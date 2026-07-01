Sinner tira via altra “ruggine”: prestazione in crescendo e vittoria contro Borges, avanza al terzo turno a Wimbledon

Lavori in corso, anzi “work in progress” per dirla nel gergo londinese, dove l’erba dei Championships è il sogno di tutti gli amanti del tennis. Questa è la sintesi della prestazione di Jannik Sinner nel secondo match di Wimbledon 2026, un tennis ancora non soddisfacente – eccetto il rendimento del servizio, ottimo – ma in crescita nel corso della partita e sufficiente a battere un ottimo Nuno Borges, 7-6(4) 7-6(2) 6-4 lo score conclusivo sul Centre court dopo due ore e mezza di buona qualità complessiva e con momenti di spettacolo. Si merita un convinto applauso il portoghese, bravo ad entrare benissimo nel match e tenere una tattica ineccepibile, forte di un servizio in ritmo e di colpi ficcanti che hanno messo in difficoltà l’italiano nei primi due set, assai equilibrati. La nota positiva per Jannik, oltre alla vittoria, è l’esser riuscito a salire di livello nel corso della partita, iniziata così così in scambio per colpa di un diritto piuttosto falloso e poco incisivo, e anche di una risposta non continua, combinazione che ha permesso al lusitano di attaccare convinto con affondi immediati in lungo linea assai precisi e difficili da contrastare per un Sinner incerto e non così reattivo.

Nei suoi turni Jannik ha rischiato poco e niente anche nella prima fase del match, forte di percentuali ottimali, ma in risposta (e in scambio) non ha convinto per niente vista la poca profondità delle traiettorie e la sua modesta intensità. Errori, un gioco persino attendista e una posizione in campo tutt’altro che avanzata, soffrendo da matti le verticalizzazioni precise del rivale, assai continuo e ordinato. Borges nel secondo set ha strappato un break grazie ad un pessimo turno di battuta di Sinner, errori e un doppio fallo; il portoghese ha tirato dritto molto sicuro ed è arrivato a servire per il set sul 5-4. Nel momento clou ha regalato con un rovescio in rete sul set point, errore grave, e quindi un nastro azzurrissimo ha aiutato non poco Jannik a strappare un contro break fondamentale. Tornato a galla all’ultimo tuffo, Jannik ha ritrovato un gran tennis, da n.1, giocando un tiebreak fantastico e sbloccandosi definitivamente. Dal contro break trovato anche con un pizzico di buona sorte, tutto il suo gioco è decollato, con ancora qualche errore di troppo ma mettendo in campo altro vigore, impatti più intensi e ficcanti, una risposta finalmente “tuonante” e una velocità complessiva superiore, generando così una pressione troppo intensa per la resistenza del lusitano. Oltre alla battuta, davvero in grande spolvero con 22 Ace (molti in momenti importanti) e percentuali notevoli (82% di punti vinti con la prima palla), il rovescio è stato il miglior colpo dell’azzurro, quello che gli ha permesso di riguadagnare campo e trovare impatti in risposta che hanno sbaragliato l’avversario in passaggi chiave.

C’è Jenson Brooksby al terzo turno, tennista a suo modo unico e con colpi che su erba possono essere insidiosi, per questo Sinner è chiamato a giocare un match di intensità superiore rispetto alla vittoria su Borges. Non è parso un Jannik lento, quanto piuttosto frenato col braccio nei primi due set, o almeno fino al 5-4 del secondo parziale. Ha stentato non poco a lasciar correre a tutta la testa della racchetta e trovare quella combinazione di profondità e potenza che diventano irresistibili. Solo il rovescio, e non sempre, ha viaggiato al suo ritmo naturale, mentre col diritto gli impatti sono stati fin troppo carichi di spin e non sufficientemente profondi. Lasciare tempo all’avversario su erba è inammissibile se vuoi puntare a vincere il secondo titolo a Wimbledon, tanto che un giocatore buono ma non eccelso come Borges ha retto alla grande il palleggio con Jannik per due set, riuscendo spesso ad andare sopra, bravo a giocarsela con attacchi precisi sul lungo linea, per spostare l’italiano dal centro e non permettergli di comandare.

Per tutti i primi due set la prestazione di Sinner è stata dipendente al 100% dal servizio; è una buona notizia la conferma di quanto questo colpo sia performante e sostenga il gioco di Jannik, ma non è abbastanza ad avanzare nel torneo e puntare a vincerlo. Bravo è stato ad alzare il livello, sbloccarsi e avanzare nel campo, con un ritmo superiore forte di impatti più secchi, continui e aggressivi. Quando Sinner si è finalmente liberato e ha preso possesso del ritmo dalla riga di fondo, abbiamo rivisto sprazzi del suo miglior tennis, quella macchina infernale che pochi riescono a reggere. Work in progress: solo giocare partite può renderti le migliori sensazioni, fiducia nei colpi e fluidità generale, per aggredire con la massima velocità il campo e l’avversario. Una vittoria che aiuterà certamente Jannik a sistemare qualche pezzo del puzzle, e grattare via la ruggine accumulata nello stop successivo al malessere di Parigi. Un passo avanti. Sarà una corsa non facile in questo Wimbledon, ma speriamo lunghissima…

