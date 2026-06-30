Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
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23°C
Sole e nubi, molto caldo · Picco 35°C
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08:00
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21°
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09:00
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23°
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24°
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11:00
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26°
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16:00
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17:00
⛈
35°
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18:00
⛈
34°
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⛈ Temporali
⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Daniel Michalski vs Francesco Passaro
Francisco Comesana vs Matthew William Donald
Raul Brancaccio vs Nikoloz Basilashvili (Non prima 13:00)
Filippo Romano vs Marco Cecchinato (Non prima 16:00)
Court 10 – ore 10:00
Enrico Dalla Valle vs Stefano Travaglia
Facundo Diaz Acosta vs Miguel Tobon
David Jorda Sanchis vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 13:00)
Oriol Roca Batalla vs Pierluigi Basile (Non prima 16:00)
Court 13 – ore 10:00
Mathys Erhard vs Jurij Rodionov
Niels McDonald vs Juan Cruz Martin Manzano
Michele Ribecai vs Daniele Rapagnetta (Non prima 13:00)
Elmer Moller vs Norbert Gombos (Non prima 16:00)
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18°C
Soleggiato e asciutto · Picco 30°C
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08:00
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16°
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09:00
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18°
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22°
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22:00
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24°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court central – Amplitude – ore 10:00
Marko Topo vs Leo Raquillet
Geoffrey Blancaneaux vs Luca Staeheli
Pavel Lagutin vs Eliakim Coulibaly
Anton Matusevich vs Calvin Hemery (Non prima 17:30)
Court 2 – Intermarche – ore 10:00
Lorenzo Giustino vs Svyatoslav Gulin
Kilian Feldbausch vs Samuele Pieri
Maxime Chazal vs Patrick Zahraj
Carlo Alberto Caniato vs Izan Almazan Valiente
Jeffrey Chuan En Hsu / Michael Zhu vs Kilian Feldbausch / Cosme Rolland De Ravel
Court 3 – Cheurlin – ore 10:00
Marvin Moeller vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski
Manas Dhamne vs Ioannis Xilas
Federico Bondioli vs Inaki Montes-De La Torre
Alexander Vasilev vs Kai Wehnelt
Finn Bass / James Mackinlay vs Lancelot Erler / Oscar Erler
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21°C
Caldo, sole e nubi · Picco 31°C
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21°
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22°
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26°
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18:00
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25°
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19:00
⛈
24°
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⛈ Temporali
🔥 Allerta rossa
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Central Court – ore 09:30
Lautaro Midon vs Stefan Horia Haita
Keegan Smith vs Gabriel Ghetu
Stefan Palosi vs Denis Yevseyev
Cezar Cretu vs Olle Wallin
Court 2 – ore 09:30
Francesco Maestrelli vs Ognjen Milic
Radu Albot vs Zsombor Piros
Luka Pavlovic vs Akira Santillan
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Maximilian Neuchrist / Michael Vrbensky
Court 3 – ore 09:30
Guido Ivan Justo vs Sebastian Gima
Frederico Ferreira Silva vs Edas Butvilas
Ilia Simakin vs Dimitar Kuzmanov
Sascha Gueymard Wayenburg / Maks Kasnikowski vs Harold Mayot / Zsombor Piros
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24°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 32°C
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05:00
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21°
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07:00
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27°
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12:00
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30°
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13:00
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32°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏊 Cemento
Stadium – ore 15:00
Yuta Shimizu vs Michael Mmoh
Edward Winter vs Andrew Fenty
Rei Sakamoto vs Jules Leroux (Non prima 23:00)
Dhakshineswar Suresh vs Liam Draxl
Court 15 – ore 15:00
Dhakshineswar Suresh vs Liam Draxl
Tung-Lin Wu vs Lucky Loser
Blake Ellis vs Philip Sekulic (Non prima 23:00)
Fajing Sun vs Braden Shick
Court 13 – ore 15:00
Fajing Sun vs Braden Shick
Fajing Sun vs Braden Shick
Timo Legout vs Blaise Bicknell (Non prima 23:00)
Ozan Baris vs Juan Pablo Ficovich
Court 4 – ore 15:00
Ozan Baris vs Juan Pablo Ficovich
Ozan Baris vs Juan Pablo Ficovich
J.J. Wolf vs Jay Friend
Rio Noguchi vs Alex Martinez
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10°C
Nuvoloso e fresco · Picco 22°C
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04:00
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12°
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09:00
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12:00
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 17:00
Facundo Mena vs Valerio Aboian
Hernan Casanova vs Mario Andre Galarraga
Juan Manuel La Serna vs Alex Hernandez (Non prima 19:00)
Bruno Fernandez vs Rodrigo Pacheco Mendez
Cancha 1 – ore 17:00
Juan Sebastian Gomez vs Ignacio Monzon
Johan Alexander Rodriguez vs Matheus Pucinelli De Almeida
Lucas Andrade Da Silva vs Felipe Meligeni Alves (Non prima 19:00)
Tomas Martinez vs Eduardo Ribeiro
Cancha 4 – ore 17:00
Juan Sebastian Osorio vs Peter Bertran
Mwendwa Mbithi vs Matias Soto
Pedro Sakamoto vs Alan Magadan (Non prima 19:00)
Segundo Goity Zapico vs Samuel Alejandro Linde Palacios
Gustavo Ribeiro De Almeida vs Samuel Heredia
TAG: Circuito Challenger
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