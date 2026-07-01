Wimbledon 2026 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: Il programma di Giovedì 02 Luglio 2026

01/07/2026 19:07 4 commenti
Matteo Berrettini nella foto
Matteo Berrettini nella foto

Centre Court – Ore: 2:30pm
K. Pliskova CZE vs I. Swiatek POL
M. Berrettini ITA vs A. Fils FRA
C. McNally USA vs E. Rybakina KAZ

No.1 Court – Ore: 2:00pm
K. Swan GBR vs M. Keys USA
V. Royer FRA vs A. Zverev GER
J. Mensik CZE vs G. Dimitrov BUL

No.2 Court – Ore: 12:00am
T. Fritz USA vs P. Kypson USA
A. Anisimova USA vs S. Kenin USA
F. Tiafoe USA vs J. Choinski GBR
J. Paolini ITA vs V. Golubic SUI

No.3 Court – Ore: 12:00am
A. de Minaur AUS vs A. Mannarino FRA
A. Eala PHI vs M. Joint AUS
J. Duckworth AUS vs F. Cobolli ITA
C. Osorio COL vs L. Noskova CZE

Court 12 – Ore: 12:00am
D. Shnaider IOA vs L. Samsonova IOA
J. Fearnley GBR vs J. Munar ESP
S. Cirstea ROU vs K. Birrell AUS
K. Jacquet FRA vs A. Bublik KAZ

Court 18 – Ore: 12:00am
A. Fery GBR vs O. Virtanen FIN
A. Blinkova IOA vs M. Kostyuk UKR
J. Lehecka CZE vs A. Molcan SVK

Court 4 – Ore: 12:00am
A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB vs L. Fernandez CAN / Y. Putintseva KAZ
Y. Starodubtseva UKR / P. Stearns USA vs I. Haverlag NED / P. Udvardy HUN
S. Arends NED / D. Pel NED vs T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED
Y. Hanfmann GER / J. Struff GER vs V. Kopriva CZE / F. Pieczonka POL

Court 5 – Ore: 12:00am
R. Galloway USA / J. Peers AUS vs M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG
I. Liutarevich IOA / M. Reyes-Varela MEX vs B. Bonzi FRA / A. Rinderknech FRA
S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA vs V. Kirkov USA / B. Stevens NED
K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs H. Chan TPE / C. Tauson DEN

Court 6 – Ore: 12:00am
A. Goransson SWE / E. King USA vs P. Nouza CZE / N. Oberleitner AUT
S. Aoyama JPN / E. Liang TPE vs J. Bouzas Maneiro ESP / Z. Sonmez TUR
R. Burruchaga ARG / T. Tirante ARG vs R. Collignon BEL / D. Prizmic CRO
N. Bartunkova CZE / A. Eala PHI vs S. Kenin USA / J. Ostapenko LAT

Court 7 – Ore: 12:00am
T. Arribage FRA / A. Olivetti FRA vs O. Luz BRA / R. Matos BRA
E. Chong HKG / A. Tikhonova IOA vs E. Cocciaretto ITA / A. Li USA
R. Cash USA / J. Tracy USA vs N. Barrientos COL / N. Borges POR
I. Neel EST / G. Olmos MEX vs E. Hozumi JPN / F. Wu TPE

Court 8 – Ore: 12:00am
N. Balaji IND / M. Demoliner BRA vs S. Gille BEL / S. Verbeek NED
H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs J. Burrage GBR / M. Stojsavljevic GBR
A. Dudeney GBR / M. Xu GBR vs S. Hsieh TPE / X. Wang CHN
J. Maleckova CZE / M. Skoch CZE vs T. Mihalikova SVK / O. Nicholls GBR

Court 10 – Ore: 12:00am
C. Frantzen GER / R. Haase NED vs R. Ho TPE / H. Jebens GER
L. Kichenok UKR / D. Krawczyk USA vs O. Oliynykova UKR / R. Zarazua MEX
J. Rojer NED / T. Winegar USA vs Y. Bhambri IND / M. Venus NZL
A. Potapova AUT / L. Tagger AUT vs M. Bouzkova CZE / S. Sorribes Tormo ESP

Court 11 – Ore: 12:00am
D. Jurak Schreiber CRO / A. Ruzic CRO vs U. Eikeri NOR / Q. Gleason USA
I. Buse PER / M. Trungelliti ARG vs M. Fucsovics HUN / F. Marozsan HUN
M. Kempen BEL / A. Panova IOA vs I. Jovic USA / M. Linette POL
P. Carreno Busta ESP / J. Munar ESP vs G. Andreozzi ARG / M. Guinard FRA

Court 14 – Ore: 12:00am
G. Diallo CAN vs L. Sonego ITA
K. Khachanov IOA vs Y. Hanfmann GER
E. Mertens BEL vs M. Timofeeva UZB

Court 15 – Ore: 12:00am
D. Snigur UKR vs L. Jeanjean FRA
Z. Bergs BEL vs J. Faria POR
K. Rakhimova UZB vs M. Sakkari GRE
E. Alexandrova IOA / M. Joint AUS vs V. Erjavec SLO / P. Marcinko CRO

Court 16 – Ore: 12:00am
T. Grant ITA vs M. Bouzkova CZE
M. Bolkvadze GEO vs A. Krueger USA
Q. Halys FRA vs M. Giron USA
M. Brooks GBR / A. Rajecki GBR vs L. Siegemund GER / V. Zvonareva IOA

Court 17 – Ore: 12:00am
E. Navarro USA vs O. Selekhmeteva ESP
Z. Svajda USA vs K. Majchrzak POL
H. Dart GBR / M. Lumsden GBR vs A. Sutjiadi INA / J. Tjen INA
K. Piter POL / A. Siskova CZE vs K. Boulter GBR / H. Watson GBR

4 commenti

Non tennista (Guest) 01-07-2026 20:19

Speriamo bene per Grant 🤞

 4
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Marco Tullio Cicerone 01-07-2026 19:52

Viktorija ogni volta che giochi sei un piacere per gli occhi (miei, lo so che siamo in pochi ad apprezzare il rovescio a una mano, tra le donne poi) ma domani vedi di perdere. Partita dura per Matteo, vincerla sarebbe tanta roba e comunque se fossi Fils, da testa di serie, non sarei così felice di trovarmi Berrettini al secondo turno. Cobolli non sono riuscito a vederlo contro Navone, forse riesco domani ma si potrebbe intersecare con Berrettini. Da quello che leggo ha fatto fatica nel primo turno ma è comunque favorito.

Forza azzurri!

 3
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Aldo (Guest) 01-07-2026 19:31

Berrettini sul central court top

 2
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NonSoloSinner (Guest) 01-07-2026 19:23

Magari i nostri potreste metterli in neretto… la vedo dura per Matteo, ma anche per Fils se Matteo alza il livello sul diritto, mai così falloso come nel match con Stan

 1
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