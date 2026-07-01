Wimbledon 2026 - Day 3 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Krejcikova sorprende Andreeva in rimonta. Fonseca vola al terzo turno: “Sull’erba bisogna essere coraggiosi”

01/07/2026 22:48 241 commenti
Mirra Andreeva RUS, 29.04.2007 - Foto Getty Images
Mirra Andreeva RUS, 29.04.2007 - Foto Getty Images

Wimbledon 2026 continua a regalare sorprese. Nel tabellone femminile arriva l’eliminazione di Mirra Andreeva, fresca campionessa del Roland Garros e indicata tra le possibili candidate al titolo. La russa è stata battuta in rimonta da Barbora Krejcikova, che si è imposta con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 dopo 2 ore e 44 minuti di battaglia.
Una sconfitta pesante per Andreeva, che ha iniziato bene ma è progressivamente calata alla distanza. La giocatrice allenata da Conchita Martínez ha probabilmente pagato anche il grande dispendio fisico e mentale del successo parigino. Già a Bad Homburg, nel primo torneo sull’erba, era arrivato un segnale negativo con l’eliminazione all’esordio, poi superato dal buon debutto a Wimbledon contro Magda Linette.

Contro Krejcikova, però, la partita era molto più complicata. La ceca conosce bene le particolarità dell’erba e sa come valorizzare il proprio tennis su una superficie che premia varietà, anticipo e gestione dei momenti chiave.

Andreeva ha portato a casa il primo set, ma nel secondo Krejcikova ha cambiato ritmo. Dopo un avvio non brillantissimo, la ceca è cresciuta rapidamente fino a portarsi avanti 5-2. La russa ha reagito con orgoglio, recuperando fino al 5-5, ma la rimonta si è fermata proprio sul più bello. Krejcikova ha trovato lo strappo decisivo e ha portato la sfida al terzo set.

Nel parziale decisivo Andreeva si è progressivamente complicata la vita. La russa ha perso lucidità, è entrata in una fase di confusione e Krejcikova ne ha approfittato per prendere il comando. La ceca è arrivata a servire per il match sul 5-3 e 40-0, ma lì Andreeva ha avuto un ultimo sussulto, salvando addirittura sette match point e strappando il servizio.

Sembrava l’inizio di un’altra rimonta, ma Krejcikova non si è fatta travolgere dall’emozione. La ceca è rimasta dentro la partita, ha gestito la pressione e ha chiuso poco dopo, conquistando una vittoria di grande prestigio e l’accesso al terzo turno. La sua prossima avversaria sarà Nikola Bartunkova.

Nel tabellone maschile continua invece la crescita di Joao Fonseca. Il brasiliano ha raggiunto il terzo turno superando con autorità Jesper de Jong con il punteggio di 6-1 7-5 6-4, confermandosi una delle grandi rivelazioni di questo Wimbledon.

Dopo la partita, Fonseca ha spiegato perché sente di adattarsi sempre meglio all’erba. “È stato uno dei migliori match che ho giocato su questa superficie. Mi sono sentito molto bene nei movimenti, al servizio, in risposta e nelle discese a rete. Anche la mentalità è stata molto buona fin dall’inizio”, ha raccontato.

Per il brasiliano la chiave sull’erba è soprattutto una: il coraggio. “Su questa superficie devi essere coraggioso. Non puoi avere paura di scivolare o di muoverti. Se esiti, la palla ti supera. Bisogna giocare con coraggio costantemente”.

Fonseca ha sottolineato anche quanto siano importanti attenzione e continuità su una superficie così rapida: “Ci sono pochissime opportunità per strappare il servizio, quindi devi mantenere la concentrazione per tutta la partita”.

Il giovane brasiliano ha poi parlato della gestione della pressione mediatica. A Wimbledon l’attenzione attorno a lui cresce giorno dopo giorno, ma Fonseca sembra vivere tutto con grande equilibrio, anche grazie all’ambiente che lo circonda.

“La cosa che mi aiuta di più sono le persone che ho intorno. Sto condividendo una casa con la mia famiglia e con tutto il mio team, e questo mi rende felice dentro e fuori dal campo”, ha spiegato.

La serenità fuori dal campo, secondo Fonseca, ha un impatto diretto anche sul rendimento in partita: “Cerco solo di seguire la mia routine. Ci alleniamo tante volte perché, quando arriva il match, tutto esca in modo automatico. Se sei felice fuori dal campo, poi è molto più facile rendere bene dentro”.

