Wimbledon S. Bolelli / A. Vavassori [4] S. Bolelli / A. Vavassori [4] 6 6 B. Jones / J. Paris B. Jones / J. Paris 4 3 Vincitore: S. Bolelli/A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 5-3 → 6-3 B. Jones / J. Paris 15-0 15-15 15-30 30-30 5-2 → 5-3 S. Bolelli / A. Vavassori 30-0 4-2 → 5-2 B. Jones / J. Paris 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 B. Jones / J. Paris 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Bolelli / A. Vavassori 30-0 40-0 2-0 → 3-0 B. Jones / J. Paris 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Jones / J. Paris 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Jones / J. Paris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 B. Jones / J. Paris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Jones / J. Paris 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Jones / J. Paris 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Bolelli / A. Vavassori None-None 15-0 40-0 0-0 → 1-0

K. Drzewiecki / K. Majchrzak vs F. Romboli / J. Smith



Slam Wimbledon K. Drzewiecki / K. Majchrzak K. Drzewiecki / K. Majchrzak None 7 6 6 F. Romboli / J. Smith • F. Romboli / J. Smith None 5 7 7 Vincitore: F. Romboli/J. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Romboli / J. Smith None-None 6-7 F. Romboli / J. Smith None-None 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 6-4 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 6-6 → 6-7 F. Romboli / J. Smith 40-0 6-5 → 6-6 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Romboli / J. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Romboli / J. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Romboli / J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Romboli / J. Smith 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Romboli / J. Smith 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Romboli / J. Smith 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 0-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Romboli / J. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Romboli / J. Smith 0-15 0-30 15-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 15-0 30-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Romboli / J. Smith 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Romboli / J. Smith 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 15-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Romboli / J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 F. Romboli / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 0-15 15-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Romboli / J. Smith 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Romboli / J. Smith 15-0 30-0 3-3 → 3-4 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Romboli / J. Smith 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Romboli / J. Smith 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Drzewiecki / K. Majchrzak 15-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Romboli / J. Smith None-None 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

T. Etcheverry / M. Kestelboim vs C. Harrison / N. Skupski



Slam Wimbledon T. Etcheverry / M. Kestelboim T. Etcheverry / M. Kestelboim 7 3 4 C. Harrison / N. Skupski [5] C. Harrison / N. Skupski [5] 6 6 6 Vincitore: C. Harrison/N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Etcheverry / M. Kestelboim 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Etcheverry / M. Kestelboim 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Harrison / N. Skupski 0-15 15-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Etcheverry / M. Kestelboim 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Etcheverry / M. Kestelboim 0-15 15-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Harrison / N. Skupski 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Etcheverry / M. Kestelboim 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Harrison / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Etcheverry / M. Kestelboim 15-0 30-0 30-15 30-30 3-5 → 3-6 C. Harrison / N. Skupski 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Etcheverry / M. Kestelboim 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Etcheverry / M. Kestelboim 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Harrison / N. Skupski 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Etcheverry / M. Kestelboim 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Etcheverry / M. Kestelboim 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 T. Etcheverry / M. Kestelboim 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Harrison / N. Skupski 15-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Etcheverry / M. Kestelboim 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Etcheverry / M. Kestelboim 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Etcheverry / M. Kestelboim 0-15 15-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Harrison / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 2-2 → 2-3 T. Etcheverry / M. Kestelboim 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Harrison / N. Skupski 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Etcheverry / M. Kestelboim 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Harrison / N. Skupski None-None 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 12:00am

M. Melo / A. Molteni vs A. Krajicek / N. Mektic



Slam Wimbledon M. Melo / A. Molteni M. Melo / A. Molteni 1 6 2 A. Krajicek / N. Mektic [14] A. Krajicek / N. Mektic [14] 6 4 6 Vincitore: A. Krajicek/N. Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Melo / A. Molteni 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Melo / A. Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Krajicek / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Melo / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Melo / A. Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Krajicek / N. Mektic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Melo / A. Molteni 15-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Melo / A. Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Melo / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Melo / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Melo / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Krajicek / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 M. Melo / A. Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Melo / A. Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Melo / A. Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Krajicek / N. Mektic None-None 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Q. Halys / P. Herbert vs M. Kiger / P. Trhac



Slam Wimbledon Q. Halys / P. Herbert Q. Halys / P. Herbert 2 4 M. Kiger / P. Trhac M. Kiger / P. Trhac 6 6 Vincitore: M. Kiger/P. Trhac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Kiger / P. Trhac 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Q. Halys / P. Herbert 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Kiger / P. Trhac 15-0 40-0 3-4 → 3-5 Q. Halys / P. Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Q. Halys / P. Herbert 15-0 30-0 2-2 → 3-2 M. Kiger / P. Trhac 30-0 2-1 → 2-2 Q. Halys / P. Herbert 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Kiger / P. Trhac 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Q. Halys / P. Herbert 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Kiger / P. Trhac 0-15 15-15 40-15 2-5 → 2-6 Q. Halys / P. Herbert 0-15 0-30 15-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Q. Halys / P. Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Kiger / P. Trhac 0-15 0-30 15-30 30-30 2-1 → 2-2 Q. Halys / P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-0 1-0 → 1-1 Q. Halys / P. Herbert None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

K. Krawietz / T. Puetz vs G. Escobar / R. Stalder



Slam Wimbledon K. Krawietz / T. Puetz [7] K. Krawietz / T. Puetz [7] None 6 3 7 G. Escobar / R. Stalder • G. Escobar / R. Stalder None 3 6 6 Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Escobar / R. Stalder None-None 7-6 K. Krawietz / T. Puetz None-None 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 9-8 9-9 10-9 6-6 → 7-6 G. Escobar / R. Stalder 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Escobar / R. Stalder 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Escobar / R. Stalder 15-0 15-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 G. Escobar / R. Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Escobar / R. Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Escobar / R. Stalder 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Escobar / R. Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 G. Escobar / R. Stalder 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Krawietz / T. Puetz 30-0 1-4 → 2-4 G. Escobar / R. Stalder 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Escobar / R. Stalder 30-0 1-1 → 1-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 0-1 → 1-1 G. Escobar / R. Stalder 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Escobar / R. Stalder 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Escobar / R. Stalder 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Escobar / R. Stalder 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Escobar / R. Stalder 15-0 30-0 1-0 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz None-None 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 12:00am

J. Paul / R. Seggerman vs L. Johnson / J. Zielinski



Slam Wimbledon J. Paul / R. Seggerman J. Paul / R. Seggerman 6 6 L. Johnson / J. Zielinski L. Johnson / J. Zielinski 4 4 Vincitore: J. Paul/R. Seggerman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Paul / R. Seggerman 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Johnson / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Paul / R. Seggerman 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Paul / R. Seggerman 30-0 2-3 → 3-3 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Paul / R. Seggerman 15-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Paul / R. Seggerman 15-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Paul / R. Seggerman 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 5-3 → 5-4 J. Paul / R. Seggerman 15-0 30-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Paul / R. Seggerman 15-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Johnson / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Paul / R. Seggerman 15-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 L. Johnson / J. Zielinski 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Paul / R. Seggerman 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Johnson / J. Zielinski None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

D. Hidalgo / M. Vocel vs F. Cabral / L. Miedler



Slam Wimbledon D. Hidalgo / M. Vocel D. Hidalgo / M. Vocel None 7 5 6 F. Cabral / L. Miedler [11] • F. Cabral / L. Miedler [11] None 6 7 7 Vincitore: F. Cabral/L. Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Cabral / L. Miedler None-None 6-7 D. Hidalgo / M. Vocel None-None 1-0 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 6-6 → 6-7 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Hidalgo / M. Vocel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 30-15 5-4 → 5-5 D. Hidalgo / M. Vocel 0-15 15-15 30-15 4-4 → 5-4 F. Cabral / L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Hidalgo / M. Vocel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Hidalgo / M. Vocel 30-0 2-2 → 3-2 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Hidalgo / M. Vocel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cabral / L. Miedler 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 D. Hidalgo / M. Vocel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Cabral / L. Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 D. Hidalgo / M. Vocel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 D. Hidalgo / M. Vocel 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Cabral / L. Miedler 0-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Hidalgo / M. Vocel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Hidalgo / M. Vocel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 2-1 → 2-2 D. Hidalgo / M. Vocel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cabral / L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Hidalgo / M. Vocel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 D. Hidalgo / M. Vocel 15-0 30-0 40-15 5-6 → 6-6 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 D. Hidalgo / M. Vocel 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Cabral / L. Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Hidalgo / M. Vocel 15-0 30-0 3-4 → 4-4 F. Cabral / L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 D. Hidalgo / M. Vocel 0-15 15-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Hidalgo / M. Vocel 0-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cabral / L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 D. Hidalgo / M. Vocel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cabral / L. Miedler None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1

