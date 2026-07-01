Wimbledon: Il programma di Giovedì 02 Luglio 2026
Centre Court – Ore: 2:30pm
K. Pliskova vs I. Swiatek
M. Berrettini vs A. Fils
C. McNally vs E. Rybakina
No.1 Court – Ore: 2:00pm
K. Swan vs M. Keys
V. Royer vs A. Zverev
J. Mensik vs G. Dimitrov
No.2 Court – Ore: 12:00am
T. Fritz vs P. Kypson
A. Anisimova vs S. Kenin
F. Tiafoe vs J. Choinski
J. Paolini vs V. Golubic
No.3 Court – Ore: 12:00am
A. de Minaur vs A. Mannarino
A. Eala vs M. Joint
J. Duckworth vs F. Cobolli
C. Osorio vs L. Noskova
Court 12 – Ore: 12:00am
D. Shnaider vs L. Samsonova
J. Fearnley vs J. Munar
S. Cirstea vs K. Birrell
K. Jacquet vs A. Bublik
Court 18 – Ore: 12:00am
A. Fery vs O. Virtanen
A. Blinkova vs M. Kostyuk
J. Lehecka vs A. Molcan
Court 4 – Ore: 12:00am
A. Danilina / A. Krunic vs L. Fernandez / Y. Putintseva
Y. Starodubtseva / P. Stearns vs I. Haverlag / P. Udvardy
S. Arends / D. Pel vs T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
Y. Hanfmann / J. Struff vs V. Kopriva / F. Pieczonka
Court 5 – Ore: 12:00am
R. Galloway / J. Peers vs M. Granollers / H. Zeballos
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela vs B. Bonzi / A. Rinderknech
S. Doumbia / F. Reboul vs V. Kirkov / B. Stevens
K. Siniakova / T. Townsend vs H. Chan / C. Tauson
Court 6 – Ore: 12:00am
A. Goransson / E. King vs P. Nouza / N. Oberleitner
S. Aoyama / E. Liang vs J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
R. Burruchaga / T. Tirante vs R. Collignon / D. Prizmic
N. Bartunkova / A. Eala vs S. Kenin / J. Ostapenko
Court 7 – Ore: 12:00am
T. Arribage / A. Olivetti vs O. Luz / R. Matos
E. Chong / A. Tikhonova vs E. Cocciaretto / A. Li
R. Cash / J. Tracy vs N. Barrientos / N. Borges
I. Neel / G. Olmos vs E. Hozumi / F. Wu
Court 8 – Ore: 12:00am
N. Balaji / M. Demoliner vs S. Gille / S. Verbeek
H. Guo / K. Mladenovic vs J. Burrage / M. Stojsavljevic
A. Dudeney / M. Xu vs S. Hsieh / X. Wang
J. Maleckova / M. Skoch vs T. Mihalikova / O. Nicholls
Court 10 – Ore: 12:00am
C. Frantzen / R. Haase vs R. Ho / H. Jebens
L. Kichenok / D. Krawczyk vs O. Oliynykova / R. Zarazua
J. Rojer / T. Winegar vs Y. Bhambri / M. Venus
A. Potapova / L. Tagger vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
Court 11 – Ore: 12:00am
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic vs U. Eikeri / Q. Gleason
I. Buse / M. Trungelliti vs M. Fucsovics / F. Marozsan
M. Kempen / A. Panova vs I. Jovic / M. Linette
P. Carreno Busta / J. Munar vs G. Andreozzi / M. Guinard
Court 14 – Ore: 12:00am
G. Diallo vs L. Sonego
K. Khachanov vs Y. Hanfmann
E. Mertens vs M. Timofeeva
Court 15 – Ore: 12:00am
D. Snigur vs L. Jeanjean
Z. Bergs vs J. Faria
K. Rakhimova vs M. Sakkari
E. Alexandrova / M. Joint vs V. Erjavec / P. Marcinko
Court 16 – Ore: 12:00am
T. Grant vs M. Bouzkova
M. Bolkvadze vs A. Krueger
Q. Halys vs M. Giron
M. Brooks / A. Rajecki vs L. Siegemund / V. Zvonareva
Court 17 – Ore: 12:00am
E. Navarro vs O. Selekhmeteva
Z. Svajda vs K. Majchrzak
H. Dart / M. Lumsden vs A. Sutjiadi / J. Tjen
K. Piter / A. Siskova vs K. Boulter / H. Watson
4 commenti
Speriamo bene per Grant 🤞
Viktorija ogni volta che giochi sei un piacere per gli occhi (miei, lo so che siamo in pochi ad apprezzare il rovescio a una mano, tra le donne poi) ma domani vedi di perdere. Partita dura per Matteo, vincerla sarebbe tanta roba e comunque se fossi Fils, da testa di serie, non sarei così felice di trovarmi Berrettini al secondo turno. Cobolli non sono riuscito a vederlo contro Navone, forse riesco domani ma si potrebbe intersecare con Berrettini. Da quello che leggo ha fatto fatica nel primo turno ma è comunque favorito.
Forza azzurri!
Berrettini sul central court top
Magari i nostri potreste metterli in neretto… la vedo dura per Matteo, ma anche per Fils se Matteo alza il livello sul diritto, mai così falloso come nel match con Stan