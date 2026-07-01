Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Krejcikova sorprende Andreeva in rimonta. Fonseca vola al terzo turno: “Sull’erba bisogna essere coraggiosi”

Mirra Andreeva RUS, 29.04.2007 - Foto Getty Images
Wimbledon 2026 continua a regalare sorprese. Nel tabellone femminile arriva l’eliminazione di Mirra Andreeva, fresca campionessa del Roland Garros e indicata tra le possibili candidate al titolo. La russa è stata battuta in rimonta da Barbora Krejcikova, che si è imposta con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 dopo 2 ore e 44 minuti di battaglia.
Una sconfitta pesante per Andreeva, che ha iniziato bene ma è progressivamente calata alla distanza. La giocatrice allenata da Conchita Martínez ha probabilmente pagato anche il grande dispendio fisico e mentale del successo parigino. Già a Bad Homburg, nel primo torneo sull’erba, era arrivato un segnale negativo con l’eliminazione all’esordio, poi superato dal buon debutto a Wimbledon contro Magda Linette.
Contro Krejcikova, però, la partita era molto più complicata. La ceca conosce bene le particolarità dell’erba e sa come valorizzare il proprio tennis su una superficie che premia varietà, anticipo e gestione dei momenti chiave.
Andreeva ha portato a casa il primo set, ma nel secondo Krejcikova ha cambiato ritmo. Dopo un avvio non brillantissimo, la ceca è cresciuta rapidamente fino a portarsi avanti
5-2. La russa ha reagito con orgoglio, recuperando fino al 5-5, ma la rimonta si è fermata proprio sul più bello. Krejcikova ha trovato lo strappo decisivo e ha portato la sfida al terzo set.
Nel parziale decisivo Andreeva si è progressivamente complicata la vita. La russa ha perso lucidità, è entrata in una fase di confusione e Krejcikova ne ha approfittato per prendere il comando. La ceca è arrivata a servire per il match sul 5-3 e 40-0, ma lì Andreeva ha avuto un ultimo sussulto, salvando addirittura sette match point e strappando il servizio.
Sembrava l’inizio di un’altra rimonta, ma Krejcikova non si è fatta travolgere dall’emozione. La ceca è rimasta dentro la partita, ha gestito la pressione e ha chiuso poco dopo, conquistando una vittoria di grande prestigio e l’accesso al terzo turno. La sua prossima avversaria sarà
Nikola Bartunkova.
Nel tabellone maschile continua invece la crescita di Joao Fonseca. Il brasiliano ha raggiunto il terzo turno superando con autorità Jesper de Jong con il punteggio di 6-1 7-5 6-4, confermandosi una delle grandi rivelazioni di questo Wimbledon.
Dopo la partita, Fonseca ha spiegato perché sente di adattarsi sempre meglio all’erba.
“È stato uno dei migliori match che ho giocato su questa superficie. Mi sono sentito molto bene nei movimenti, al servizio, in risposta e nelle discese a rete. Anche la mentalità è stata molto buona fin dall’inizio”, ha raccontato.
Per il brasiliano la chiave sull’erba è soprattutto una: il coraggio.
“Su questa superficie devi essere coraggioso. Non puoi avere paura di scivolare o di muoverti. Se esiti, la palla ti supera. Bisogna giocare con coraggio costantemente”.
Fonseca ha sottolineato anche quanto siano importanti attenzione e continuità su una superficie così rapida:
“Ci sono pochissime opportunità per strappare il servizio, quindi devi mantenere la concentrazione per tutta la partita”.
Il giovane brasiliano ha poi parlato della gestione della pressione mediatica. A Wimbledon l’attenzione attorno a lui cresce giorno dopo giorno, ma Fonseca sembra vivere tutto con grande equilibrio, anche grazie all’ambiente che lo circonda.
“La cosa che mi aiuta di più sono le persone che ho intorno. Sto condividendo una casa con la mia famiglia e con tutto il mio team, e questo mi rende felice dentro e fuori dal campo”, ha spiegato.
La serenità fuori dal campo, secondo Fonseca, ha un impatto diretto anche sul rendimento in partita:
“Cerco solo di seguire la mia routine. Ci alleniamo tante volte perché, quando arriva il match, tutto esca in modo automatico. Se sei felice fuori dal campo, poi è molto più facile rendere bene dentro”.
Fonseca affronterà al terzo turno Roman Safiullin, con la consapevolezza di aver già compiuto un passo importante nel torneo. Tra la caduta di Andreeva e l’ascesa del brasiliano, Wimbledon continua a confermarsi il torneo delle svolte improvvise, dove esperienza, coraggio e adattamento possono cambiare il destino di un’intera partita.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 1 Luglio 2026
☁
16°C
Nuvoloso/variabile e asciutto · Picco 28°C
CIELO
Parzialmente soleggiato al mattino, più nuvoloso nelle ore centrali
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 1 Luglio
08:00
⛅
19°
09:00
⛅
20°
10:00
⛅
22°
11:00
⛅
23°
12:00
☁
24°
13:00
☁
25°
14:00
☁
26°
15:00
☁
27°
17:00
⛅
28°
21:00
☀
24°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il secondo turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 1 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WIM R2
☁ Nuvoloso/variabile
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Sinner vs N. Borges
Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
7
7
6
N. Borges
6
6
4
Vincitore: J. Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
N. Borges
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
N. Borges
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
N. Borges
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
N. Borges
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
N. Borges
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
N. Borges
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
N. Borges
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
B. Krejcikova
vs M. Andreeva
Slam Wimbledon
B. Krejcikova
4
7
6
M. Andreeva [5]
6
5
4
Vincitore: B. Krejcikova
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Andreeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
B. Krejcikova
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
M. Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
B. Krejcikova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Andreeva
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Krejcikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
B. Krejcikova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Krejcikova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 5-4
M. Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
M. Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
B. Krejcikova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Krejcikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
M. Andreeva
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Krejcikova
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
B. Krejcikova
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
S. Tsitsipas
vs N. Djokovic
Slam Wimbledon
S. Tsitsipas
3
4
2
N. Djokovic [7]
6
6
6
Vincitore: N. Djokovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Djokovic
15-0
15-15
15-40
30-40
A-40
2-5 → 2-6
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
S. Tsitsipas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. Sabalenka vs M. Kessler
Slam Wimbledon
A. Sabalenka [1]
6
7
M. Kessler
1
6
Vincitore: A. Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7-8*
8-8*
9*-8
9*-9
10-9*
6-6 → 7-6
A. Sabalenka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Kessler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
A. Sabalenka
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Kessler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Sabalenka
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
A. Sabalenka
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
3-1 → 4-1
M. Kessler
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Sabalenka
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
S. Sierra
vs C. Gauff
Slam Wimbledon
S. Sierra
3
6
6
C. Gauff [7]
6
3
7
Vincitore: C. Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
7-4*
7-5*
7*-6
7*-7
7-8*
7-9*
6-6 → 6-7
S. Sierra