Fonseca affronterà al terzo turno Roman Safiullin, con la consapevolezza di aver già compiuto un passo importante nel torneo. Tra la caduta di Andreeva e l’ascesa del brasiliano, Wimbledon continua a confermarsi il torneo delle svolte improvvise, dove esperienza, coraggio e adattamento possono cambiare il destino di un’intera partita.

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  1 Luglio 2026

16°C
Nuvoloso/variabile e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, più nuvoloso nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 1 Luglio
08:00
19°
09:00
20°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
27°
17:00
28°
21:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il secondo turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 1 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WIM R2
☁  Nuvoloso/variabile
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Sinner ITA vs N. Borges POR

Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
7
7
6
N. Borges
6
6
4
Vincitore: J. Sinner
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B. Krejcikova CZE vs M. Andreeva IOA

Slam Wimbledon
B. Krejcikova
4
7
6
M. Andreeva [5]
6
5
4
Vincitore: B. Krejcikova
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S. Tsitsipas GRE vs N. Djokovic SRB

Slam Wimbledon
S. Tsitsipas
3
4
2
N. Djokovic [7]
6
6
6
Vincitore: N. Djokovic
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No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. Sabalenka IOA vs M. Kessler USA

Slam Wimbledon
A. Sabalenka [1]
6
7
M. Kessler
1
6
Vincitore: A. Sabalenka
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S. Sierra ARG vs C. Gauff USA

Slam Wimbledon
S. Sierra
3
6
6
C. Gauff [7]
6
3
7
Vincitore: C. Gauff
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F. Auger-Aliassime CAN vs D. Prizmic CRO

Slam Wimbledon
F. Auger-Aliassime [3]
7
6
7
D. Prizmic
6
3
5
Vincitore: F. Auger-Aliassime
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No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Gasanova IOA vs N. Osaka JPN

Slam Wimbledon
A. Gasanova
3
2
N. Osaka [14]
6
6
Vincitore: N. Osaka
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M. Navone ARG vs F. Cobolli ITA

Slam Wimbledon
M. Navone
6
6
3
6
F. Cobolli [9]
1
7
6
7
Vincitore: F. Cobolli
Mostra dettagli

D. Merida ESP vs D. Medvedev IOA

Slam Wimbledon
D. Merida
6
3
5
2
D. Medvedev [8]
3
6
7
6
Vincitore: D. Medvedev
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J. Pegula USA vs S. Sorribes Tormo ESP

Slam Wimbledon
J. Pegula [4]
7
6
S. Sorribes Tormo
6
1
Vincitore: J. Pegula
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R. Jodar ESP vs P. Carreno Busta ESP

Slam Wimbledon
R. Jodar [23]
0
3
6
1
2
P. Carreno Busta
0
6
3
6
1
Mostra dettagli



No.3 Court – Ore: 12:00am
S. Kwon KOR vs T. Paul USA

Slam Wimbledon
S. Kwon
3
6
2
T. Paul [21]
6
7
6
Vincitore: T. Paul
Mostra dettagli

K. Muchova CZE vs S. Zhang CHN

Slam Wimbledon
K. Muchova [10]
6
6
S. Zhang
3
2
Vincitore: K. Muchova
Mostra dettagli

J. de Jong NED vs J. Fonseca BRA

Slam Wimbledon
J. de Jong
1
5
4
J. Fonseca [24]
6
7
6
Vincitore: J. Fonseca
Mostra dettagli

B. Bencic SUI vs X. Wang CHN

Slam Wimbledon
B. Bencic [11]
7
6
X. Wang
5
0
Vincitore: B. Bencic
Mostra dettagli



Court 12 – Ore: 12:00am
M. Fucsovics HUN vs L. Tien USA

Slam Wimbledon
M. Fucsovics
6
6
7
6
L. Tien [16]
7
4
6
3
Vincitore: M. Fucsovics
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F. Tiafoe USA vs T. Atmane FRA

Slam Wimbledon
F. Tiafoe [17]
7
6
4
6
T. Atmane
6
1
6
4
Vincitore: F. Tiafoe
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K. Siniakova CZE vs N. Bartunkova CZE