Marco Mazzoni

La cronaca

Borges alza la prima palla del match e capisce fin dai primi scambi la difficoltà nel contenere la pressione e traiettorie profonde di Sinner. Ci sono subito tre palle break, che il portoghese riesce ad annullare, la seconda grazie ad un errore di rovescio di Jannik (evitabile per i suoi standard) e la terza con un cambio in lungo linea di rovescio fantastico. 1-0 Borges. Il n.1 spara subito un gran servizio vincente nel suo primo turno, poi un diritto vincente dopo una costruzione sapiente. Game a zero per Jannik, pronto a correre a rete sulla smorzata non eccelsa del lusitano. Serve come un treno l’azzurro, già 3 Ace in due turni, letteralmente non si gioca. Tiene bene anche Nuno, bravo a servire con qualità e pronto ad entrare subito col lungo linea. La tattica è chiara: non lasciare il comando all’italiano spostandolo lateralmente. I suoi affondi sono precisi, la tattica funziona e così si avanza spediti seguendo i turni di battuta, visto che JS è una “macchina” quando serve. L’italiano dalla risposta non riesce a trovare adeguata profondità, così il portoghese ha il tempo per preparare un buon colpo e comandare. Borges arriva a 5-4, inizia la pressione per chi serve per secondo, ma Sinner continua a dominare i suoi turni, portandosi sul 5 pari con soli 2 punti lasciati all’avversario. Nuno sceglie spesso la smorzata dopo un affondo lungo linea o ottimo servizio, la sua mano è più che discreta. Con un rovescio in contro balzo, perfetto, Borges si porta 6-5 e quindi inizia il game #12 con una risposta eccezionale, impatto “da Sinner”. Jannik non se ne cura, si affida al servizio con 4 punti lisci si approda al tiebreak. Sinner inizia col mini-break: un meraviglioso passante di rovescio lungo linea, nessuno come lui nel trovare equilibrio con le gambe in spaccata e tirare un colpo millimetrico. Poi spreca con un errore sulla risposta ficcante d Borges. Segue un diritto vincente e 2-1 Sinner. Borges gioca molto bene e serve il 77% di prime in campo, 3-2. Anche JS è in ritmo, 4-3. Jannik si fa trovare pronto sulla seconda palla: risposta angolata, si sposta sul diritto da sinistra e tira un colpo angolato, carico di spin, Borges non contiene. 5 punti a 3 Sinner. Sul 5-4 l’italiano tira una seconda palla a quasi 190 km/h, un rischio ben speso perché sorprende il rivale e vale due Set Point. Basta il primo: servizio esterno molto preciso, due passi in campo e via col diritto inside out nell’angolo aperto. SET Sinner, 7-4. È bastata una seconda di servizio di Nuno a decidere il set, Jannik chirurgico.

Secondo set, Sinner riparte alla battuta. Di nuovo sul 30 pari tira una seconda palla consistente e poi spinge con alto ritmo, troppo per la resistenza di Borges. Il game va ai vantaggi, Nuno trova una bella risposta ed entra subito, ottimo il suo atteggiamento tattico, il migliore possibile. Ancora un’altra seconda palla rapida e carica per JS, quella curva esterna da destra che è diventata una certezza solidissima. 1-0 Sinner, può fare corsa di testa. Borges continua la sua ottima partita, tatticamente ineccepibile, e all’improvviso sull’1 pari arriva un game difficile per Jannik. Un gran passante lungo linea di rovescio di Nuno in apertura, poi un doppio fallo e un errore col diritto evitabilissimo. 15-40, due palle break, le prime per il lusitano. Ace da destra, 30-40; sulla seconda si scambia ed è l’italiano a sbagliare, malamente, un altro diritto con la palla che “prende aria” cadendo all’indietro. BREAK Borges, il primo del match che lo manda avanti per 2-1. La giornata non buona col diritto di Jannik si nota anche col brutto impatto nel quarto game, con la palla che svaria in corridoio mal centrata. Buon per Borges che si porta rapidamente sul 3-1, grazie all’ennesimo diritto sbagliato da Sinner, stavolta in rete. Brutto momento per l’italiano, l’unico colpo che funziona è il servizio, gli impatti in scambio sono corti e fallosi. Proprio grazie alla battuta Jannik resta in scia, 3-2 e poi 4-3. Nell’ottavo game Sinner ritrova un ritmo superiore in risposta e Borges lo sente, con due errori. 0-30. Arriva un errore grave di Jannik correndo in avanti sulla smorzata, sbaglia angolo e la palla non passa. Borges ritrova la prima palla e si prende quattro punti di fila, 5-3. La battuta sostiene l’azzurro, 5-4. Nuno serve per il set. Dopo una buona risposta di Jannik, il portoghese perde la palla col diritto e vola metri out. 15-30. Senza paura, ne tira uno a tutta nel punto successivo, 30 pari. Esce di poco la risposta di Sinner, 40-30 e Set Point Borges. Non lo gioca bene il portoghese, arriva goffo su di una risposta mal centrata e affossa il rovescio in rete. Fortunato l’azzurro con un nastro che sposta l’equilibrio e gli vale poi il punto (col lob), e palla break ai vantaggi. Scambio di ritmo, Jannik alza la parabola e ritmo col diritto e Borges ci casca, tirando troppo forte per il suo controllo. Contro BREAK, 5 pari. Segue un gran game di Sinner, da n.1 vero, tra l’Ace e una demi-volée in avanzamento difficilissima e gestita alla grande. È anche mancato Jannik nel venire avanti nel set, restando ancorato ad uno scambio futile e poco profondo. Adesso altro ritmo, altra intensità, e sorpasso sul 6-5. Il lusitano ritrova velocità con la prima palla e via, tiebreak. Sinner inizia con un errore di rovescio in scambio, era in controllo ma sbaglia per primo, mini-break. Jannik se lo riprende di forza: grande risposta cross e via col lungo linea. Rischia l’italiano sul 2 pari, Borges in comando nello scambio (di nuovo corto l’italiano…) ma poi chiuso con l’errore col diritto in rete, un suo “classico” quando la palla non ha molto peso. 3-2. Ancora la risposta di rovescio aiuta Jannik, si gira sul 4-2. MERAVIGLIOSO rovescio vincente lungo di Sinner! Esecuzione magistrale con la punta del piede sull’angolo esterno del campo sul corridoio. 5-2 Sinner. Con un contro piede col diritto, preciso, ecco 4 Set Point sul 6-2. Finisce subito, scambio di ritmo e rovescio in rete di Borges. 7 punti a 2, con un set point non sfruttato dal portoghese. Gran tiebreak per Sinner, da n.1, ma il set è stato traballante.

Si riparte con Borges alla battuta dopo un toilette break, e un punto incredibile in difesa di Sinner, un cross stretto quasi impossibile raccattando la palla da tre dita da terra e mettendola nell’angolino. Vale un 15-30, e la palla break arriva ai vantaggi, con un’altra risposta molto aggressiva dell’azzurro. Borges serve bene e la risposta d’incontro di Sinner incoccia il net. Con una buona difesa, con tagli secchi, il n.1 si procura una seconda PB e il BREAK arriva, con un attacco di Nuno punito da un passante robusto di Jannik, difficile da gestire per velocità e traiettoria calante. 1-0 Sinner, può fare corsa di testa, forte di due set vinti oltre all’allungo. Più reattivo l’azzurro, ma si ritrova sotto 0-30 nel secondo game con un errore di millimetri. Il rischio a tutta con la seconda palla non paga, doppio fallo e 15-40. Ace esterno da destra (n.15 del match), 30-40. Altro doppio fallo, con una seconda a tutto braccio. Pessimo game, e BREAK Borges, regalato gentilmente dall’azzurro che sembrava in controllo del match. 1 pari. Divertimento e qualità nel terzo game, tra un “pittino” sotto rete vinto da Nuno e poi un passante stretto e lento bellissimo di Jannik. Sinner impone il suo ritmo sulla parità e arriva una palla break. Attacca con poco Borges, sul rovescio, e Sinner comodo lo trafigge in lungo linea. Terzo BREAK di fila, per il 2-1 Sinner. Spinge di più e meglio Jannik, ma ancora errori… 0-30 con una smorzata appena larga. Col servizio (due Ace) l’azzurro risale, 3-1. Il ritmo imposto dall’azzurro ora è di quelli “doc”, Borges ci prova e trova anche qualche ottimo colpo, ma complessivamente non riesce a resistere. Con un pizzico di buona sorte (deviazione) c’è una chance del doppio allungo, ma il portoghese serve forte al corpo. Si avanza sui turni di battuta, con alcune fiammate di qualità e il servizio di Sinner tornato continuo e sicuro (c’è l’Ace n.21 nell’ottavo game) così che sono poche le chance del portoghese per incidere. Siamo oltre il 90% dei punti con la prima nel terzo set quando lo score si sposta sul 5-3 Sinner. Il nono game va ai vantaggi, grazie ad un altro eccellente rovescio dell’italiano. Borges non molla e si dà un’altra chance per riaprire il set, 5-4. Jannik regala un doppio fallo in apertura di game, poi va di lusso su di una bordata di Nuno che esce di un niente e sarebbe stata un winner. Arriva l’Ace salvifico, il n.22, e poi un lungo linea di rovescio eccellente di Borges. 30 pari. Un diritto al volo, per niente facile, vale a Jannik il Match Point. Non va, appena out un’accelerazione di diritto cross. Se ne procura un secondo con servizio e diritto, stavolta comodo. Finisce qua, l’attacco col back di Nuno è lungo. Bella partita, bravo Borges, ma Jannik è stato più efficace e si è meritato il successo.

J. Sinner vs N. Borges

