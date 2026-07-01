Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Lorenzo Giustino nella foto
Challenger 75 Milano
Milano, Italia · 1 Luglio 2026
|⛅
|
24°C
Molto caldo, sole e nubi · Picco 33°C
|
|CIELO
|Sole al mattino, nubi e instabilità nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali alle 13:00, rovesci verso le 16:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 1 Luglio
|
08:00
☀
24°
|
09:00
⛅
26°
|
10:00
⛅
28°
|
11:00
⛅
30°
|
12:00
⛅
32°
|
13:00
⛈
32°
|
14:00
⛅
33°
|
16:00
🌧
30°
|
18:00
⛅
29°
|
22:00
☀
25°
⚠ Allerta arancione caldo 14:00-19:59 CEST: rischio temporali/rovesci nel pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 1 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R2
⛅ Sole e nubi
⛈ Temporali
⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Gustavo Heide vs Alex Barrena
ATP Milan
Gustavo Heide [5]•
30
3
Alex Barrena
15
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Barrena
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
ace
40-A
2-0 → 3-0
A. Barrena
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Francesco Passaro vs Enrico Dalla Valle
Il match deve ancora iniziare
Daniel Rincon vs Mathys Erhard (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Francisco Comesana vs Diego Dedura (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 10:00
Tim Ruehl / Mick Veldheer vs Ivan Marrero Curbelo / Brandon Perez
ATP Milan
Tim Ruehl / Mick Veldheer [1]
0
4
Ivan Marrero Curbelo / Brandon Perez•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marrero Curbelo / Perez
T. Ruehl / Veldheer
3-2 → 4-2
I. Marrero Curbelo / Perez
3-1 → 3-2
T. Ruehl / Veldheer
2-1 → 3-1
I. Marrero Curbelo / Perez
1-1 → 2-1
T. Ruehl / Veldheer
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
I. Marrero Curbelo / Perez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Siddhant Banthia / Arjun Kadhe vs Ignacio Carou / Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
Miguel Damas / Oriol Roca Batalla vs Francesco Giuseppe Colasanto / Samuele Seghetti (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Raul Brancaccio / Francesco Passaro vs Georgii Kravchenko / Alejo Sanchez Quilez
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 10:00
Oliver Johansson / Volodoymyr Uzhylovskyi vs Pierluigi Basile / Juan Cruz Martin Manzano
ATP Milan
Oliver Johansson / Volodoymyr Uzhylovskyi
0
4
Pierluigi Basile / Juan Cruz Martin Manzano•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Basile / Cruz Martin Manzano
O. Johansson / Uzhylovskyi
3-1 → 4-1
P. Basile / Cruz Martin Manzano
3-0 → 3-1
O. Johansson / Uzhylovskyi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
P. Basile / Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
1-0 → 2-0
O. Johansson / Uzhylovskyi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Francesco Forti / Filippo Romano vs Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow
Il match deve ancora iniziare
Giorgio Ricca / Marcelo Zormann vs Bruno Pujol Navarro / David Vega Hernandez (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena / Andrea Collarini vs Boris Arias / Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia · 1 Luglio 2026
|⛅
|
17°C
Variabile e asciutto · Picco 28°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato, poi nuvole intermittenti
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 1 Luglio
|
08:00
⛅
18°
|
09:00
☀
20°
|
10:00
☀
22°
|
11:00
☀
23°
|
12:00
⛅
24°
|
13:00
⛅
25°
|
14:00
⛅
26°
|
16:00
⛅
26°
|
18:00
⛅
28°
|
22:00
☀
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾 Programma del giorno — 1 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R2
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court central – Amplitude – ore 10:00
Lorenzo Giustino vs Marko Topo
ATP Troyes
Lorenzo Giustino [1]•
0
4
Marko Topo
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Topo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
L. Giustino
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Topo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
L. Giustino
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Luca Staeheli vs Igor Marcondes
Il match deve ancora iniziare
Mickael Kaouk vs Marvin Moeller
Il match deve ancora iniziare
Marat Sharipov vs Dominic Stricker (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Intermarche – ore 10:00
Yamato Sueoka / Naoki Tajima vs Adam Nagoudi / Victor Paganetti
ATP Troyes
Yamato Sueoka / Naoki Tajima
30
3
Adam Nagoudi / Victor Paganetti•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Sueoka / Tajima
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-3 → 3-3
A. Nagoudi / Paganetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Y. Sueoka / Tajima
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
A. Nagoudi / Paganetti
1-1 → 1-2
Y. Sueoka / Tajima
0-1 → 1-1
A. Nagoudi / Paganetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Geoffrey Blancaneaux / Yanis Ghazouani Durand vs Tsung-Hao Huang / Baoluo Zheng
Il match deve ancora iniziare
Mats Hermans / Igor Marcondes vs Isaac Becroft / Jesse Delaney
Il match deve ancora iniziare
Julien Evrard / Abel Hernandez-Aguila vs Manas Dhamne / Piotr Pawlak (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Cheurlin – ore 10:00
Zachary Fuchs / Wally Thayne vs Anthony Genov / Kai Wehnelt
ATP Troyes
Zachary Fuchs / Wally Thayne
0
3
Anthony Genov / Kai Wehnelt [3]•
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Fuchs / Thayne
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
3-3 → 3-4
A. Genov / Wehnelt
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Z. Fuchs / Thayne
2-2 → 3-2
A. Genov / Wehnelt
2-1 → 2-2
Z. Fuchs / Thayne
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Genov / Wehnelt
1-0 → 1-1
Z. Fuchs / Thayne
0-0 → 1-0
Luca Staeheli / Patrick Zahraj vs Alexander Merino / Franco Ribero (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania · 1 Luglio 2026
|⛈
|
18°C
Instabile con temporali · Picco 28°C
|
|CIELO
|Sole e nubi al mattino, temporali nel pomeriggio e in serata
|PIOGGIA
|Temporali alle 15:00-16:00 e poi 21:00-22:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 1 Luglio
|
09:00
⛅
17°
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
⛅
28°
|
14:00
☁
28°
|
15:00
⛈
28°
|
16:00
⛈
28°
|
18:00
⛅
27°
|
21:00
⛈
23°
|
22:00
⛈
22°
⚠ Allerta caldo e temporali: programma da monitorare nelle ore pomeridiane e serali
🎾 Programma del giorno — 1 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R2
⛈ Temporali
⚠ Allerta meteo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Central Court – ore 09:30
Lautaro Midon vs Sascha Gueymard Wayenburg
ATP Brasov
Lautaro Midon [8]•
40
6
1
Sascha Gueymard Wayenburg
30
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Midon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
S. Gueymard Wayenburg
1-1 → 1-2
S. Gueymard Wayenburg
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Midon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
5-4 → 6-4
S. Gueymard Wayenburg
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
L. Midon
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-4 → 4-4
S. Gueymard Wayenburg
3-3 → 3-4
L. Midon
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
S. Gueymard Wayenburg
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
S. Gueymard Wayenburg
1-1 → 1-2
S. Gueymard Wayenburg
0-0 → 0-1
Keegan Smith vs Henri Squire
Il match deve ancora iniziare
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan vs Stefan Horia Haita / Radu David Turcanu
Il match deve ancora iniziare
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Victor Cornea / Daniel Cukierman
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:30
Maks Kasnikowski vs Andres Santamarta Roig
ATP Brasov
Maks Kasnikowski•
0
6
1
Andres Santamarta Roig
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Santamarta Roig
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kasnikowski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Santamarta Roig
5-2 → 5-3
A. Santamarta Roig
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
M. Kasnikowski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
A. Santamarta Roig
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-0 → 3-1
M. Kasnikowski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
A. Santamarta Roig
1-0 → 2-0
M. Kasnikowski
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 1-0
Filip Duda / Stefan Latinovic vs Sergey Betov / Ilia Simakin
Il match deve ancora iniziare
Ognjen Milic / Luka Pavlovic vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
Sascha Gueymard Wayenburg / Maks Kasnikowski vs Luca Castelnuovo / Akira Santillan
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:30
Andrej Nedic vs Franco Roncadelli
ATP Brasov
Andrej Nedic•
30
6
0
Franco Roncadelli
40
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Nedic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Nedic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Nedic
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
F. Roncadelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
A. Nedic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Roncadelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Erik Grevelius / David Poljak vs Dominic Ducariu / Stefan Palosi
Il match deve ancora iniziare
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Cezar Cretu / Jason Taylor
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Cary
Cary, USA · 1 Luglio 2026
|☀
|
26°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 32°C
|
|CIELO
|Prevalentemente sereno all’alba, poi soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 1 Luglio
|
05:00
☀
22°
|
06:00
☀
21°
|
07:00
☀
22°
|
08:00
☀
24°
|
09:00
☀
26°
|
10:00
☀
28°
|
11:00
☀
29°
|
12:00
☀
31°
|
13:00
☀
32°
|
—
ⓘ
—
✅ Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾 Programma del giorno — 1 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
|
CH 75 R2
☀ Prevalentemente soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏊 Cemento
Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador · 1 Luglio 2026
|☁
|
11°C
Nuvoloso e fresco · Picco 20°C
|
|CIELO
|Nuvoloso/variabile, con schiarite al mattino presto
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 1 Luglio
|
04:00
☀
10°
|
05:00
⛅
10°
|
06:00
⛅
11°
|
07:00
⛅
12°
|
08:00
⛅
14°
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
☁
17°
|
11:00
☁
19°
|
12:00
⛅
20°
|
—
ⓘ
—
✅ Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾 Programma del giorno — 1 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R2
☁ Nuvoloso/variabile
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 17:00
Daniel Antonio Nunez vs Matheus Pucinelli De Almeida
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Alan Magadan
Il match deve ancora iniziare
Felipe Rivadeneira / Angel Veliz vs Luis Britto / Gustavo Ribeiro De Almeida (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Mauricio Echazu / Juan Sebastian Osorio vs Luis Carlos Alvarez / Alex Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 17:00
Juan Sebastian Osorio vs Matias Soto
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova vs Luis Carlos Alvarez
Il match deve ancora iniziare
Matias Soto / Federico Zeballos vs Samuel Heredia / Andres Urrea (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Sebastian Gomez / Natan Rodrigues vs Alan Magadan / Johan Alexander Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Cancha 4 – ore 17:00
Ignacio Monzon / Fermin Tenti vs Valerio Aboian / Bruno Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel La Serna / Eduardo Ribeiro vs Peter Bertran / Mwendwa Mbithi
Il match deve ancora iniziare
Lucas Andrade Da Silva / Felipe Meligeni Alves vs Bruno Oliveira / Matheus Pucinelli De Almeida (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit