Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS: è grande Italia a Milano, sette azzurri al secondo turno

Avanzano Cecchinato, Basile, Passaro, Dalla Valle, Martin Manzano, Brancaccio e Rapagnetta: sicuri almeno due italiani nei quarti di finale

Vince anche la testa di serie numero 1 Comesana, subito fuori il numero 2 Basilashvili

Milano, 30 giugno 2026 – Una sottile coltre di nuvole copre il cielo di Milano e un leggero vento prova a fare capolino tra i vialetti dell’Aspria Harbour Club. Ma è solo un’illusione: il caldo torrido non dà tregua neanche oggi e l’umidità aumenta, abbattendosi pesante su giocatori e pubblico.

Il secondo giorno di tabellone principale all’Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS, è una scorpacciata di partite, ben dodici, che vanno a concludere il primo turno dell’Atp Challenger meneghino. Tanta Italia protagonista e tanta Italia vincente. Sono infatti sette gli azzurri che riescono ad accedere al secondo turno, con due derby in programma nei prossimi due giorni che assicurano altrettanti giocatori italiani ai quarti di finale.

Oggi, all’Aspria Harbour Club di Via Cascina Bellaria, partenza forte con lo scontro tricolore Dalla Valle-Travaglia, che ha visto il primo vincente per 7-6, 6-1. Poi, bella vittoria anche di Francesco Passaro, bravissimo a rimontare nel secondo set da uno svantaggio di 5-1 e chiudere 6-4, 7-5 sul polacco Machalski. I due si incontreranno al secondo turno.

I sorrisi azzurri proseguono poi con Martin Manzano, che onora al meglio la wild card superando 7-5, 6-1 il tedesco McDonald. Fatica meno del previsto Brancaccio, che approfitta del ritiro della testa di serie numero 2 Basilashvili (infortunio all’anca destra) sul punteggio in suo favore di 6-1, 2-1. Grande impresa di Pierluigi Basile, wild card, che dimostra tenuta fisica e mentale nella battaglia di oltre due ore e mezza vinta 6-7, 6-3, 6-1 sull’esperto spagnolo Roca Batalla.

La giornata si chiude poi con altri due derby. Rapagnetta ha la meglio su Ribecai dopo un match spumeggiante che ha fatto spellare le mani al pubblico accorso sul Campo 13: punteggio di 7-6, 6-4 per il giocatore qualificato che prosegue il suo sogno milanese.

Il campione in carica Marco Cecchinato deve lottare fino al terzo set prima di superare Romano 5-7, 6-2, 6-1 e prenotare così il derby con Brancaccio. Tanta tensione per Cecchinato, che dopo il match point si rende protagonista di un curioso siparietto chiamando a gran voce il sostegno del pubblico: “Non vi sento, dove siete!”, urla l’ex top 20 della classifica mondiale.

Insieme all’Italia, esulta anche l’Argentina: sia Comesana (testa di serie numero 1) sia Diaz Acosta (ex vincitore del torneo) strappano il pass per il secondo turno. Vittorie rispettivamente su Donald e Tobon.

Risultati partite primo turno martedì 30 giugno

Dalla Valle (ITA) b. Travaglia (ITA): 7-6, 6-1

Erhard (FRA) b. Rodionov (AUT): 6-3, 6-2

Passaro (ITA) b. Machalski (POL): 6-4, 7-5

Martin Mazano (ITA) b. McDonald (GER): 7-5, 6-1

Comesana (ARG) b. Donald (CZE): 6-2, 6-1

Diaz Acosta (ARG) b. Tobon (COL): 6-2, 6-2

Brancaccio (ITA) b. Basilashvili (GEO): 6-1, 2-1 ritiro

Jorda Sanchis (SPA) b. Prado Angelo (BOL): 7-6, 6-2

Rapagnetta (ITA) b. Ribecai (ITA): 7-6, 6-4

Cecchinato (ITA) b. Romano (ITA): 5-7, 6-2, 6-1

Moller (DAN) b. Gombos (SVK): 7-6, 6-1

Basile (ITA) b. Roca Batalla (SPA): 6-7, 6-3, 6-1

Domani al via il secondo turno

Mercoledì 1° luglio inizia il secondo turno dell’Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS. Le partite di singolare saranno protagoniste sul Campo Centrale per l’intera giornata, con partenza alle ore 10: apre Heide-Barrena, poi il derby Passaro-Dalla Valle, a seguire Rincon-Erhard (non prima delle 13) e Comesana-Dedura (non prima delle 16). Dalle 10 in poi, spazio anche al doppio con otto partite di primo turno spalmate tra il Campo 10 e il Campo 13.

Accesso solo a pagamento

Da mercoledì 1° luglio l’ingresso al circolo sarà solo a pagamento. Gli appassionati possono già prenotare un posto sulle tribune dell’Aspria Harbour Club di Via Cascina Bellaria: i tagliandi, anche per la nuova Area Hospitality, sono in vendita sul circuito Ticketone. In alternativa, è aperta anche una biglietteria presso il circolo.