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
S. Sierra
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
C. Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Sierra
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Gauff
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Sierra
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sierra
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
C. Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
S. Sierra
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
S. Sierra
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Gauff
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
S. Sierra
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
S. Sierra
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
S. Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
C. Gauff
None-None
15-0
15-15
30-15
0-0 → 0-1
F. Auger-Aliassime
vs D. Prizmic
Slam Wimbledon
F. Auger-Aliassime [3]
7
6
7
D. Prizmic
6
3
5
Vincitore: F. Auger-Aliassime
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
F. Auger-Aliassime
4-5 → 5-5
F. Auger-Aliassime
3-4 → 4-4
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
F. Auger-Aliassime
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Auger-Aliassime
5-3 → 6-3
D. Prizmic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
F. Auger-Aliassime
3-3 → 4-3
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
F. Auger-Aliassime
1-1 → 2-1
F. Auger-Aliassime
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
F. Auger-Aliassime
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
F. Auger-Aliassime
1-2 → 2-2
F. Auger-Aliassime
0-1 → 1-1
D. Prizmic
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Gasanova vs N. Osaka
Slam Wimbledon
A. Gasanova
3
2
N. Osaka [14]
6
6
Vincitore: N. Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Osaka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
A. Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
A. Gasanova
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Gasanova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
A. Gasanova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
N. Osaka
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 0-1
M. Navone
vs F. Cobolli
Slam Wimbledon
M. Navone
6
6
3
6
F. Cobolli [9]
1
7
6
7
Vincitore: F. Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
F. Cobolli
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
F. Cobolli
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Navone
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
0-0 → 1-0
D. Merida
vs D. Medvedev
Slam Wimbledon
D. Merida
6
3
5
2
D. Medvedev [8]
3
6
7
6
Vincitore: D. Medvedev
Servizio
Svolgimento
Set 4
D. Merida
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
D. Medvedev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Merida
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
D. Merida
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
D. Merida
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
D. Medvedev
0-15
15-15
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
D. Medvedev
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Merida
None-None
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
J. Pegula
vs S. Sorribes Tormo
Slam Wimbledon
J. Pegula [4]
7
6
S. Sorribes Tormo
6
1
Vincitore: J. Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sorribes Tormo
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
S. Sorribes Tormo
2-1 → 3-1
J. Pegula
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
S. Sorribes Tormo
0-1 → 1-1
J. Pegula
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
S. Sorribes Tormo
5-5 → 5-6
S. Sorribes Tormo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
J. Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
S. Sorribes Tormo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
S. Sorribes Tormo
2-2 → 3-2
S. Sorribes Tormo
0-2 → 1-2
J. Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
S. Sorribes Tormo
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
R. Jodar
vs P. Carreno Busta
Slam Wimbledon
R. Jodar [23]
0
3
6
1
2
P. Carreno Busta
•
0
6
3
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 4
R. Jodar
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Carreno Busta
1-5 → 1-6
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
P. Carreno Busta
1-3 → 1-4
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
P. Carreno Busta
5-2 → 5-3
R. Jodar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
P. Carreno Busta
4-1 → 4-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
3-5 → 3-6
P. Carreno Busta
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Carreno Busta
2-2 → 2-3
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
P. Carreno Busta
2-0 → 2-1
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
P. Carreno Busta
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
No.3 Court – Ore: 12:00am
S. Kwon vs T. Paul
Slam Wimbledon
S. Kwon
3
6
2
T. Paul [21]
6
7
6
Vincitore: T. Paul
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Kwon
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
S. Kwon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
T. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
S. Kwon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
T. Paul
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kwon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
S. Kwon
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Paul
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Paul
None-None
15-0
15-15
40-15
0-0 → 0-1
K. Muchova
vs S. Zhang
Slam Wimbledon
K. Muchova [10]
6
6
S. Zhang
3
2
Vincitore: K. Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
K. Muchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
S. Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
S. Zhang
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
K. Muchova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
S. Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
S. Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
S. Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
K. Muchova
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
J. de Jong
vs J. Fonseca
Slam Wimbledon
J. de Jong
1
5
4
J. Fonseca [24]
6
7
6
Vincitore: J. Fonseca
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Fonseca
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
J. de Jong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. de Jong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
1-1 → 2-1
J. de Jong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. de Jong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
J. Fonseca
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
J. de Jong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
J. de Jong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. de Jong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
J. de Jong
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
J. de Jong
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Fonseca
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
B. Bencic
vs X. Wang
Slam Wimbledon
B. Bencic [11]
7
6
X. Wang
5
0
Vincitore: B. Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-0 → 6-0
B. Bencic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
B. Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Wang
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
X. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
5-4 → 5-5
X. Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
X. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
X. Wang
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Bencic
None-None
15-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 12:00am
M. Fucsovics vs L. Tien
Slam Wimbledon
M. Fucsovics
6
6
7
6
L. Tien [16]
7
4
6
3
Vincitore: M. Fucsovics
Servizio
Svolgimento
Set 4
L. Tien
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
L. Tien
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Tien
15-15
30-15
40-15
40-30
15-0
30-0
30-30
40-40
A-40
15-30
15-40
30-40
0-15
0-30
0-40
40-40
A-40
None-None
M. Fucsovics
None-None
1-0
2-0
2-1
2-2
4-2
4-3
5-3
5-4
6-4
6-6 → 7-6
L. Tien
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
M. Fucsovics
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
0-3 → 1-3
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Tien
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
L. Tien
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
L. Tien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
L. Tien
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
4-3 → 4-4
M. Fucsovics
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
L. Tien
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
L. Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Fucsovics
None-None
15-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
F. Tiafoe
vs T. Atmane
Slam Wimbledon
F. Tiafoe [17]
7
6
4
6
T. Atmane
6
1
6
4
Vincitore: F. Tiafoe
Servizio
Svolgimento
Set 4
F. Tiafoe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
F. Tiafoe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Atmane
0-15
30-15
40-15
40-40
40-A
1-3 → 2-3
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
F. Tiafoe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
F. Tiafoe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
F. Tiafoe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
K. Siniakova
vs N. Bartunkova
Slam Wimbledon
K. Siniakova [32]
2
4
N. Bartunkova
6
6
Vincitore: N. Bartunkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
K. Siniakova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
2-2 → 3-2
N. Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
N. Bartunkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
K. Siniakova
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
K. Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
K. Siniakova
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
B. Nakashima
vs J. Struff
Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
0
6
6
6
7
0
J. Struff
•
0
4
7
7
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 5
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
J. Struff
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
J. Struff
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Struff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Struff
0-30
0-40
15-0
30-15
40-15
15-15
15-30
0-15
30-30
40-30
40-40
A-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
None-None
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
3-3
3-4
3-5
3-6
5-6
6-6
6-7
J. Struff
None-None
1-0
2-0
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
4-4
5-4
6-4
6-5
6-6 → 6-7
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Struff
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
J. Struff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
B. Nakashima
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
4-4 → 5-4
J. Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. Struff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Struff
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Maria
vs I. Jovic
Slam Wimbledon
T. Maria
1
2
I. Jovic [16]
6
6
Vincitore: I. Jovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
T. Maria
0-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
1-3 → 2-3
I. Jovic
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
I. Jovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
I. Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
I. Jovic
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 18 – Ore: 12:00am
J. Brooksby vs I. Buse
Slam Wimbledon
J. Brooksby
6
6
6
I. Buse [31]
2
2
3
Vincitore: J. Brooksby
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Buse
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
J. Brooksby
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
I. Buse
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
J. Brooksby
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
I. Buse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
I. Buse
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
I. Buse
None-None
15-0
30-0
30-15
0-0 → 0-1
A. Davidovich Fokina
vs F. Marozsan
Slam Wimbledon
A. Davidovich Fokina [22]
6
6
6
F. Marozsan
3
0
3
Vincitore: A. Davidovich Fokina
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Davidovich Fokina
5-3 → 6-3
A. Davidovich Fokina
4-2 → 5-2
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
A. Davidovich Fokina
2-2 → 3-2
A. Davidovich Fokina
1-1 → 2-1
F. Marozsan
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Davidovich Fokina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Davidovich Fokina
4-0 → 5-0
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
A. Davidovich Fokina
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Davidovich Fokina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Davidovich Fokina
4-3 → 5-3
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Davidovich Fokina
2-1 → 3-1
F. Marozsan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
A. Davidovich Fokina
0-1 → 1-1
F. Marozsan
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
0-0 → 0-1
D. Parry
vs A. Kalinskaya
Slam Wimbledon
D. Parry
4
6
6
A. Kalinskaya [19]
6
3
7
Vincitore: A. Kalinskaya
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
7-4*
8-4*
8*-5
8*-6
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
D. Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
D. Parry
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
D. Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Kalinskaya
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
D. Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
A. Kalinskaya
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
A. Kalinskaya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
D. Parry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Parry
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
D. Parry
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
D. Parry
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
D. Parry
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
D. Parry
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 1-0
E. Alexandrova
vs L. Tararudee
Slam Wimbledon
E. Alexandrova [18]
7
7
L. Tararudee
5
5
Vincitore: E. Alexandrova
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tararudee
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
E. Alexandrova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
L. Tararudee
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
L. Tararudee
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
L. Tararudee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
E. Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tararudee
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
E. Alexandrova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
E. Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
E. Alexandrova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
E. Alexandrova
None-None
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Court 4 – Ore: 12:00am
S. Bolelli / A. Vavassori vs B. Jones / J. Paris
Slam Wimbledon
S. Bolelli / A. Vavassori [4]
6
6
B. Jones / J. Paris
4
3
Vincitore: S. Bolelli/A. Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bolelli / A. Vavassori
5-3 → 6-3
B. Jones / J. Paris
5-2 → 5-3
S. Bolelli / A. Vavassori
4-2 → 5-2
B. Jones / J. Paris
4-1 → 4-2
S. Bolelli / A. Vavassori
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
B. Jones / J. Paris
3-0 → 3-1
S. Bolelli / A. Vavassori
2-0 → 3-0
B. Jones / J. Paris
1-0 → 2-0
S. Bolelli / A. Vavassori
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Jones / J. Paris
5-4 → 6-4
S. Bolelli / A. Vavassori
4-4 → 5-4
B. Jones / J. Paris
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
S. Bolelli / A. Vavassori
3-3 → 4-3
B. Jones / J. Paris
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
S. Bolelli / A. Vavassori
2-2 → 3-2
B. Jones / J. Paris
2-1 → 2-2
S. Bolelli / A. Vavassori
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
B. Jones / J. Paris
1-0 → 1-1
S. Bolelli / A. Vavassori
0-0 → 1-0
K. Drzewiecki
/ K. Majchrzak vs F. Romboli / J. Smith
Slam Wimbledon
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
None
7
6
6
F. Romboli / J. Smith
•
None
5
7
7
Vincitore: F. Romboli/J. Smith
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Romboli / J. Smith
None-None
0-1
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
4-3
4-4
6-4
6-5
7-5
7-6
7-7
8-7
9-7
9-8
6-6 → 6-7
F. Romboli / J. Smith
6-5 → 6-6
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
5-5 → 6-5
F. Romboli / J. Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
4-4 → 5-4
F. Romboli / J. Smith
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
3-3 → 4-3
F. Romboli / J. Smith
3-2 → 3-3
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
2-2 → 3-2
F. Romboli / J. Smith
2-1 → 2-2
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
F. Romboli / J. Smith
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
9-10*
6-6 → 6-7
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
5-6 → 6-6
F. Romboli / J. Smith
5-5 → 5-6
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
4-5 → 5-5
F. Romboli / J. Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
3-4 → 4-4
F. Romboli / J. Smith
3-3 → 3-4
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
2-3 → 3-3
F. Romboli / J. Smith
2-2 → 2-3
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
1-2 → 2-2
F. Romboli / J. Smith
1-1 → 1-2
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
0-1 → 1-1
F. Romboli / J. Smith
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
F. Romboli / J. Smith
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
4-5 → 5-5
F. Romboli / J. Smith
4-4 → 4-5
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
F. Romboli / J. Smith
3-3 → 3-4
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
2-3 → 3-3
F. Romboli / J. Smith
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
1-2 → 2-2
F. Romboli / J. Smith
1-1 → 1-2
K. Drzewiecki / K. Majchrzak
0-1 → 1-1
F. Romboli / J. Smith
None-None
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
T. Etcheverry
/ M. Kestelboim vs C. Harrison / N. Skupski
Slam Wimbledon
T. Etcheverry / M. Kestelboim
7
3
4
C. Harrison / N. Skupski [5]
6
6
6
Vincitore: C. Harrison/N. Skupski
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Etcheverry / M. Kestelboim
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
C. Harrison / N. Skupski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
T. Etcheverry / M. Kestelboim
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
C. Harrison / N. Skupski
3-3 → 3-4
T. Etcheverry / M. Kestelboim
2-3 → 3-3
C. Harrison / N. Skupski
2-2 → 2-3
T. Etcheverry / M. Kestelboim
1-2 → 2-2
C. Harrison / N. Skupski
1-1 → 1-2
T. Etcheverry / M. Kestelboim
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Harrison / N. Skupski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Etcheverry / M. Kestelboim
3-5 → 3-6
C. Harrison / N. Skupski
3-4 → 3-5
T. Etcheverry / M. Kestelboim
3-3 → 3-4
C. Harrison / N. Skupski
3-2 → 3-3
T. Etcheverry / M. Kestelboim
2-2 → 3-2
C. Harrison / N. Skupski
2-1 → 2-2
T. Etcheverry / M. Kestelboim
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
C. Harrison / N. Skupski
1-0 → 1-1
T. Etcheverry / M. Kestelboim
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
T. Etcheverry / M. Kestelboim
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
C. Harrison / N. Skupski
5-5 → 5-6
T. Etcheverry / M. Kestelboim
4-5 → 5-5
C. Harrison / N. Skupski
4-4 → 4-5
T. Etcheverry / M. Kestelboim
3-4 → 4-4
C. Harrison / N. Skupski
3-3 → 3-4
T. Etcheverry / M. Kestelboim
2-3 → 3-3
C. Harrison / N. Skupski
2-2 → 2-3
T. Etcheverry / M. Kestelboim
1-2 → 2-2
C. Harrison / N. Skupski
1-1 → 1-2
T. Etcheverry / M. Kestelboim
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Harrison / N. Skupski
0-0 → 0-1
Court 5 – Ore: 12:00am
M. Melo / A. Molteni vs A. Krajicek / N. Mektic
Slam Wimbledon
M. Melo / A. Molteni
1
6
2
A. Krajicek / N. Mektic [14]
6
4
6
Vincitore: A. Krajicek/N. Mektic
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Krajicek / N. Mektic
2-5 → 2-6
M. Melo / A. Molteni
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
M. Melo / A. Molteni
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Krajicek / N. Mektic
2-1 → 2-2
M. Melo / A. Molteni
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Krajicek / N. Mektic
1-0 → 1-1
M. Melo / A. Molteni
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Krajicek / N. Mektic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
M. Melo / A. Molteni
4-4 → 5-4
A. Krajicek / N. Mektic
4-3 → 4-4
M. Melo / A. Molteni
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Melo / A. Molteni
2-2 → 3-2
A. Krajicek / N. Mektic
2-1 → 2-2
M. Melo / A. Molteni
1-1 → 2-1
A. Krajicek / N. Mektic
1-0 → 1-1
M. Melo / A. Molteni
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krajicek / N. Mektic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
M. Melo / A. Molteni
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
A. Krajicek / N. Mektic
1-3 → 1-4
M. Melo / A. Molteni
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
A. Krajicek / N. Mektic
0-2 → 0-3
M. Melo / A. Molteni
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
A. Krajicek / N. Mektic
None-None
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Q. Halys
/ P. Herbert vs M. Kiger / P. Trhac
Slam Wimbledon
Q. Halys / P. Herbert
2
4
M. Kiger / P. Trhac
6
6
Vincitore: M. Kiger/P. Trhac
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kiger / P. Trhac
4-5 → 4-6
Q. Halys / P. Herbert
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Kiger / P. Trhac
3-4 → 3-5
Q. Halys / P. Herbert
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
M. Kiger / P. Trhac
3-2 → 3-3
Q. Halys / P. Herbert
2-2 → 3-2
M. Kiger / P. Trhac
2-1 → 2-2
Q. Halys / P. Herbert
1-1 → 2-1
M. Kiger / P. Trhac
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-0 → 1-1
Q. Halys / P. Herbert
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kiger / P. Trhac
2-5 → 2-6
Q. Halys / P. Herbert
2-4 → 2-5
M. Kiger / P. Trhac
2-3 → 2-4
Q. Halys / P. Herbert
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Kiger / P. Trhac
2-1 → 2-2
Q. Halys / P. Herbert
1-1 → 2-1
M. Kiger / P. Trhac
1-0 → 1-1
Q. Halys / P. Herbert
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
K. Krawietz
/ T. Puetz vs G. Escobar / R. Stalder
Slam Wimbledon
K. Krawietz / T. Puetz [7]
None
6
3
7
G. Escobar / R. Stalder
•
None
3
6
6
Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Krawietz / T. Puetz
None-None
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
4-4
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
7-7
7-8
9-8
9-9
10-9
6-6 → 7-6
G. Escobar / R. Stalder
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
K. Krawietz / T. Puetz
5-5 → 6-5
G. Escobar / R. Stalder
5-4 → 5-5
K. Krawietz / T. Puetz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
G. Escobar / R. Stalder
4-3 → 4-4
K. Krawietz / T. Puetz
3-3 → 4-3
G. Escobar / R. Stalder
3-2 → 3-3
K. Krawietz / T. Puetz
2-2 → 3-2
G. Escobar / R. Stalder
2-1 → 2-2
K. Krawietz / T. Puetz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
G. Escobar / R. Stalder
1-0 → 1-1
K. Krawietz / T. Puetz
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Escobar / R. Stalder
3-5 → 3-6
K. Krawietz / T. Puetz
2-5 → 3-5
G. Escobar / R. Stalder
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
K. Krawietz / T. Puetz
1-4 → 2-4
G. Escobar / R. Stalder
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
K. Krawietz / T. Puetz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
G. Escobar / R. Stalder
1-1 → 1-2
K. Krawietz / T. Puetz
0-1 → 1-1
G. Escobar / R. Stalder
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Krawietz / T. Puetz
5-3 → 6-3
G. Escobar / R. Stalder
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
K. Krawietz / T. Puetz
3-3 → 4-3
G. Escobar / R. Stalder
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
K. Krawietz / T. Puetz
2-2 → 3-2
G. Escobar / R. Stalder
