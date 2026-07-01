Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

01/07/2026 07:22 Nessun commento
Lorenzo Giustino nella foto
Lorenzo Giustino nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Milano
Milano, Italia  ·  1 Luglio 2026

24°C
Molto caldo, sole e nubi  ·  Picco 33°C
CIELO Sole al mattino, nubi e instabilità nel pomeriggio
PIOGGIA Temporali alle 13:00, rovesci verso le 16:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 1 Luglio
08:00
24°
09:00
26°
10:00
28°
11:00
30°
12:00
32°
13:00
32°
14:00
33°
16:00
🌧
30°
18:00
29°
22:00
25°
⚠  Allerta arancione caldo 14:00-19:59 CEST: rischio temporali/rovesci nel pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 1 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
⛅  Sole e nubi
⛈  Temporali
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Gustavo Heide BRA vs Alex Barrena ARG

ATP Milan
Gustavo Heide [5]
30
3
Alex Barrena
15
0
Mostra dettagli

Francesco Passaro ITA vs Enrico Dalla Valle ITA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Mathys Erhard FRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Francisco Comesana ARG vs Diego Dedura GER (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 10:00
Tim Ruehl GER / Mick Veldheer NED vs Ivan Marrero Curbelo ESP / Brandon Perez VEN

ATP Milan
Tim Ruehl / Mick Veldheer [1]
0
4
Ivan Marrero Curbelo / Brandon Perez
0
2
Mostra dettagli

Siddhant Banthia IND / Arjun Kadhe IND vs Ignacio Carou URU / Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP / Oriol Roca Batalla ESP vs Francesco Giuseppe Colasanto ITA / Samuele Seghetti ITA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA / Francesco Passaro ITA vs Georgii Kravchenko UKR / Alejo Sanchez Quilez ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – ore 10:00
Oliver Johansson SWE / Volodoymyr Uzhylovskyi UKR vs Pierluigi Basile ITA / Juan Cruz Martin Manzano ITA

ATP Milan
Oliver Johansson / Volodoymyr Uzhylovskyi
0
4
Pierluigi Basile / Juan Cruz Martin Manzano
0
1
Mostra dettagli

Francesco Forti ITA / Filippo Romano ITA vs Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL

Il match deve ancora iniziare

Giorgio Ricca ITA / Marcelo Zormann BRA vs Bruno Pujol Navarro ESP / David Vega Hernandez ESP (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG / Andrea Collarini ARG vs Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia  ·  1 Luglio 2026

17°C
Variabile e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Parzialmente soleggiato, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 1 Luglio
08:00
18°
09:00
20°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
16:00
26°
18:00
28°
22:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾  Programma del giorno — 1 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 50 R2
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court central – Amplitude – ore 10:00
Lorenzo Giustino ITA vs Marko Topo GER

ATP Troyes
Lorenzo Giustino [1]
0
4
Marko Topo
0
0
Mostra dettagli

Luca Staeheli SUI vs Igor Marcondes BRA

Il match deve ancora iniziare

Mickael Kaouk FRA vs Marvin Moeller GER

Il match deve ancora iniziare

Marat Sharipov RUS vs Dominic Stricker SUI (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – Intermarche – ore 10:00
Yamato Sueoka JPN / Naoki Tajima JPN vs Adam Nagoudi TUN / Victor Paganetti FRA

ATP Troyes
Yamato Sueoka / Naoki Tajima
30
3
Adam Nagoudi / Victor Paganetti
30
3
Mostra dettagli

Geoffrey Blancaneaux FRA / Yanis Ghazouani Durand FRA vs Tsung-Hao Huang TPE / Baoluo Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare

Mats Hermans NED / Igor Marcondes BRA vs Isaac Becroft NZL / Jesse Delaney AUS

Il match deve ancora iniziare

Julien Evrard FRA / Abel Hernandez-Aguila ESP vs Manas Dhamne IND / Piotr Pawlak POL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – Cheurlin – ore 10:00
Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA vs Anthony Genov BUL / Kai Wehnelt GER

