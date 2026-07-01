Wimbledon, Bolelli e Vavassori partono forte: battuti Jones e Paris, azzurri al secondo turno

Esordio convincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile di Wimbledon. La coppia azzurra ha superato i britannici Jones e Paris con il punteggio di 6-4 6-3, conquistando l’accesso al secondo turno dello Slam londinese.

Una partita gestita con grande autorità dagli italiani, che hanno fatto valere esperienza, qualità al servizio e solidità nei pressi della rete. Gli avversari hanno provato a restare agganciati soprattutto nel primo set, ma nei momenti importanti Bolelli e Vavassori hanno sempre dato la sensazione di avere più soluzioni e maggiore controllo del match.

Il primo set si è deciso nel decimo game. Sul 5-4, gli azzurri hanno alzato il livello in risposta e hanno messo pressione al servizio britannico. Due doppi falli di Jones hanno aperto la strada, poi Vavassori ha trovato il passante di diritto lungolinea che ha consegnato il break e il parziale alla coppia italiana.

Nel secondo set Bolelli e Vavassori hanno preso subito il comando. Il break è arrivato già nel secondo game, con gli azzurri molto presenti a rete e bravi a sfruttare ogni indecisione degli avversari. Da quel momento la partita è scivolata nelle mani degli italiani, che hanno confermato il vantaggio senza concedere reali possibilità di rientro.

Il servizio è stato il fondamentale decisivo. Bolelli e Vavassori hanno raccolto tantissimo con la prima palla, ma anche con la seconda hanno mantenuto percentuali molto alte, lasciando pochissimi punti per strada. A fare la differenza è stata anche la precisione nei colpi di volo, con Bolelli e Vavassori spesso perfetti nelle chiusure a rete.

I numeri raccontano bene la superiorità azzurra: 55 punti vinti su 92 scambi complessivi, contro i 37 conquistati dalla coppia britannica. Bolelli e Vavassori sono stati avanti anche nel conto dei vincenti, 9 a 4, e soprattutto hanno chiuso senza errori non forzati, contro i quattro commessi da Jones e Paris.

Il finale è stato autoritario. Sul 5-3 del secondo set, Vavassori è andato al servizio per chiudere l’incontro e non ha tremato: smash, volée morbida di Bolelli e due ace consecutivi hanno sigillato il match, completando un esordio quasi perfetto.

Per gli azzurri si tratta di un successo importante anche per le sensazioni. La coppia italiana ha mostrato grande compattezza, buona lettura tattica e una notevole efficacia nei punti rapidi, elementi fondamentali sull’erba di Wimbledon.

Al secondo turno Bolelli e Vavassori affronteranno la coppia vincente del match tra De Jong/Royer e Golubev/Nedovyesov.

Slam Wimbledon S. Bolelli / A. Vavassori [4] S. Bolelli / A. Vavassori [4] 6 6 B. Jones / J. Paris B. Jones / J. Paris 4 3 Vincitore: S. Bolelli/A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 5-3 → 6-3 B. Jones / J. Paris 15-0 15-15 15-30 30-30 5-2 → 5-3 S. Bolelli / A. Vavassori 30-0 4-2 → 5-2 B. Jones / J. Paris 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 B. Jones / J. Paris 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Bolelli / A. Vavassori 30-0 40-0 2-0 → 3-0 B. Jones / J. Paris 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Jones / J. Paris 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Jones / J. Paris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 B. Jones / J. Paris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Jones / J. Paris 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Jones / J. Paris 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Bolelli / A. Vavassori None-None 15-0 40-0 0-0 → 1-0





Marco Rossi