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
K. Krawietz / T. Puetz
1-1 → 2-1
G. Escobar / R. Stalder
1-0 → 1-1
K. Krawietz / T. Puetz
None-None
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
0-0 → 1-0
Court 6 – Ore: 12:00am
J. Paul / R. Seggerman vs L. Johnson / J. Zielinski
Slam Wimbledon
J. Paul / R. Seggerman
6
6
L. Johnson / J. Zielinski
4
4
Vincitore: J. Paul/R. Seggerman
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Paul / R. Seggerman
5-4 → 6-4
L. Johnson / J. Zielinski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
J. Paul / R. Seggerman
4-3 → 5-3
L. Johnson / J. Zielinski
3-3 → 4-3
J. Paul / R. Seggerman
2-3 → 3-3
L. Johnson / J. Zielinski
2-2 → 2-3
J. Paul / R. Seggerman
1-2 → 2-2
L. Johnson / J. Zielinski
1-1 → 1-2
J. Paul / R. Seggerman
0-1 → 1-1
L. Johnson / J. Zielinski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Paul / R. Seggerman
5-4 → 6-4
L. Johnson / J. Zielinski
5-3 → 5-4
J. Paul / R. Seggerman
4-3 → 5-3
L. Johnson / J. Zielinski
4-2 → 4-3
J. Paul / R. Seggerman
15-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Johnson / J. Zielinski
3-1 → 3-2
J. Paul / R. Seggerman
2-1 → 3-1
L. Johnson / J. Zielinski
1-1 → 2-1
J. Paul / R. Seggerman
0-1 → 1-1
L. Johnson / J. Zielinski
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
D. Hidalgo
/ M. Vocel vs F. Cabral / L. Miedler
Slam Wimbledon
D. Hidalgo / M. Vocel
None
7
5
6
F. Cabral / L. Miedler [11]
•
None
6
7
7
Vincitore: F. Cabral/L. Miedler
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Hidalgo / M. Vocel
None-None
1-0
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
6-6 → 6-7
F. Cabral / L. Miedler
6-5 → 6-6
D. Hidalgo / M. Vocel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
F. Cabral / L. Miedler
5-4 → 5-5
D. Hidalgo / M. Vocel
4-4 → 5-4
F. Cabral / L. Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
D. Hidalgo / M. Vocel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
F. Cabral / L. Miedler
3-2 → 3-3
D. Hidalgo / M. Vocel
2-2 → 3-2
F. Cabral / L. Miedler
2-1 → 2-2
D. Hidalgo / M. Vocel
1-1 → 2-1
F. Cabral / L. Miedler
1-0 → 1-1
D. Hidalgo / M. Vocel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cabral / L. Miedler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
D. Hidalgo / M. Vocel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
F. Cabral / L. Miedler
5-4 → 5-5
D. Hidalgo / M. Vocel
4-4 → 5-4
F. Cabral / L. Miedler
4-3 → 4-4
D. Hidalgo / M. Vocel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
F. Cabral / L. Miedler
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Hidalgo / M. Vocel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Cabral / L. Miedler
2-1 → 2-2
D. Hidalgo / M. Vocel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
F. Cabral / L. Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Hidalgo / M. Vocel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
D. Hidalgo / M. Vocel
5-6 → 6-6
F. Cabral / L. Miedler
5-5 → 5-6
D. Hidalgo / M. Vocel
4-5 → 5-5
F. Cabral / L. Miedler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
D. Hidalgo / M. Vocel
3-4 → 4-4
F. Cabral / L. Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
D. Hidalgo / M. Vocel
2-3 → 3-3
F. Cabral / L. Miedler
2-2 → 2-3
D. Hidalgo / M. Vocel
1-2 → 2-2
F. Cabral / L. Miedler
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
D. Hidalgo / M. Vocel
0-1 → 1-1
F. Cabral / L. Miedler
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
0-0 → 0-1
C. Moutet
/ A. Reymond vs J. Monday / H. Wendelken
Slam Wimbledon
C. Moutet / A. Reymond
6
1
6
J. Monday / H. Wendelken
3
6
1
Vincitore: C. Moutet/A. Reymond
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Moutet / A. Reymond
5-1 → 6-1
J. Monday / H. Wendelken
5-0 → 5-1
C. Moutet / A. Reymond
4-0 → 5-0
J. Monday / H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
C. Moutet / A. Reymond
2-0 → 3-0
J. Monday / H. Wendelken
1-0 → 2-0
C. Moutet / A. Reymond
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Monday / H. Wendelken
1-5 → 1-6
C. Moutet / A. Reymond
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
J. Monday / H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
C. Moutet / A. Reymond
0-3 → 1-3
J. Monday / H. Wendelken
0-2 → 0-3
C. Moutet / A. Reymond
0-1 → 0-2
J. Monday / H. Wendelken
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Moutet / A. Reymond
5-3 → 6-3
J. Monday / H. Wendelken
5-2 → 5-3
C. Moutet / A. Reymond
4-2 → 5-2
J. Monday / H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
C. Moutet / A. Reymond
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
J. Monday / H. Wendelken
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
C. Moutet / A. Reymond
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
J. Monday / H. Wendelken
1-0 → 2-0
C. Moutet / A. Reymond
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 8 – Ore: 12:00am
A. Parks vs M. Sawangkaew
Slam Wimbledon
A. Parks
5
0
M. Sawangkaew
7
6
Vincitore: M. Sawangkaew
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sawangkaew
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
A. Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
M. Sawangkaew
15-0
15-15
30-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Sawangkaew
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Parks
None-None
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
A. Molcan
vs D. Altmaier
Slam Wimbledon
A. Molcan
6
3
7
6
D. Altmaier
4
6
5
2
Vincitore: A. Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 4
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
A. Molcan
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Molcan
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Molcan
15-0
30-15
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
30-40
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
D. Altmaier
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Altmaier
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
D. Stevenson
/ M. Willis vs A. Behar / J. Salisbury
Slam Wimbledon
D. Stevenson / M. Willis
3
7
6
A. Behar / J. Salisbury
6
6
3
Vincitore: D. Stevenson/M. Willis
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Stevenson / M. Willis
5-3 → 6-3
A. Behar / J. Salisbury
5-2 → 5-3
D. Stevenson / M. Willis
4-2 → 5-2
A. Behar / J. Salisbury
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
D. Stevenson / M. Willis
3-1 → 4-1
A. Behar / J. Salisbury
2-1 → 3-1
D. Stevenson / M. Willis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Behar / J. Salisbury
1-0 → 1-1
D. Stevenson / M. Willis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
D. Stevenson / M. Willis
5-6 → 6-6
A. Behar / J. Salisbury
5-5 → 5-6
D. Stevenson / M. Willis
4-5 → 5-5
A. Behar / J. Salisbury
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
D. Stevenson / M. Willis
3-4 → 4-4
A. Behar / J. Salisbury
3-3 → 3-4
D. Stevenson / M. Willis
2-3 → 3-3
A. Behar / J. Salisbury
2-2 → 2-3
D. Stevenson / M. Willis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Behar / J. Salisbury
1-1 → 1-2
D. Stevenson / M. Willis
0-1 → 1-1
A. Behar / J. Salisbury
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Stevenson / M. Willis
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Behar / J. Salisbury
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
D. Stevenson / M. Willis
2-4 → 3-4
A. Behar / J. Salisbury
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
D. Stevenson / M. Willis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Behar / J. Salisbury
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Stevenson / M. Willis
1-1 → 2-1
A. Behar / J. Salisbury
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
D. Stevenson / M. Willis
None-None
0-15
15-15
30-15
0-0 → 1-0
A. Pavlasek
/ P. Rikl vs M. Giron / A. Tabilo
Slam Wimbledon
A. Pavlasek / P. Rikl
6
6
M. Giron / A. Tabilo
2
2
Vincitore: A. Pavlasek/P. Rikl
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pavlasek / P. Rikl
5-2 → 6-2
M. Giron / A. Tabilo
5-1 → 5-2
A. Pavlasek / P. Rikl
4-1 → 5-1
M. Giron / A. Tabilo
3-1 → 4-1
A. Pavlasek / P. Rikl
2-1 → 3-1