ATP Troyes
Zachary Fuchs / Wally Thayne
0
3
Anthony Genov / Kai Wehnelt [3]
15
4
Mostra dettagli

Luca Staeheli SUI / Patrick Zahraj GER vs Alexander Merino PER / Franco Ribero ARG (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania  ·  1 Luglio 2026

18°C
Instabile con temporali  ·  Picco 28°C
CIELO Sole e nubi al mattino, temporali nel pomeriggio e in serata
PIOGGIA Temporali alle 15:00-16:00 e poi 21:00-22:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 1 Luglio
09:00
17°
10:00
20°
11:00
24°
12:00
28°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
28°
18:00
27°
21:00
23°
22:00
22°
⚠  Allerta caldo e temporali: programma da monitorare nelle ore pomeridiane e serali
🎾  Programma del giorno — 1 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
⛈  Temporali
⚠  Allerta meteo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Central Court – ore 09:30
Lautaro Midon ARG vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA

ATP Brasov
Lautaro Midon [8]
40
6
1
Sascha Gueymard Wayenburg
30
4
2
Mostra dettagli

Keegan Smith USA vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Vijay Sundar Prashanth IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Stefan Horia Haita ROU / Radu David Turcanu ROU

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Victor Cornea ROU / Daniel Cukierman ISR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:30
Maks Kasnikowski POL vs Andres Santamarta Roig ESP

ATP Brasov
Maks Kasnikowski
0
6
1
Andres Santamarta Roig
0
3
0
Mostra dettagli

Filip Duda CZE / Stefan Latinovic SRB vs Sergey Betov BLR / Ilia Simakin RUS

Il match deve ancora iniziare

Ognjen Milic SRB / Luka Pavlovic FRA vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA / Maks Kasnikowski POL vs Luca Castelnuovo SUI / Akira Santillan JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:30
Andrej Nedic BIH vs Franco Roncadelli URU

ATP Brasov
Andrej Nedic
30
6
0
Franco Roncadelli
40
3
0
Mostra dettagli

Erik Grevelius SWE / David Poljak CZE vs Dominic Ducariu GER / Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR vs Cezar Cretu ROU / Jason Taylor AUS

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Cary
Cary, USA  ·  1 Luglio 2026

26°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente sereno all’alba, poi soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 1 Luglio
05:00
22°
06:00
21°
07:00
22°
08:00
24°
09:00
26°
10:00
28°
11:00
29°
12:00
31°
13:00
32°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 1 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
CH 75 R2
☀  Prevalentemente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏊  Cemento




🇪🇨
Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador  ·  1 Luglio 2026

11°C
Nuvoloso e fresco  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso/variabile, con schiarite al mattino presto
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 1 Luglio
04:00
10°
05:00
10°
06:00
11°
07:00
12°
08:00
14°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 1 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 50 R2
☁  Nuvoloso/variabile
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 17:00
Daniel Antonio Nunez CHI vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Alan Magadan MEX

Il match deve ancora iniziare

Felipe Rivadeneira ECU / Angel Veliz ECU vs Luis Britto BRA / Gustavo Ribeiro De Almeida BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Mauricio Echazu PER / Juan Sebastian Osorio COL vs Luis Carlos Alvarez MEX / Alex Hernandez MEX

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 17:00
Juan Sebastian Osorio COL vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG vs Luis Carlos Alvarez MEX

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI / Federico Zeballos BOL vs Samuel Heredia COL / Andres Urrea COL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL / Natan Rodrigues BRA vs Alan Magadan MEX / Johan Alexander Rodriguez COL

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 17:00
Ignacio Monzon ARG / Fermin Tenti ARG vs Valerio Aboian ARG / Bruno Fernandez BRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG / Eduardo Ribeiro BRA vs Peter Bertran DOM / Mwendwa Mbithi USA

Il match deve ancora iniziare

Lucas Andrade Da Silva BRA / Felipe Meligeni Alves BRA vs Bruno Oliveira BRA / Matheus Pucinelli De Almeida BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

TAG: