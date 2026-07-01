Dalila Spiteri, ottava volta ai Palermo Ladies Open (con entry list qualificazioni)

Per l’ottava volta consecutiva, la licatese Dalila Spiteri parteciperà ai Palermo Ladies Open, torneo di tennis femminile WTA 125 in programma dal 18 al 26 luglio prossimi al Country Time Club. La ventinovenne tennista siciliana è la quarta testa di serie del tabellone di qualificazione, la cui entry list è stata ufficializzata dalla WTA.

A guidare il seeding è la russa Anastasia Tikhonova (n. 262 WTA con un best ranking da n. 151 al mondo), seguita dalla connazionale Alevtina Ibragimova (n. 271, reduce dalla finale al W75 di Blois in Francia) e dalla marocchina Yasmine Kabbaj (n. 275). La prima delle italiane è Dalila Spiteri che guida la pattuglia azzurra completata dalla ventunenne Federica Urgesi (n. 293, finalista lo scorso mese al W 75 di Caserta) e Noemi Basiletti (n. 325, protagonista dell’exploit al WTA 1000 di Roma dove, partendo dalle qualificazioni, ha raggiunto il secondo turno).

Altre quattro tenniste italiane – Deborah Chiesa, Alessandra Mazzola, Miriana Tona e Laura Mair – sono le prime alternate.

La partite del tabellone di qualificazione sono in programma sabato 18 e domenica 19 luglio. Il seeding sarà completato da 2 Wild Card indicate dalla FITP.

“Le qualificazioni sono da sempre uno degli aspetti più interessanti del nostro torneo – sottolineano il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata, e il direttore del torneo, Oliviero Palma – è un tabellone estremamente competitivo, nel quale convivono giocatrici esperte, giovani di prospettiva e tante tenniste che hanno tutte le qualità per ritagliarsi un ruolo importante durante la settimana. La storia dei Palermo Ladies Open ci insegna che spesso proprio dalle qualificazioni sono emerse protagoniste capaci di spingersi agli ultimi giorni del torneo “.

Le qualificazioni metteranno in palio gli ultimi quattro posti nel main draw, dove attendono, oltre a Tyra Grant protagonista in questi giorni a Wimbledon (proveniente dalle qualificazioni ha superato brillantemente il primo turno), la campionessa uscente Francesca Jones, l’azzurra Lucia Bronzetti, la slovena Tamara Zidansek, la francese Fiona Ferro e la campionessa junior degli US Open Jeline Vandromme.

Da lunedì 20 luglio la Rai trasmetterà in diretta ogni giorno il match clou del programma.