Slam Wimbledon
K. Siniakova [32]
2
4
N. Bartunkova
6
6
Vincitore: N. Bartunkova
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B. Nakashima USA vs J. Struff GER

Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
0
6
6
6
7
0
J. Struff
0
4
7
7
6
0
Mostra dettagli

T. Maria GER vs I. Jovic USA

Slam Wimbledon
T. Maria
1
2
I. Jovic [16]
6
6
Vincitore: I. Jovic
Mostra dettagli



Court 18 – Ore: 12:00am
J. Brooksby USA vs I. Buse PER

Slam Wimbledon
J. Brooksby
6
6
6
I. Buse [31]
2
2
3
Vincitore: J. Brooksby
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A. Davidovich Fokina ESP vs F. Marozsan HUN

Slam Wimbledon
A. Davidovich Fokina [22]
6
6
6
F. Marozsan
3
0
3
Vincitore: A. Davidovich Fokina
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D. Parry FRA vs A. Kalinskaya IOA

Slam Wimbledon
D. Parry
4
6
6
A. Kalinskaya [19]
6
3
7
Vincitore: A. Kalinskaya
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E. Alexandrova IOA vs L. Tararudee THA

Slam Wimbledon
E. Alexandrova [18]
7
7
L. Tararudee
5
5
Vincitore: E. Alexandrova
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Court 4 – Ore: 12:00am
S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA vs B. Jones GBR / J. Paris GBR

Slam Wimbledon
S. Bolelli / A. Vavassori [4]
6
6
B. Jones / J. Paris
4
3
Vincitore: S. Bolelli/A. Vavassori
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K. Drzewiecki POL / K. Majchrzak POL vs F. Romboli BRA / J. Smith AUS

Slam Wimbledon
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
None
7
6
6
F. Romboli / J. Smith
None
5
7
7
Vincitore: F. Romboli/J. Smith
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T. Etcheverry ARG / M. Kestelboim ARG vs C. Harrison USA / N. Skupski GBR

Slam Wimbledon
T. Etcheverry / M. Kestelboim
7
3
4
C. Harrison / N. Skupski [5]
6
6
6
Vincitore: C. Harrison/N. Skupski
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Court 5 – Ore: 12:00am
M. Melo BRA / A. Molteni ARG vs A. Krajicek USA / N. Mektic CRO

Slam Wimbledon
M. Melo / A. Molteni
1
6
2
A. Krajicek / N. Mektic [14]
6
4
6
Vincitore: A. Krajicek/N. Mektic
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Q. Halys FRA / P. Herbert FRA vs M. Kiger USA / P. Trhac USA

Slam Wimbledon
Q. Halys / P. Herbert
2
4
M. Kiger / P. Trhac
6
6
Vincitore: M. Kiger/P. Trhac
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K. Krawietz GER / T. Puetz GER vs G. Escobar ECU / R. Stalder USA

Slam Wimbledon
K. Krawietz / T. Puetz [7]
None
6
3
7
G. Escobar / R. Stalder
None
3
6
6
Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz
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Court 6 – Ore: 12:00am
J. Paul SUI / R. Seggerman USA vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL

Slam Wimbledon
J. Paul / R. Seggerman
6
6
L. Johnson / J. Zielinski
4
4
Vincitore: J. Paul/R. Seggerman
Mostra dettagli

D. Hidalgo ECU / M. Vocel CZE vs F. Cabral POR / L. Miedler AUT

Slam Wimbledon
D. Hidalgo / M. Vocel
None
7
5
6
F. Cabral / L. Miedler [11]
None
6
7
7
Vincitore: F. Cabral/L. Miedler
Mostra dettagli

C. Moutet FRA / A. Reymond FRA vs J. Monday GBR / H. Wendelken GBR

Slam Wimbledon
C. Moutet / A. Reymond
6
1
6
J. Monday / H. Wendelken
3
6
1
Vincitore: C. Moutet/A. Reymond
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Court 8 – Ore: 12:00am
A. Parks USA vs M. Sawangkaew THA

Slam Wimbledon
A. Parks
5
0
M. Sawangkaew
7
6
Vincitore: M. Sawangkaew
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A. Molcan SVK vs D. Altmaier GER

Slam Wimbledon
A. Molcan
6
3
7
6
D. Altmaier
4
6
5
2
Vincitore: A. Molcan
Mostra dettagli

D. Stevenson GBR / M. Willis GBR vs A. Behar URU / J. Salisbury GBR

Slam Wimbledon
D. Stevenson / M. Willis
3
7
6
A. Behar / J. Salisbury
6
6
3
Vincitore: D. Stevenson/M. Willis
Mostra dettagli

A. Pavlasek CZE / P. Rikl CZE vs M. Giron USA / A. Tabilo CHI

Slam Wimbledon
A. Pavlasek / P. Rikl
6
6
M. Giron / A. Tabilo
2
2
Vincitore: A. Pavlasek/P. Rikl
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Court 11 – Ore: 2:00pm
R. Hijikata AUS / M. Polmans AUS vs J. Schnaitter GER / M. Wallner GER

Slam Wimbledon
R. Hijikata / M. Polmans
None
7
6
7
J. Schnaitter / M. Wallner [16]
None
6
7
6
Vincitore: R. Hijikata/M. Polmans
Mostra dettagli

M. Gonzalez ARG / S. Gonzalez MEX vs T. Kokkinakis AUS / A. Kovacevic USA

Slam Wimbledon
M. Gonzalez / S. Gonzalez
7
6
2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
5
7
6
Vincitore: T. Kokkinakis/A. Kovacevic
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Court 14 – Ore: 12:00am
H. Hurkacz POL vs S. Ofner AUT

Slam Wimbledon
H. Hurkacz
7
6
6
S. Ofner
6
4
4
Vincitore: H. Hurkacz
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D. Yastremska UKR vs J. Bouzas Maneiro ESP

Slam Wimbledon
D. Yastremska
3
7
2
J. Bouzas Maneiro
6
6
6
Vincitore: J. Bouzas Maneiro
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S. Mochizuki JPN vs E. Quinn USA

Slam Wimbledon
S. Mochizuki
6
7
7
E. Quinn
2
6
5
Vincitore: S. Mochizuki
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Court 15 – Ore: 12:00am
D. Evans GBR / H. Searle GBR vs H. Nys MON / E. Roger-Vasselin FRA

Slam Wimbledon
D. Evans / H. Searle
2
4
H. Nys / E. Roger-Vasselin [9]
6
6
Vincitore: H. Nys/E. Roger-Vasselin
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Z. Sonmez TUR vs C. Liu USA

Slam Wimbledon
Z. Sonmez
5
3
C. Liu
7
6
Vincitore: C. Liu
Mostra dettagli

A. Rinderknech FRA vs M. Damm USA

Slam Wimbledon
A. Rinderknech [25]
6
7
6
M. Damm
4
6
3
Vincitore: A. Rinderknech
Mostra dettagli



Court 16 – Ore: 12:00am
J. Tjen INA vs D. Kasatkina AUS

Slam Wimbledon
J. Tjen
7
1
4
D. Kasatkina
6
6
6
Vincitore: D. Kasatkina
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R. Safiullin IOA vs B. van de Zandschulp NED

Slam Wimbledon
R. Safiullin
6
4
6
3
7
B. van de Zandschulp
0
6
3
6
6
Vincitore: R. Safiullin
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H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs T. Atmane FRA / L. Sanchez FRA

Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
7
6
T. Atmane / L. Sanchez
5
2
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
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M. Navone ARG / A. Vallejo PAR vs J. Cash GBR / L. Glasspool GBR

Slam Wimbledon
M. Navone / A. Vallejo
3
0
J. Cash / L. Glasspool [3]
6
6
Vincitore: J. Cash/L. Glasspool
Mostra dettagli



Court 17 – Ore: 12:00am
J. Ostapenko LAT vs A. Ruzic CRO

Slam Wimbledon
J. Ostapenko
6
6
A. Ruzic
2
0
Vincitore: J. Ostapenko
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N. Mejia COL vs M. Zheng USA

Slam Wimbledon
N. Mejia
7
6
1
4
M. Zheng
6
7
6
6
Vincitore: M. Zheng
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M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO vs A. Bublik KAZ / N. Kyrgios AUS

Slam Wimbledon
M. Arevalo / M. Pavic [6]
6
6
A. Bublik / N. Kyrgios
3
4
Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic
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« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Peter Parker 01-07-2026 22:48

Scritto da Greg
Finale già scritta JODAR-FILS? Chi vedete favorito?

