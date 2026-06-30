Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 30 Giugno 2026
Wimbledon – erba
R128 Wawrinka – Berrettini 3° inc. ore 12:00
R128 Navone – Cobolli 4° inc. ore 12:00
R128 Arnaldi – Halys 2° inc. ore 12:00
R128 Sonego – Etcheverry 3° inc. ore 12:00
R128 Boulter vs Grant ore 12:00
R128 Paolini vs Montgomery ore 12:00
CH 75 Brasov – terra
R32 Maestrelli – Milic Inizio 09:30
CH 75 Milano – terra
R32 Michalski – Passaro Inizio 10:00
R32 Brancaccio – Basilashvili Non prima 13:00
R32 Romano – Cecchinato Non prima 16:00
R32 Dalla Valle – Travaglia Inizio 10:00
R32 Roca Batalla – Basile Non prima 16:00
R32 McDonald – Martin Manzano 2° inc. ore 10:00
R32 Ribecai – Rapagnetta Non prima 13:00
CH 50 Troyes – terra
R32 Giustino – Gulin Inizio 10:00
R32 Feldbausch – Pieri 2° inc. ore 10:00
R32 Caniato – Almazan Valiente 4° inc. ore 10:00
R32 Bondioli – Montes-De La Torre 3° inc. ore 10:00
TAG: Italiani in campo
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