C. Moutet / A. Reymond vs J. Monday / H. Wendelken



Slam Wimbledon C. Moutet / A. Reymond C. Moutet / A. Reymond 6 1 6 J. Monday / H. Wendelken J. Monday / H. Wendelken 3 6 1 Vincitore: C. Moutet/A. Reymond Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 J. Monday / H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 J. Monday / H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Monday / H. Wendelken 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Monday / H. Wendelken 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 C. Moutet / A. Reymond 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 J. Monday / H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Moutet / A. Reymond 0-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 J. Monday / H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Moutet / A. Reymond 15-0 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Monday / H. Wendelken 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Monday / H. Wendelken 15-0 15-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Monday / H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Monday / H. Wendelken 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Moutet / A. Reymond 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 J. Monday / H. Wendelken 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Moutet / A. Reymond None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 12:00am

A. Parks vs M. Sawangkaew



Slam Wimbledon A. Parks A. Parks 5 0 M. Sawangkaew M. Sawangkaew 7 6 Vincitore: M. Sawangkaew Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Sawangkaew 0-15 15-15 30-15 40-30 0-5 → 0-6 A. Parks 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 A. Parks 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Sawangkaew 0-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Parks 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Sawangkaew 0-15 0-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 A. Parks 0-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Sawangkaew 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Parks 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Sawangkaew 15-0 15-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Parks 15-0 30-0 30-15 0-2 → 1-2 M. Sawangkaew 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Parks None-None 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

A. Molcan vs D. Altmaier



Slam Wimbledon A. Molcan A. Molcan 6 3 7 6 D. Altmaier D. Altmaier 4 6 5 2 Vincitore: A. Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Molcan 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Altmaier 0-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Molcan 15-0 30-0 3-1 → 4-1 D. Altmaier 15-0 30-0 3-0 → 3-1 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Molcan 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Molcan 15-0 30-15 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 30-40 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Molcan 15-0 30-0 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Molcan 15-0 30-0 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-15 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Molcan 0-15 15-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Molcan 15-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Altmaier None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

D. Stevenson / M. Willis vs A. Behar / J. Salisbury



Slam Wimbledon D. Stevenson / M. Willis D. Stevenson / M. Willis 3 7 6 A. Behar / J. Salisbury A. Behar / J. Salisbury 6 6 3 Vincitore: D. Stevenson/M. Willis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Stevenson / M. Willis 15-0 30-0 30-15 5-3 → 6-3 A. Behar / J. Salisbury 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Stevenson / M. Willis 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Behar / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Behar / J. Salisbury 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Behar / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 D. Stevenson / M. Willis 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Behar / J. Salisbury 15-0 15-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-15 4-5 → 5-5 A. Behar / J. Salisbury 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Stevenson / M. Willis 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Behar / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Stevenson / M. Willis 30-0 2-3 → 3-3 A. Behar / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Stevenson / M. Willis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Behar / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Stevenson / M. Willis 15-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Behar / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Stevenson / M. Willis 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Behar / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Stevenson / M. Willis 15-0 30-0 2-4 → 3-4 A. Behar / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Stevenson / M. Willis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Behar / J. Salisbury 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Behar / J. Salisbury 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 D. Stevenson / M. Willis None-None 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0

A. Pavlasek / P. Rikl vs M. Giron / A. Tabilo



Slam Wimbledon A. Pavlasek / P. Rikl A. Pavlasek / P. Rikl 6 6 M. Giron / A. Tabilo M. Giron / A. Tabilo 2 2 Vincitore: A. Pavlasek/P. Rikl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Pavlasek / P. Rikl 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Giron / A. Tabilo 15-15 40-15 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Giron / A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Giron / A. Tabilo 15-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Pavlasek / P. Rikl 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Giron / A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Giron / A. Tabilo 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Pavlasek / P. Rikl 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Giron / A. Tabilo 15-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Giron / A. Tabilo 15-0 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Giron / A. Tabilo None-None 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

Court 11 – Ore: 2:00pm

R. Hijikata / M. Polmans vs J. Schnaitter / M. Wallner



Slam Wimbledon R. Hijikata / M. Polmans R. Hijikata / M. Polmans None 7 6 7 J. Schnaitter / M. Wallner [16] • J. Schnaitter / M. Wallner [16] None 6 7 6 Vincitore: R. Hijikata/M. Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Schnaitter / M. Wallner None-None 7-6 J. Schnaitter / M. Wallner None-None 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 2-4 2-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 6-6 → 7-6 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Schnaitter / M. Wallner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Schnaitter / M. Wallner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Schnaitter / M. Wallner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Schnaitter / M. Wallner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Schnaitter / M. Wallner 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Hijikata / M. Polmans 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Schnaitter / M. Wallner 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Schnaitter / M. Wallner 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Schnaitter / M. Wallner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Schnaitter / M. Wallner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Schnaitter / M. Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Schnaitter / M. Wallner 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Hijikata / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Schnaitter / M. Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 R. Hijikata / M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Schnaitter / M. Wallner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Schnaitter / M. Wallner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Schnaitter / M. Wallner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Hijikata / M. Polmans 30-0 30-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Schnaitter / M. Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Hijikata / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Schnaitter / M. Wallner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Schnaitter / M. Wallner None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Gonzalez / S. Gonzalez vs T. Kokkinakis / A. Kovacevic



Slam Wimbledon M. Gonzalez / S. Gonzalez M. Gonzalez / S. Gonzalez 7 6 2 T. Kokkinakis / A. Kovacevic T. Kokkinakis / A. Kovacevic 5 7 6 Vincitore: T. Kokkinakis/A. Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Gonzalez / S. Gonzalez 15-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Gonzalez / S. Gonzalez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Gonzalez / S. Gonzalez 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 30-15 0-2 → 0-3 M. Gonzalez / S. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Gonzalez / S. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Gonzalez / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 30-15 4-3 → 4-4 M. Gonzalez / S. Gonzalez 15-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Gonzalez / S. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Gonzalez / S. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Gonzalez / S. Gonzalez 15-0 30-0 5-5 → 6-5 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Gonzalez / S. Gonzalez 15-0 30-0 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-3 → 4-4 M. Gonzalez / S. Gonzalez 0-15 15-30 30-30 3-3 → 4-3 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Gonzalez / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Gonzalez / S. Gonzalez 15-0 30-0 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / S. Gonzalez None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 12:00am

H. Hurkacz vs S. Ofner



Slam Wimbledon H. Hurkacz H. Hurkacz 7 6 6 S. Ofner S. Ofner 6 4 4 Vincitore: H. Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Hurkacz 15-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Ofner 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Ofner 15-0 30-0 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Ofner 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 5-4 → 6-4 S. Ofner 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 5-3 → 5-4 H. Hurkacz 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 H. Hurkacz 40-0 2-1 → 3-1 S. Ofner 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 S. Ofner 15-15 30-15 40-30 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 0-30 15-30 30-30 5-5 → 6-5 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Ofner 0-15 15-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Ofner 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

D. Yastremska vs J. Bouzas Maneiro



Slam Wimbledon D. Yastremska D. Yastremska 3 7 2 J. Bouzas Maneiro J. Bouzas Maneiro 6 6 6 Vincitore: J. Bouzas Maneiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Yastremska 0-15 0-30 2-4 → 2-5 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 D. Yastremska 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Bouzas Maneiro 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 D. Yastremska 0-15 15-15 15-40 6-5 → 6-6 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 D. Yastremska 15-0 15-30 30-30 40-30 A-40 4-5 → 5-5 J. Bouzas Maneiro 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Bouzas Maneiro 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 1-2 → 1-3 J. Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 D. Yastremska 0-15 0-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Bouzas Maneiro 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 3-4 → 3-5 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Bouzas Maneiro 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Yastremska 15-15 30-15 2-2 → 3-2 J. Bouzas Maneiro 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Yastremska 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 D. Yastremska None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Mochizuki vs E. Quinn



Slam Wimbledon S. Mochizuki S. Mochizuki 6 7 7 E. Quinn E. Quinn 2 6 5 Vincitore: S. Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 S. Mochizuki 15-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 E. Quinn 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Quinn 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 E. Quinn 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 30-15 2-1 → 3-1 E. Quinn 15-0 15-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Quinn None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 12:00am

D. Evans / H. Searle vs H. Nys / E. Roger-Vasselin



Slam Wimbledon D. Evans / H. Searle D. Evans / H. Searle 2 4 H. Nys / E. Roger-Vasselin [9] H. Nys / E. Roger-Vasselin [9] 6 6 Vincitore: H. Nys/E. Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Evans / H. Searle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 D. Evans / H. Searle 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 H. Nys / E. Roger-Vasselin 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Evans / H. Searle 15-0 30-0 2-3 → 3-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Evans / H. Searle 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 D. Evans / H. Searle 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Evans / H. Searle 15-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Evans / H. Searle 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 H. Nys / E. Roger-Vasselin 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 D. Evans / H. Searle 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Evans / H. Searle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin None-None 0-15 30-15 0-0 → 0-1

Z. Sonmez vs C. Liu



Slam Wimbledon Z. Sonmez Z. Sonmez 5 3 C. Liu C. Liu 7 6 Vincitore: C. Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Z. Sonmez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Liu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Z. Sonmez 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 C. Liu 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 1-4 Z. Sonmez 0-15 0-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 C. Liu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Z. Sonmez 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Liu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Z. Sonmez 0-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 C. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Z. Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Z. Sonmez 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Liu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Z. Sonmez 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 C. Liu 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Z. Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Z. Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Liu None-None 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Rinderknech vs M. Damm



Slam Wimbledon A. Rinderknech [25] A. Rinderknech [25] 6 7 6 M. Damm M. Damm 4 6 3 Vincitore: A. Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Rinderknech 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Damm 15-0 15-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Damm 15-0 30-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Rinderknech 15-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Damm 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 15-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Damm 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Damm 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 4-5 → 5-5 M. Damm 15-0 30-0 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Damm 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Damm 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Damm 15-0 30-0 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Damm 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Damm 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 A. Rinderknech 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Damm 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Damm 30-0 3-1 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Damm 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Damm None-None 0-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 16 – Ore: 12:00am

J. Tjen vs D. Kasatkina



Slam Wimbledon J. Tjen J. Tjen 7 1 4 D. Kasatkina D. Kasatkina 6 6 6 Vincitore: D. Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Tjen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Tjen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Tjen 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Kasatkina 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Tjen 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Tjen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Kasatkina 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 J. Tjen 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Kasatkina 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Kasatkina 15-15 15-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Tjen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Tjen None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Safiullin vs B. van de Zandschulp



Slam Wimbledon R. Safiullin R. Safiullin 6 4 6 3 7 B. van de Zandschulp B. van de Zandschulp 0 6 3 6 6 Vincitore: R. Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 7*-1 8-1* 8-2* 8*-3 8*-4 9-4* 9-5* 6-6 → 7-6 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Safiullin 15-0 40-0 3-3 → 4-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Safiullin 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Safiullin 15-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 5-3 → 6-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. Safiullin 15-0 40-0 4-2 → 5-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. van de Zandschulp 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 B. van de Zandschulp 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Safiullin None-None 15-0 30-0 0-0 → 1-0

H. Heliovaara / H. Patten vs T. Atmane / L. Sanchez



Slam Wimbledon H. Heliovaara / H. Patten [1] H. Heliovaara / H. Patten [1] 7 6 T. Atmane / L. Sanchez T. Atmane / L. Sanchez 5 2 Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Atmane / L. Sanchez 0-15 0-30 15-40 4-2 → 5-2 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Atmane / L. Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Atmane / L. Sanchez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 0-1 → 1-1 T. Atmane / L. Sanchez 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 0-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 T. Atmane / L. Sanchez 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-15 4-5 → 5-5 T. Atmane / L. Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Atmane / L. Sanchez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Atmane / L. Sanchez 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 1-2 → 2-2 T. Atmane / L. Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 T. Atmane / L. Sanchez None-None 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1

M. Navone / A. Vallejo vs J. Cash / L. Glasspool



Slam Wimbledon M. Navone / A. Vallejo M. Navone / A. Vallejo 3 0 J. Cash / L. Glasspool [3] J. Cash / L. Glasspool [3] 6 6 Vincitore: J. Cash/L. Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Navone / A. Vallejo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Navone / A. Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Cash / L. Glasspool 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Navone / A. Vallejo 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Navone / A. Vallejo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Navone / A. Vallejo 15-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 J. Cash / L. Glasspool 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Navone / A. Vallejo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Navone / A. Vallejo 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Cash / L. Glasspool 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Navone / A. Vallejo None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 17 – Ore: 12:00am

J. Ostapenko vs A. Ruzic



Slam Wimbledon J. Ostapenko J. Ostapenko 6 6 A. Ruzic A. Ruzic 2 0 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Ruzic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Ruzic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 4-2 → 5-2 A. Ruzic 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Ostapenko 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 4-1 A. Ruzic 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Ostapenko None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

N. Mejia vs M. Zheng



Slam Wimbledon N. Mejia N. Mejia 7 6 1 4 M. Zheng M. Zheng 6 7 6 6 Vincitore: M. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 N. Mejia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Zheng 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Zheng 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Mejia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Zheng 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 M. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 N. Mejia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Mejia 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Mejia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Zheng 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Mejia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Zheng 15-0 30-0 1-1 → 1-2 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Zheng 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Mejia 15-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Zheng 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Mejia None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

M. Arevalo / M. Pavic vs A. Bublik / N. Kyrgios