Sinner

 241
Replica | Quota | 3
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., Silvy__89
Peter Parker 01-07-2026 22:48

Scritto da Krik Kroc
Previsione avventata?ma molto probabile: Nole vince Wimbledon

Prima deve battere Sinner e poi forse

 240
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MAURO (Guest) 01-07-2026 22:46

Scritto da Ariel
Sorpresa Mochizuki

Nessuna sorpresa. Il mio amico talent scout ligure, UTENTE WALDEN, lo aveva segnalato anni fa.

 239
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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Giampi 01-07-2026 22:38

Scritto da Silvy__89
Una grande prestazione di Nole. Tsitsipas sempre più scarso, è il sogno di tutti pescarlo nei sorteggi

Super Nole ma Tsitsipas sul rovescio fa tenerezza..

 238
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Giampi 01-07-2026 22:38

Scritto da Silvy__89
Una grande prestazione di Nole. Tsitsipas sempre più scarso, è il sogno di tutti pescarlo nei sorteggi

Super Nole ma Tsitsipas sul rovescio fa tenerezza..

 237
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Silvy__89 (Guest) 01-07-2026 22:31

Una grande prestazione di Nole. Tsitsipas sempre più scarso, è il sogno di tutti pescarlo nei sorteggi

 236
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Valentino (Guest) 01-07-2026 22:20

3 su 3,questo vuol dire avere killer instinct,Sinner ne ha sempre bisogno almeno di 7/8

 235
Replica | Quota | -3
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-1: Detuqueridapresencia, Marco M., Silvy__89
Mario (Guest) 01-07-2026 22:10

Vedere Dioko e’ sempre uno spettacolo……

 234
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+1: Annie3
Onurb (Guest) 01-07-2026 22:08

Finché è ancora fresco non male il vecchietto che sta giocando adesso sul centrale…. 😛 NOT TOO BAD

 233
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Spinoza (Guest) 01-07-2026 22:03

Scritto da Pier no guest
Per capire Nole basta a volte guardarlo dalla vita in giù. Ecco,su erba mi ricorda la sensazione che dava Mecir ovvero di appoggiarsi senza affondare,di cambiare direzione sfruttando una leggerezza nell’ancoraggio incredibile. Tsitsi in recupero deve tentare il tutto per tutto,lui invece può gestire .Straordinario

Bravo!!! Cavolo!! Dalla vita in giù è un Mecir! Mi sembra di vederlo!!

 232
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Spinoza (Guest) 01-07-2026 22:03

Scritto da Pier no guest
Per capire Nole basta a volte guardarlo dalla vita in giù. Ecco,su erba mi ricorda la sensazione che dava Mecir ovvero di appoggiarsi senza affondare,di cambiare direzione sfruttando una leggerezza nell’ancoraggio incredibile. Tsitsi in recupero deve tentare il tutto per tutto,lui invece può gestire .Straordinario

Bravo!!! Cavolo!! Dalla vita in giù è un Mecir! Mi sembra di vederlo!!

 231
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Tennisforever2 (Guest) 01-07-2026 21:47

@ NonSoloSinner (#4645514)

Ti ringrazio. Saluti.

 230
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Nike (Guest) 01-07-2026 21:45

Scritto da Greg
Finale già scritta JODAR-FILS? Chi vedete favorito?

Tonino Zugarelli

 229
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MAURO (Guest) 01-07-2026 21:43

Scritto da Nike

Scritto da MarcoP
Sto guardando Jodar nel secondo set.
Mi sta impressionando.

Ti ha impressionato pure nel terzo set?

X Jodar meglio qualche sconfitta, in modo che si decida a prendere un allenatore serio, Ferrero X esempio.

 228
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Greg (Guest) 01-07-2026 21:43

Scritto da MAURO

Scritto da walden
Il piccolo-grade Mochizuchi Shintaro batte lo sparapalle yankee, ed anche Wasp, facendo vedere, per esempio a Darderi, come uno che batte la prima ad una media di 175 km/h e la seconda a 128, possa vincere sull’erba, e si possa praticare il s&v essendo alto 1,78. Ora aspetta uno spagnolo, probabilmente Jodar, visto che Carreño è specialista in “scostamenti” (vedi Barcellona 2021 con Alcaraz). Chissà che non ci scappi la sorpresa.
Ps: qualcuno che conosce il linguaggio gutturale del Quadrupede, che dileggia sempre il giapponese, gli spieghi questi semplici concetti in un parlare a lui intellegibile, io non ci sono mai riuscito.

Hai ragione amico.
Il nostro giovane Samurai Shintaro e’ finalmente tornato.

MAURONE mio, meglio un pelo di fika o di fokina?

 227
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-1: Detuqueridapresencia
JannikUberAlles 01-07-2026 21:42

Scritto da MarcoP
Sto guardando Jodar nel secondo set.
Mi sta impressionando.

@REDAZIONE: prendo spunto dalla citazione di Rafa (un nome e una garanzia) Jodar per proporre una classifica settimanale (interna a LT) in cui i lettori possano votare:
– futuro vincitore di 50-25-12-6 Slam
– futuro top 20-10-5
– miglior giovane della stagione

Finalmente i veri “talent-scout” di LT troverebbero la loro “casa” e sono sicuro che ne uscirebbero delle discussioni davvero vivaci.

Buon tennis a tutti 😉

 226
Replica | Quota | 0
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Nike (Guest) 01-07-2026 21:40

Scritto da MarcoP
Sto guardando Jodar nel secondo set.
Mi sta impressionando.

Ti ha impressionato pure nel terzo set?

 225
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Bisogna essere registrati per votare un commento!
Frale (Guest) 01-07-2026 21:40

Mi sa che Jodar non ha pescato la Busta giusta.

 224
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Silvy__89
MAURO (Guest) 01-07-2026 21:36

Scritto da walden
Il piccolo-grade Mochizuchi Shintaro batte lo sparapalle yankee, ed anche Wasp, facendo vedere, per esempio a Darderi, come uno che batte la prima ad una media di 175 km/h e la seconda a 128, possa vincere sull’erba, e si possa praticare il s&v essendo alto 1,78. Ora aspetta uno spagnolo, probabilmente Jodar, visto che Carreño è specialista in “scostamenti” (vedi Barcellona 2021 con Alcaraz). Chissà che non ci scappi la sorpresa.
Ps: qualcuno che conosce il linguaggio gutturale del Quadrupede, che dileggia sempre il giapponese, gli spieghi questi semplici concetti in un parlare a lui intellegibile, io non ci sono mai riuscito.

Hai ragione amico.
Il nostro giovane Samurai Shintaro e’ finalmente tornato.

 223
Replica | Quota | -1
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-1: Detuqueridapresencia
Greg (Guest) 01-07-2026 21:34

Finale già scritta JODAR-FILS? Chi vedete favorito?

 222
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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Silvy__89
MarcoP 01-07-2026 21:33

Molto bello l’ultimo punto tra FAA e Prizmic.

Ma il pubblico è stato molto fastidioso prima che il punto finisse, fuori dagli standard londinesi.

 221
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Pier no guest 01-07-2026 21:33

Per capire Nole basta a volte guardarlo dalla vita in giù. Ecco,su erba mi ricorda la sensazione che dava Mecir ovvero di appoggiarsi senza affondare,di cambiare direzione sfruttando una leggerezza nell’ancoraggio incredibile. Tsitsi in recupero deve tentare il tutto per tutto,lui invece può gestire .Straordinario

 220
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+1: MarcoP, Marco M., Annie3
Daniel (Guest) 01-07-2026 21:30

@ MarcoP (#4645572)

A me jodar fa pena,infatti perderà con carreno….

 219
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JannikUberAlles 01-07-2026 21:25

Avevo pensato che Bublik e Kyrgios, con il loro innegabile talento, potessero vincere il torneo…

…invece no, a quanto pare 🙁

 218
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taibrec (Guest) 01-07-2026 21:24

Scritto da taibrec
E’ ancora imballato dalla preparazione. Crescerà nel corso del torneo.

Solo 4 ore di quarantena per questo messaggio provocatorio.
Vi siete ammorbiditi. 😆

 217
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Check (Guest) 01-07-2026 21:22

Scritto da Vecchiogiovi
Vorrei ricordare ai soloni qui sotto che questa è la seconda partita di Jannick dopo il crollo neuro fisico di Parigi. Io aspetterei un po’ a sparare cazz…. sentenze.

