Djokovic dopo la lezione a Tsitsipas: “Ho alzato il livello. Serena? La gente dovrebbe godersi la sua grandezza” (Video partita)

Novak Djokovic ha ritrovato brillantezza e autorità a Wimbledon. Dopo il complicato esordio contro Wu Yibing, il serbo ha dominato Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3 6-4 6-2, mostrando una crescita evidente nel livello di gioco e conquistando con grande sicurezza l’accesso al turno successivo.

In conferenza stampa, Djokovic è tornato anche sul tema dell’innovazione nel tennis, già affrontato dopo il primo turno. Il serbo ha ribadito la necessità di rendere il prodotto più adatto alle nuove generazioni, pur senza snaturare completamente lo sport.

“Ci sono diversi modi per innovare”, ha spiegato. “Penso che dobbiamo guardare anche al formato delle competizioni e alle regole con cui giochiamo nei rispettivi tour. Il punto è: come attraiamo nuovi tifosi, un pubblico più giovane, che ha una soglia di attenzione più breve?”.

Djokovic ha sottolineato che il tennis ha già una natura spettacolare, ma spesso la durata può diventare un ostacolo: “Il tennis è uno sport molto dinamico ed emozionante, uno contro uno. Però a volte può durare troppo. Se non sei un grande appassionato, magari non è così interessante guardare qualcosa per tre, quattro o cinque ore, quando hai tutto disponibile sui tuoi schermi”.

Alla domanda sulla possibilità di essere microfonato, il serbo ha risposto con prudenza: “In allenamento va bene. Non so se mi sentirei a mio agio a essere microfonato durante una partita”.

Sul match contro Tsitsipas, Djokovic ha riconosciuto il momento difficile del greco. Secondo il serbo, la differenza tra i due oggi è stata anche figlia della minore fiducia dell’avversario.

“Stefanos non è nella forma migliore, quella che aveva quando era top 5 e giocava finali Slam. È evidente”, ha detto Djokovic. “Lo si poteva percepire nei momenti importanti, quando sbagliava colpi che normalmente forse non avrebbe sbagliato. Ma questo è il tennis: quando giochi al massimo livello e non hai fiducia, inizi a pensare troppo ai colpi e non ti senti davvero a tuo agio nel giocare la palla giusta al momento giusto”.

Il serbo ha poi aggiunto: “Sta ancora cercando fiducia e sta provando a tornare al livello che ha avuto per tanti anni. Oggi credo di aver alzato il mio livello e lui probabilmente non ha giocato bene come può. È bastato per vincere in tre set”.

Djokovic ha parlato anche del ritorno di Serena Williams, sconfitta all’esordio ma protagonista di una prestazione molto combattiva dopo quasi quattro anni lontana dal singolare. Il serbo ha difeso con forza la campionessa americana da giudizi e critiche.

“Quello che sta facendo è incredibile, epico. Sono sempre stato un tifoso di Serena”, ha dichiarato. “Sono sicuro che lei volesse e si aspettasse di vincere almeno una partita, o anche di più. Conoscendo quanto è competitiva e la mentalità da campionessa che ha, non è felice solo di presentarsi in campo. Vuole vincere”.

Djokovic spera che il ritorno di Serena non resti un episodio isolato: “Mi auguro, per il bene del tennis e di tutti noi, che possiamo vederla ancora. Nessuno sa davvero cosa succederà. Immagino che lo US Open sia un torneo in cui le piacerebbe giocare: sarebbe fantastico per lei e per tutti”.

Il serbo ha invitato tutti ad avere più rispetto per il contesto: “Non gioca da anni, ha avuto due figli, ha 44 anni. È normale che non sia ancora al meglio negli spostamenti. La gente deve calmarsi un po’ con giudizi e critiche. Godiamoci semplicemente la sua grandezza, chi è e cosa rappresenta per il nostro sport”.

“Il fatto che voglia provarci e tornare è un regalo incredibile per il tennis”, ha proseguito Djokovic. “A volte non capisco perché non venga apprezzato abbastanza. Si comincia subito a speculare, a giudicare. Ragazzi, godetevela: avete la più grande di sempre che torna a giocare per voi e porta attenzione al nostro sport”.

Un altro tema affrontato è stato quello delle cadute sull’erba. Djokovic è scivolato due volte durante la partita e ha spiegato che, soprattutto con il tetto chiuso, il rischio aumenta.

“È erba. Si cade più che su qualsiasi altra superficie”, ha detto. “E probabilmente il rischio è ancora maggiore quando il tetto è chiuso, perché c’è più umidità e il campo diventa più scivoloso. Con il mio tipo di movimento, molto dinamico, finora sono stato fortunato che non sia successo nulla di grave”.

Il serbo ha poi espresso un desiderio molto semplice per il prossimo turno: giocare finalmente all’aperto. “Mi piacerebbe giocare una partita sull’erba di Wimbledon all’aperto. Finora non ne ho avuto la possibilità. Vediamo”.

Djokovic ha chiuso parlando della grandezza nello sport, spiegando quanto ami seguire campioni capaci di spostare sempre più avanti i limiti dell’età e della performance.

“Mi piace guardare la grandezza mentre si costruisce e continua a evolversi: Messi, LeBron James, Curry, Rory. È incredibile vederli”, ha raccontato. “Sento che tutti stiamo alzando l’asticella e spostando il limite di ciò che la gente pensava fosse possibile in termini di competizione e rendimento in età avanzata”.

Djokovic ha ricordato di seguire molti sport, dal calcio alla NBA, dalla Formula 1 al golf: “Amo lo sport. È una parte bellissima della vita. E forse lo apprezzo ancora di più perché sono un atleta attivo e so cosa serve per essere così grandi nel proprio sport. Ho enorme rispetto per loro”.

Tra campo e parole, Djokovic ha dato un altro segnale forte a Wimbledon: il tennis cresce, la condizione migliora e la fame resta la stessa. Dopo Tsitsipas, il serbo guarda avanti con maggiore fiducia, consapevole che la strada è ancora lunga ma che il suo livello sta iniziando a salire nel momento giusto.





Marco Rossi