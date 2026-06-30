Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

30/06/2026 07:45 Nessun commento
Filippo Romano nella foto
Filippo Romano nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Milano
Milano, Italia  ·  30 Giugno 2026

23°C
Sole e nubi, molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Nuvole intermittenti e parzialmente soleggiato
PIOGGIA Temporali indicati tra 17:00 e 18:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 30 Giugno
08:00
21°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
29°
13:00
31°
14:00
33°
16:00
34°
17:00
35°
18:00
34°
⚠  Allerta arancione caldo 08:00-19:59 CEST e allerta gialla temporali 10:00-19:59 CEST
🎾  Programma del giorno — 30 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 75 R1
⛅  Sole e nubi
⛈  Temporali
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Daniel Michalski POL vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Francisco Comesana ARG vs Matthew William Donald CZE

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA vs Nikoloz Basilashvili GEO (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Filippo Romano ITA vs Marco Cecchinato ITA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 10:00
Enrico Dalla Valle ITA vs Stefano Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Juan Carlos Prado Angelo BOL (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Oriol Roca Batalla ESP vs Pierluigi Basile ITA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – ore 10:00
Mathys Erhard FRA vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Niels McDonald GER vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

Il match deve ancora iniziare

Michele Ribecai ITA vs Daniele Rapagnetta ITA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Elmer Moller DEN vs Norbert Gombos SVK (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia  ·  30 Giugno 2026

18°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 30°C
CIELO Soleggiato al mattino, nubi intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 30 Giugno
08:00
16°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
28°
16:00
30°
19:00
29°
22:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 1° turno sulla terra
🎾  Programma del giorno — 30 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 50 R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court central – Amplitude – ore 10:00
Marko Topo GER vs Leo Raquillet FRA

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Luca Staeheli SUI

Il match deve ancora iniziare

Pavel Lagutin RUS vs Eliakim Coulibaly CIV

Il match deve ancora iniziare

Anton Matusevich GBR vs Calvin Hemery FRA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – Intermarche – ore 10:00
Lorenzo Giustino ITA vs Svyatoslav Gulin RUS

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Samuele Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Maxime Chazal FRA vs Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Carlo Alberto Caniato ITA vs Izan Almazan Valiente ESP

Il match deve ancora iniziare

Jeffrey Chuan En Hsu TPE / Michael Zhu USA vs Kilian Feldbausch SUI / Cosme Rolland De Ravel FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – Cheurlin – ore 10:00
Marvin Moeller GER vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski POL

Il match deve ancora iniziare

Manas Dhamne IND vs Ioannis Xilas GRE

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare

Alexander Vasilev BUL vs Kai Wehnelt GER

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR / James Mackinlay GBR vs Lancelot Erler FRA / Oscar Erler FRA

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania  ·  30 Giugno 2026

21°C
Caldo, sole e nubi  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato al mattino, nubi intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati tra 18:00 e 19:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 30 Giugno
09:00
21°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
28°
14:00
30°
15:00
31°
17:00
26°
18:00
25°
19:00
24°
⚠  Allerta rossa caldo fino a mercoledì alle 10:00 EEST e allerta gialla temporali 12:00-23:00 EEST
🎾  Programma del giorno — 30 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 75 R1
⛅  Sole e nubi
⛈  Temporali
🔥  Allerta rossa
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Central Court – ore 09:30
Lautaro Midon ARG vs Stefan Horia Haita ROU

Il match deve ancora iniziare

Keegan Smith USA vs Gabriel Ghetu ROU

Il match deve ancora iniziare

Stefan Palosi ROU vs Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Cezar Cretu ROU vs Olle Wallin SWE

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:30
Francesco Maestrelli ITA vs Ognjen Milic SRB

Il match deve ancora iniziare

Radu Albot MDA vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare

Luka Pavlovic FRA vs Akira Santillan JPN

Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Maximilian Neuchrist AUT / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:30
Guido Ivan Justo ARG vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Frederico Ferreira Silva POR vs Edas Butvilas LTU

Il match deve ancora iniziare

Ilia Simakin RUS vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA / Maks Kasnikowski POL vs Harold Mayot FRA / Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Cary
Cary, USA  ·  30 Giugno 2026

24°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato dopo nuvole intermittenti all’alba
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 30 Giugno
05:00
21°
06:00
21°
07:00
22°
08:00
23°
09:00
25°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
32°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 30 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Cemento
CH 75 R1
☀  Prevalentemente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏊  Cemento

Stadium – ore 15:00
Yuta Shimizu JPN vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare

Edward Winter AUS vs Andrew Fenty USA

Il match deve ancora iniziare

Rei Sakamoto JPN vs Jules Leroux FRA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Dhakshineswar Suresh IND vs Liam Draxl CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 15 – ore 15:00
Dhakshineswar Suresh IND vs Liam Draxl CAN
Il match deve ancora iniziare

Tung-Lin Wu TPE vs Lucky Loser it

Il match deve ancora iniziare

Blake Ellis AUS vs Philip Sekulic AUS (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Fajing Sun CHN vs Braden Shick USA

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – ore 15:00
Fajing Sun CHN vs Braden Shick USA
Il match deve ancora iniziare

Fajing Sun CHN vs Braden Shick USA

Il match deve ancora iniziare

Timo Legout FRA vs Blaise Bicknell JAM (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Ozan Baris USA vs Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 15:00
Ozan Baris USA vs Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare

Ozan Baris USA vs Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare

J.J. Wolf USA vs Jay Friend JPN

Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi JPN vs Alex Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare





🇪🇨
Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador  ·  30 Giugno 2026

10°C
Nuvoloso e fresco  ·  Picco 22°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, nubi intermittenti verso mezzogiorno
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 30 Giugno
04:00
12°
05:00
12°
06:00
11°
07:00
13°
08:00
15°
09:00
17°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 30 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 50 R1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 17:00
Facundo Mena ARG vs Valerio Aboian ARG

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG vs Mario Andre Galarraga ECU

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG vs Alex Hernandez MEX (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Bruno Fernandez BRA vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare




Cancha 1 – ore 17:00
Juan Sebastian Gomez COL vs Ignacio Monzon ARG
Il match deve ancora iniziare

Johan Alexander Rodriguez COL vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

Lucas Andrade Da Silva BRA vs Felipe Meligeni Alves BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martinez ARG vs Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare




Cancha 4 – ore 17:00
Juan Sebastian Osorio COL vs Peter Bertran DOM
Il match deve ancora iniziare

Mwendwa Mbithi USA vs Matias Soto CHI

ATP Quito
Mwendwa Mbithi
0
6
2
Matias Soto [2]
0
1
2
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Pedro Sakamoto BRA vs Alan Magadan MEX (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Segundo Goity Zapico ARG vs Samuel Alejandro Linde Palacios COL

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Ribeiro De Almeida BRA vs Samuel Heredia COL

Il match deve ancora iniziare

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