M. Giron / A. Tabilo
2-0 → 2-1
A. Pavlasek / P. Rikl
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Giron / A. Tabilo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pavlasek / P. Rikl
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
M. Giron / A. Tabilo
5-1 → 5-2
A. Pavlasek / P. Rikl
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
M. Giron / A. Tabilo
3-1 → 4-1
A. Pavlasek / P. Rikl
2-1 → 3-1
M. Giron / A. Tabilo
1-1 → 2-1
A. Pavlasek / P. Rikl
0-1 → 1-1
M. Giron / A. Tabilo
None-None
15-0
15-15
30-15
0-0 → 0-1
Court 11 – Ore: 2:00pm
R. Hijikata / M. Polmans vs J. Schnaitter / M. Wallner
Slam Wimbledon
R. Hijikata / M. Polmans
None
7
6
7
J. Schnaitter / M. Wallner [16]
•
None
6
7
6
Vincitore: R. Hijikata/M. Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Schnaitter / M. Wallner
J. Schnaitter / M. Wallner
None-None
0-1
0-2
0-3
1-3
1-4
2-4
2-5
4-5
4-6
4-7
5-7
6-7
6-8
6-9
7-9
6-6 → 7-6
R. Hijikata / M. Polmans
5-6 → 6-6
J. Schnaitter / M. Wallner
5-5 → 5-6
R. Hijikata / M. Polmans
4-5 → 5-5
J. Schnaitter / M. Wallner
4-4 → 4-5
R. Hijikata / M. Polmans
3-4 → 4-4
J. Schnaitter / M. Wallner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
R. Hijikata / M. Polmans
2-3 → 3-3
J. Schnaitter / M. Wallner
2-2 → 2-3
R. Hijikata / M. Polmans
1-2 → 2-2
J. Schnaitter / M. Wallner
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Hijikata / M. Polmans
0-1 → 1-1
J. Schnaitter / M. Wallner
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Schnaitter / M. Wallner
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
R. Hijikata / M. Polmans
5-5 → 6-5
J. Schnaitter / M. Wallner
5-4 → 5-5
R. Hijikata / M. Polmans
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Schnaitter / M. Wallner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
R. Hijikata / M. Polmans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
J. Schnaitter / M. Wallner
3-2 → 3-3
R. Hijikata / M. Polmans
2-2 → 3-2
J. Schnaitter / M. Wallner
2-1 → 2-2
R. Hijikata / M. Polmans
1-1 → 2-1
J. Schnaitter / M. Wallner
1-0 → 1-1
R. Hijikata / M. Polmans
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
R. Hijikata / M. Polmans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
J. Schnaitter / M. Wallner
5-5 → 5-6
R. Hijikata / M. Polmans
4-5 → 5-5
J. Schnaitter / M. Wallner
4-4 → 4-5
R. Hijikata / M. Polmans
3-4 → 4-4
J. Schnaitter / M. Wallner
3-3 → 3-4
R. Hijikata / M. Polmans
2-3 → 3-3
J. Schnaitter / M. Wallner
2-2 → 2-3
R. Hijikata / M. Polmans
1-2 → 2-2
J. Schnaitter / M. Wallner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Hijikata / M. Polmans
0-1 → 1-1
J. Schnaitter / M. Wallner
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
M. Gonzalez
/ S. Gonzalez vs T. Kokkinakis / A. Kovacevic
Slam Wimbledon
M. Gonzalez / S. Gonzalez
7
6
2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
5
7
6
Vincitore: T. Kokkinakis/A. Kovacevic
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Gonzalez / S. Gonzalez
2-5 → 2-6
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
2-4 → 2-5
M. Gonzalez / S. Gonzalez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-4 → 2-4
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
1-3 → 1-4
M. Gonzalez / S. Gonzalez
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-3 → 1-3
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
0-2 → 0-3
M. Gonzalez / S. Gonzalez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
0*-3
1-4*
1-5*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
M. Gonzalez / S. Gonzalez
5-5 → 6-5
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Gonzalez / S. Gonzalez
4-4 → 5-4
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
4-3 → 4-4
M. Gonzalez / S. Gonzalez
3-3 → 4-3
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
3-2 → 3-3
M. Gonzalez / S. Gonzalez
2-2 → 3-2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
2-1 → 2-2
M. Gonzalez / S. Gonzalez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
1-0 → 1-1
M. Gonzalez / S. Gonzalez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
M. Gonzalez / S. Gonzalez
5-5 → 6-5
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
5-4 → 5-5
M. Gonzalez / S. Gonzalez
4-4 → 5-4
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
4-3 → 4-4
M. Gonzalez / S. Gonzalez
3-3 → 4-3
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
3-2 → 3-3
M. Gonzalez / S. Gonzalez
2-2 → 3-2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Gonzalez / S. Gonzalez
1-1 → 2-1
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Gonzalez / S. Gonzalez
0-0 → 1-0
Court 14 – Ore: 12:00am
H. Hurkacz vs S. Ofner
Slam Wimbledon
H. Hurkacz
7
6
6
S. Ofner
6
4
4
Vincitore: H. Hurkacz
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Ofner
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
5-3 → 5-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7*-8
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
H. Hurkacz
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
H. Hurkacz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
D. Yastremska
vs J. Bouzas Maneiro
Slam Wimbledon
D. Yastremska
3
7
2
J. Bouzas Maneiro
6
6
6
Vincitore: J. Bouzas Maneiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Bouzas Maneiro
2-5 → 2-6
J. Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
D. Yastremska
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
J. Bouzas Maneiro
1-2 → 1-3
D. Yastremska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Bouzas Maneiro
1-0 → 1-1
D. Yastremska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
J. Bouzas Maneiro
5-5 → 6-5
D. Yastremska
15-0
15-30
30-30
40-30
A-40
4-5 → 5-5
J. Bouzas Maneiro
4-4 → 4-5
D. Yastremska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
J. Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
D. Yastremska
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
J. Bouzas Maneiro
1-3 → 2-3
J. Bouzas Maneiro
0-2 → 1-2
J. Bouzas Maneiro
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Yastremska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
J. Bouzas Maneiro
3-4 → 3-5
D. Yastremska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
J. Bouzas Maneiro
3-2 → 3-3
J. Bouzas Maneiro
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
S. Mochizuki
vs E. Quinn
Slam Wimbledon
S. Mochizuki
6
7
7
E. Quinn
2
6
5
Vincitore: S. Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
E. Quinn
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
E. Quinn
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 15 – Ore: 12:00am
D. Evans / H. Searle vs H. Nys / E. Roger-Vasselin
Slam Wimbledon
D. Evans / H. Searle
2
4
H. Nys / E. Roger-Vasselin [9]
6
6
Vincitore: H. Nys/E. Roger-Vasselin
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Evans / H. Searle
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
H. Nys / E. Roger-Vasselin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
D. Evans / H. Searle
3-4 → 3-5
H. Nys / E. Roger-Vasselin
3-3 → 3-4
D. Evans / H. Searle
2-3 → 3-3
H. Nys / E. Roger-Vasselin
2-2 → 2-3
D. Evans / H. Searle
1-2 → 2-2
H. Nys / E. Roger-Vasselin
1-1 → 1-2
D. Evans / H. Searle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
H. Nys / E. Roger-Vasselin
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Evans / H. Searle
2-5 → 2-6
H. Nys / E. Roger-Vasselin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
D. Evans / H. Searle
1-4 → 2-4
H. Nys / E. Roger-Vasselin
1-3 → 1-4
D. Evans / H. Searle
0-3 → 1-3
H. Nys / E. Roger-Vasselin
0-2 → 0-3
D. Evans / H. Searle
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
H. Nys / E. Roger-Vasselin
0-0 → 0-1
Z. Sonmez
vs C. Liu
Slam Wimbledon
Z. Sonmez
5
3
C. Liu
7
6
Vincitore: C. Liu
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
C. Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Z. Sonmez
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
1-4 → 2-4
C. Liu
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-3 → 1-4
C. Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
C. Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Z. Sonmez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Rinderknech
vs M. Damm
Slam Wimbledon
A. Rinderknech [25]
6
7
6
M. Damm
4
6
3
Vincitore: A. Rinderknech
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Damm
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Damm
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Rinderknech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
M. Damm
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Rinderknech
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damm
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-3 → 5-4
M. Damm
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Damm
None-None
0-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 16 – Ore: 12:00am
J. Tjen vs D. Kasatkina
Slam Wimbledon
J. Tjen
7
1
4
D. Kasatkina
6
6
6
Vincitore: D. Kasatkina
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Kasatkina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
J. Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
D. Kasatkina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Tjen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
D. Kasatkina
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kasatkina
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-5 → 1-6
J. Tjen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
D. Kasatkina
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
J. Tjen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. Kasatkina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
D. Kasatkina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Tjen
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
0-0 → 1-0
R. Safiullin
vs B. van de Zandschulp
Slam Wimbledon
R. Safiullin
6
4
6
3
7
B. van de Zandschulp
0
6
3
6
6
Vincitore: R. Safiullin
Servizio
Svolgimento
Set 5
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
7*-1
8-1*
8-2*
8*-3
8*-4
9-4*
9-5*
6-6 → 7-6
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
R. Safiullin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
B. van de Zandschulp
5-4 → 5-5
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
B. van de Zandschulp
4-3 → 4-4
B. van de Zandschulp
3-2 → 3-3
R. Safiullin
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
B. van de Zandschulp
2-1 → 3-1
R. Safiullin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
B. van de Zandschulp
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
B. van de Zandschulp
3-5 → 3-6
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
R. Safiullin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
B. van de Zandschulp
2-2 → 2-3
B. van de Zandschulp
1-1 → 1-2
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Safiullin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
5-3 → 6-3
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
R. Safiullin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
B. van de Zandschulp
2-1 → 2-2
B. van de Zandschulp
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
B. van de Zandschulp
3-4 → 3-5
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
B. van de Zandschulp
3-2 → 3-3
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
B. van de Zandschulp
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
5-0 → 6-0
R. Safiullin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
R. Safiullin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
B. van de Zandschulp
1-0 → 2-0
H. Heliovaara
/ H. Patten vs T. Atmane / L. Sanchez
Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
7
6
T. Atmane / L. Sanchez
5
2
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Heliovaara / H. Patten
5-2 → 6-2
T. Atmane / L. Sanchez
4-2 → 5-2
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
T. Atmane / L. Sanchez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
H. Heliovaara / H. Patten
2-1 → 3-1
T. Atmane / L. Sanchez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
H. Heliovaara / H. Patten
0-1 → 1-1
T. Atmane / L. Sanchez
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Heliovaara / H. Patten
6-5 → 7-5
T. Atmane / L. Sanchez
5-5 → 6-5
H. Heliovaara / H. Patten
4-5 → 5-5
T. Atmane / L. Sanchez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
H. Heliovaara / H. Patten
3-4 → 4-4
T. Atmane / L. Sanchez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Atmane / L. Sanchez
2-2 → 2-3
H. Heliovaara / H. Patten
1-2 → 2-2
T. Atmane / L. Sanchez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / H. Patten
0-1 → 1-1
T. Atmane / L. Sanchez
None-None
0-15
15-15
30-15
0-0 → 0-1
M. Navone
/ A. Vallejo vs J. Cash / L. Glasspool
Slam Wimbledon
M. Navone / A. Vallejo
3
0
J. Cash / L. Glasspool [3]
6
6
Vincitore: J. Cash/L. Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Navone / A. Vallejo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
J. Cash / L. Glasspool
0-4 → 0-5
M. Navone / A. Vallejo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
J. Cash / L. Glasspool
0-2 → 0-3
M. Navone / A. Vallejo
0-1 → 0-2
J. Cash / L. Glasspool
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone / A. Vallejo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
J. Cash / L. Glasspool
3-4 → 3-5
M. Navone / A. Vallejo
2-4 → 3-4
J. Cash / L. Glasspool
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Navone / A. Vallejo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
J. Cash / L. Glasspool
2-1 → 2-2
M. Navone / A. Vallejo
1-1 → 2-1
J. Cash / L. Glasspool
1-0 → 1-1
M. Navone / A. Vallejo
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
Court 17 – Ore: 12:00am
J. Ostapenko vs A. Ruzic
Slam Wimbledon
J. Ostapenko
6
6
A. Ruzic
2
0
Vincitore: J. Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Ruzic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-0 → 6-0
J. Ostapenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Ruzic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Ostapenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
4-2 → 5-2
J. Ostapenko
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 4-1
A. Ruzic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
N. Mejia
vs M. Zheng
Slam Wimbledon
N. Mejia
7
6
1
4
M. Zheng
6
7
6
6
Vincitore: M. Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 4
N. Mejia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
N. Mejia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Zheng
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
3-3 → 3-4
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Zheng
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
M. Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
N. Mejia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. Zheng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
N. Mejia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
4-1*
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
M. Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
N. Mejia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Zheng
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
N. Mejia
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
M. Arevalo
/ M. Pavic vs A. Bublik / N. Kyrgios
Slam Wimbledon
M. Arevalo / M. Pavic [6]
6
6
A. Bublik / N. Kyrgios
3
4
Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / M. Pavic
5-4 → 6-4
A. Bublik / N. Kyrgios
5-3 → 5-4
M. Arevalo / M. Pavic
4-3 → 5-3
A. Bublik / N. Kyrgios
4-2 → 4-3
M. Arevalo / M. Pavic
3-2 → 4-2
A. Bublik / N. Kyrgios
3-1 → 3-2
M. Arevalo / M. Pavic
2-1 → 3-1
A. Bublik / N. Kyrgios
2-0 → 2-1
M. Arevalo / M. Pavic
1-0 → 2-0
A. Bublik / N. Kyrgios
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arevalo / M. Pavic
5-3 → 6-3
A. Bublik / N. Kyrgios
5-2 → 5-3
M. Arevalo / M. Pavic
4-2 → 5-2
A. Bublik / N. Kyrgios
3-2 → 4-2
M. Arevalo / M. Pavic
2-2 → 3-2
A. Bublik / N. Kyrgios
2-1 → 2-2
M. Arevalo / M. Pavic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Bublik / N. Kyrgios
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
1-0 → 1-1
M. Arevalo / M. Pavic
0-0 → 1-0
Sinner
Prima deve battere Sinner e poi forse
Nessuna sorpresa. Il mio amico talent scout ligure, UTENTE WALDEN, lo aveva segnalato anni fa.
