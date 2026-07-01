Serena Williams non si presenta in conferenza stampa a Wimbledon: il messaggio dopo la sconfitta con Maya Joint (Video partita)

Serena Williams ha incantato Wimbledon con il suo ritorno in campo, ma ha scelto di non parlare con la stampa dopo la sconfitta contro Maya Joint. La statunitense, battuta al primo turno dopo una lunga battaglia, ha preferito non presentarsi in conferenza stampa, lasciando invece un breve messaggio sulle sensazioni vissute nella sua nuova apparizione sull’erba londinese.

Il ritorno di Serena nel singolare, dopo quasi quattro anni senza competere, era uno degli eventi più attesi del torneo. A 44 anni, la campionessa americana ha mostrato orgoglio, potenza e spirito competitivo, riuscendo anche a trascinare il match al terzo set contro una rivale molto più giovane e più abituata al ritmo del circuito.

La curiosità attorno alle sue parole era enorme. Dopo una partita così intensa, c’era grande attesa per capire quali fossero le sue sensazioni, quale significato attribuisse a questo ritorno e soprattutto quali fossero i suoi piani per il futuro. Serena, però, ha scelto una strada diversa.

I giocatori sono normalmente tenuti a presentarsi davanti ai media quando viene richiesta la loro presenza al termine degli incontri, ma in questo caso la statunitense non ha parlato in sala stampa. Al suo posto è stato diffuso un breve messaggio, nel quale Serena ha lasciato trasparire soprattutto emozione e gratitudine per il momento vissuto.

“È stato fantastico tornare a Wimbledon. Non mi aspettavo di essere qui. L’atmosfera è stata spettacolare e uscire là fuori è stato incredibile. È stato sicuramente un piacere, mi era mancato e ho apprezzato il momento più di ogni altra cosa”, ha comunicato Serena Williams.

Parole che raccontano la dimensione emotiva del ritorno, ma che lasciano aperti molti interrogativi. La grande domanda resta infatti capire quale sia il vero obiettivo di questa nuova fase: se si tratti di un’apparizione isolata, di un tentativo più strutturato di rientro o semplicemente del desiderio di vivere ancora una volta l’emozione di Wimbledon.

Serena ha evitato così una serie di domande inevitabili: sul futuro, sulla condizione fisica, sui programmi dei prossimi mesi e sulla possibilità di continuare a competere nel circuito. Dopo quanto mostrato contro Maya Joint, il tema resta aperto, perché la statunitense ha dato segnali incoraggianti sul piano del servizio e della potenza, pur pagando inevitabilmente qualcosa negli spostamenti e nella tenuta fisica.

Per il momento, comunque, il suo Wimbledon non è ancora finito. Serena è infatti ancora impegnata nel torneo di doppio insieme alla sorella Venus Williams, in un’altra storia dal forte valore simbolico per il pubblico dell’All England Club.

Ora sarà interessante capire come Serena recupererà dallo sforzo fisico del singolare e quali conclusioni trarrà, a mente fredda, dal livello espresso. La sconfitta contro Joint era comprensibile, considerando l’età, la lunga assenza e il ritmo partita ridotto, ma la prestazione ha comunque confermato che il fuoco competitivo non si è spento.





Marco Rossi