E pensa che addirittura c’è ancora qualcuno che ne sbaglia il nome! 😉

 216
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Silvio74 (Guest) 01-07-2026 21:19

Scritto da MarcoP
Psicodramma finale di Andreeva che mostra tutta la sua debolezza di testa e scaglia pure la racchetta.
Saluto freddino all’avversaria e fuga nello spogliatoio,

Nulla di nuovo sotto il sole : è Mirra Andreeva !

 215
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+1: MarcoP
Just Is back (Guest) 01-07-2026 21:14

Scritto da Marco Tullio Cicerone

Scritto da luca74
Ormai, almeno quando gioca Sinnner, il 50% dei commenti si dividono equamente tra Troll e haters l’altra metà comprende un buon 25% di super ansiosi che vanno in agitazione appena perde il servizio (se perde il set poi..). I rimanenti fanno le loro considerazioni sulla partita, ovviamente più o meno condivisibili

Le percentuali per fortuna sono un po’ meglio di quelle che dici te ma nella sostanza è vero. A fare il disturbatore non so che gusto ci sia, a odiare Sinner di solito ci rimani male, i tifosi ansiosi lo fanno per troppo amore però è vero che a volte si agitano eccessivamente.
Sinner di solito mi lascia abbastanza tranquillo, Musetti per niente, Cobolli e Darderi una via di mezzo ma soprattutto è Berrettini che mi preoccupa, quando vedo che si tocca gli addominali…

Non faccio percentuali, ma dico alla redazione che, senza moderazione, la maggior parte dei tennivori, passatemi il termine, se ne andrà

 214
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Superpippo (Guest) 01-07-2026 21:10

@ tinapica (#4645521)

Pur senza le credenziali per darti il pollice verde mi associo al tuo accorato ricordo di un giocatore che nel momento del commiato meritava più attenzione

 213
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+1: tinapica
Non tennista (Guest) 01-07-2026 20:45

Andreeva non è ancora pronta per diventare la numero 1

 212
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MarcoP 01-07-2026 20:38

Sto guardando Jodar nel secondo set.

Mi sta impressionando.

 211
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Hank816 (Guest) 01-07-2026 20:38

Mah… Tutti preoccupati, ma alla fine Sinner ha vinto in 3 set… Cosa doveva fare di meglio. Il livello lo alza di match in match, ha sempre fatto così.

Jodar ha appena perso il primo set con il non proprio esperto dell’erba Careno Busta. I set li perdono tutti. Vincere uno slam senza perdere set, senza avere partite in cui si è in difficoltà, anche nei primi turni non è la normalità

 210
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MarcoP 01-07-2026 20:26

Psicodramma finale di Andreeva che mostra tutta la sua debolezza di testa e scaglia pure la racchetta.

Saluto freddino all’avversaria e fuga nello spogliatoio,

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walden 01-07-2026 20:24

Il piccolo-grade Mochizuchi Shintaro batte lo sparapalle yankee, ed anche Wasp, facendo vedere, per esempio a Darderi, come uno che batte la prima ad una media di 175 km/h e la seconda a 128, possa vincere sull’erba, e si possa praticare il s&v essendo alto 1,78. Ora aspetta uno spagnolo, probabilmente Jodar, visto che Carreño è specialista in “scostamenti” (vedi Barcellona 2021 con Alcaraz). Chissà che non ci scappi la sorpresa.

Ps: qualcuno che conosce il linguaggio gutturale del Quadrupede, che dileggia sempre il giapponese, gli spieghi questi semplici concetti in un parlare a lui intellegibile, io non ci sono mai riuscito.

 208
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+1: Detuqueridapresencia
MarcoP 01-07-2026 20:19

Nono game del terzo set tra Barbora e Mirra veramente spettacolare e emozionante.

 207
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+1: etberit
Daniel (Guest) 01-07-2026 20:17

Jodar lo vedo male…per me perde,é sopravvalutato, non vale sonego…

 206
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Marco Tullio Cicerone 01-07-2026 20:14

Scritto da luca74
Ormai, almeno quando gioca Sinnner, il 50% dei commenti si dividono equamente tra Troll e haters l’altra metà comprende un buon 25% di super ansiosi che vanno in agitazione appena perde il servizio (se perde il set poi..). I rimanenti fanno le loro considerazioni sulla partita, ovviamente più o meno condivisibili

Le percentuali per fortuna sono un po’ meglio di quelle che dici te ma nella sostanza è vero. A fare il disturbatore non so che gusto ci sia, a odiare Sinner di solito ci rimani male, i tifosi ansiosi lo fanno per troppo amore però è vero che a volte si agitano eccessivamente.

Sinner di solito mi lascia abbastanza tranquillo, Musetti per niente, Cobolli e Darderi una via di mezzo ma soprattutto è Berrettini che mi preoccupa, quando vedo che si tocca gli addominali…

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+1: Detuqueridapresencia, merlino
walden 01-07-2026 20:11

Scritto da Tennisforever2
@ robdes12 (#4645481)
Ok allora la Golarsa, poverina, non capisce niente, capite tutto voi. Pero’ quello che non capite e’ che i giudizi si basano sul fatto che Sinner, deve vincere il torneo, da favorito e da nr. 1 in carica e quello che si e’ visto, finora, (ripeto finora), non convince. Us open – Alcaraz, Australian Open- Alcaraz, Rolland Garros- Sverev. Quindi sarebbe un bel problema, se salta anche questo slam. Ecco il perche dei commenti “deve alzare il livello”…

Una prece: abbassa tu il volume, anzi, spegnilo proprio….

 204
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+1: Detuqueridapresencia
walden 01-07-2026 20:09

Scritto da tinapica
Vergognosamente confinato sul campo n°15 Daniel Evans dà l’addio definitivo al tennis in questo Torneo che si adatta ben volentieri alle marchette della multinazionale tennistica “la Serena” ma disconosce un figlio della Patria che comunque seppe tenere alta la bandiera dell’Union Giàcoma.
Se poi l’han fatto per questioni moralistico-fisiognomiche avverse al naso di Evans, pure peggio! Sepolcri imbiancati come le magliette che obbligano ad indossare.
Glielo faccio io, dal mio Centrale, divano centrale, il meritato applauso di commiato:
Buona vita Daniel!

L’ultimo eroe proletario, ci mancherà, con tanti borghesucci e figli di papà ( o di mammà) che imperversano….

 203
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+1: tinapica
walden 01-07-2026 20:07

Scritto da robdes12

Scritto da Tennisforever2
@ zedarioz (#4645424)
Scusa ma senza che ti agiti…l’ha detto anche la Golarsa in telecronaca che deve alzare il livello. Siamo seri, non ha giocato bene ne’ il primo turno (5 set) ne il secondo, messo a dura prova da Borges. Se sei costretto a giocare piu di sei 6 ore i primi 2 turni, non e’ un bel segnale, proprio per niente, se devi vincere il torneo.

E la Golarsa, che è stata una giocatrice di tocco ma di una mosceria agonistica unica diventa automaticamente un oracolo irrefutabile? Le sue telecronache, soprattutto se di partite femminili, sono pessime e anche viziate da un sottofondo di acredine dispettosa repressa. Per lei l’unico gioco possibile pare essere quello verso la rete. Sinner deve alzare il livello? Ok. ma gli altri che stanno giocando invece sono tutti nel loro prime tennistico? Oppure anche loro man mano che passeranno i turni mostreranno ruggine? Hanno tutti giocato un tennis perfetto i papabili all’anti-Sinner? I suoi commenti sono nè più nè meno degni di quelli di Camporese che da anni fa sembrare il gioco di Sinner monocorde quasi che lui fosse un giocoliere della racchetta. Assolutizzare una prestazione senza metterla a confronto con quella degli altri possibili avversari vale meno di zero. Se poi con il decrescere del numero di ranking automaticamente dovesse salire la pericolosità dei giocatori, beh, allora dovrebbero essere tutti gli altri a temere Sinner.

Dai, ora che gliel’ha detto la Golarsa vedrai che alzerà il livello….

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tinapica 01-07-2026 19:44

Scritto da Ariel
Sorpresa Mochizuki

Fioritura tardiva?
In questa stagione ormai i mandorli hanno già fiorito pure ad Hoccaido ma magari Mocizuchi fiorisce più tardi…
Certo che qui già ci vinse.
È da un bel po’ che non si vede un Campione Junior confermarsi ad alto livello tra i pro.Gl’ultimi sono Grigor e Sciupo.
Curiosamente due rovesci monomani.
Così come l’ultimo (ed il penultimo, ed il terzultimo…) ad aver vinto tanto da junior che da pro…
Staremo a vedere

 201
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