Super Nole ma Tsitsipas sul rovescio fa tenerezza..
Super Nole ma Tsitsipas sul rovescio fa tenerezza..
Una grande prestazione di Nole. Tsitsipas sempre più scarso, è il sogno di tutti pescarlo nei sorteggi
3 su 3,questo vuol dire avere killer instinct,Sinner ne ha sempre bisogno almeno di 7/8
Vedere Dioko e’ sempre uno spettacolo……
Finché è ancora fresco non male il vecchietto che sta giocando adesso sul centrale…. 😛 NOT TOO BAD
Bravo!!! Cavolo!! Dalla vita in giù è un Mecir! Mi sembra di vederlo!!
Bravo!!! Cavolo!! Dalla vita in giù è un Mecir! Mi sembra di vederlo!!
@ NonSoloSinner (#4645514)
Ti ringrazio. Saluti.
Tonino Zugarelli
X Jodar meglio qualche sconfitta, in modo che si decida a prendere un allenatore serio, Ferrero X esempio.
MAURONE mio, meglio un pelo di fika o di fokina?
@REDAZIONE: prendo spunto dalla citazione di Rafa (un nome e una garanzia) Jodar per proporre una classifica settimanale (interna a LT) in cui i lettori possano votare:
– futuro vincitore di 50-25-12-6 Slam
– futuro top 20-10-5
– miglior giovane della stagione
Finalmente i veri “talent-scout” di LT troverebbero la loro “casa” e sono sicuro che ne uscirebbero delle discussioni davvero vivaci.
Buon tennis a tutti 😉
Ti ha impressionato pure nel terzo set?
Mi sa che Jodar non ha pescato la Busta giusta.
Hai ragione amico.
Il nostro giovane Samurai Shintaro e’ finalmente tornato.
Finale già scritta JODAR-FILS? Chi vedete favorito?
Molto bello l’ultimo punto tra FAA e Prizmic.
Ma il pubblico è stato molto fastidioso prima che il punto finisse, fuori dagli standard londinesi.
Per capire Nole basta a volte guardarlo dalla vita in giù. Ecco,su erba mi ricorda la sensazione che dava Mecir ovvero di appoggiarsi senza affondare,di cambiare direzione sfruttando una leggerezza nell’ancoraggio incredibile. Tsitsi in recupero deve tentare il tutto per tutto,lui invece può gestire .Straordinario
@ MarcoP (#4645572)
A me jodar fa pena,infatti perderà con carreno….
Avevo pensato che Bublik e Kyrgios, con il loro innegabile talento, potessero vincere il torneo…
…invece no, a quanto pare 🙁
Solo 4 ore di quarantena per questo messaggio provocatorio.
Vi siete ammorbiditi. 😆
E pensa che addirittura c’è ancora qualcuno che ne sbaglia il nome! 😉
Nulla di nuovo sotto il sole : è Mirra Andreeva !
Non faccio percentuali, ma dico alla redazione che, senza moderazione, la maggior parte dei tennivori, passatemi il termine, se ne andrà
@ tinapica (#4645521)
Pur senza le credenziali per darti il pollice verde mi associo al tuo accorato ricordo di un giocatore che nel momento del commiato meritava più attenzione
Andreeva non è ancora pronta per diventare la numero 1
Sto guardando Jodar nel secondo set.
Mi sta impressionando.
Mah… Tutti preoccupati, ma alla fine Sinner ha vinto in 3 set… Cosa doveva fare di meglio. Il livello lo alza di match in match, ha sempre fatto così.
Jodar ha appena perso il primo set con il non proprio esperto dell’erba Careno Busta. I set li perdono tutti. Vincere uno slam senza perdere set, senza avere partite in cui si è in difficoltà, anche nei primi turni non è la normalità
Psicodramma finale di Andreeva che mostra tutta la sua debolezza di testa e scaglia pure la racchetta.
Saluto freddino all’avversaria e fuga nello spogliatoio,
Il piccolo-grade Mochizuchi Shintaro batte lo sparapalle yankee, ed anche Wasp, facendo vedere, per esempio a Darderi, come uno che batte la prima ad una media di 175 km/h e la seconda a 128, possa vincere sull’erba, e si possa praticare il s&v essendo alto 1,78. Ora aspetta uno spagnolo, probabilmente Jodar, visto che Carreño è specialista in “scostamenti” (vedi Barcellona 2021 con Alcaraz). Chissà che non ci scappi la sorpresa.
Ps: qualcuno che conosce il linguaggio gutturale del Quadrupede, che dileggia sempre il giapponese, gli spieghi questi semplici concetti in un parlare a lui intellegibile, io non ci sono mai riuscito.
Nono game del terzo set tra Barbora e Mirra veramente spettacolare e emozionante.
Jodar lo vedo male…per me perde,é sopravvalutato, non vale sonego…
Le percentuali per fortuna sono un po’ meglio di quelle che dici te ma nella sostanza è vero. A fare il disturbatore non so che gusto ci sia, a odiare Sinner di solito ci rimani male, i tifosi ansiosi lo fanno per troppo amore però è vero che a volte si agitano eccessivamente.
Sinner di solito mi lascia abbastanza tranquillo, Musetti per niente, Cobolli e Darderi una via di mezzo ma soprattutto è Berrettini che mi preoccupa, quando vedo che si tocca gli addominali…
Una prece: abbassa tu il volume, anzi, spegnilo proprio….
L’ultimo eroe proletario, ci mancherà, con tanti borghesucci e figli di papà ( o di mammà) che imperversano….
Dai, ora che gliel’ha detto la Golarsa vedrai che alzerà il livello….
Fioritura tardiva?
In questa stagione ormai i mandorli hanno già fiorito pure ad Hoccaido ma magari Mocizuchi fiorisce più tardi…
Certo che qui già ci vinse.
È da un bel po’ che non si vede un Campione Junior confermarsi ad alto livello tra i pro.Gl’ultimi sono Grigor e Sciupo.
Curiosamente due rovesci monomani.
Così come l’ultimo (ed il penultimo, ed il terzultimo…) ad aver vinto tanto da junior che da pro…
Staremo a vedere