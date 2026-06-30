Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 30 Giugno 2026

30/06/2026 07:29 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

GBR Wimbledon – erba
R128 Wawrinka SUI – Berrettini ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Navone ARG – Cobolli ITA 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Arnaldi ITA – Halys FRA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Sonego ITA – Etcheverry ARG 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Boulter GBR vs Grant ITA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Paolini ITA vs Montgomery USA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ROU CH 75 Brasov – terra
R32 Maestrelli ITA – Milic SRB Inizio 09:30

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Milano – terra
R32 Michalski POL – Passaro ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Brancaccio ITA – Basilashvili GEO Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Romano ITA – Cecchinato ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Dalla Valle ITA – Travaglia ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Roca Batalla ESP – Basile ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

R32 McDonald GER – Martin Manzano ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Ribecai ITA – Rapagnetta ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 50 Troyes – terra
R32 Giustino ITA – Gulin RUS Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Feldbausch SUI – Pieri ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Caniato ITA – Almazan Valiente ESP 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Bondioli ITA – Montes-De La Torre ESP 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: